موقع إيطالي: صاروخ "براهموس" الهندي الروسي يغزو أسواقا جديدة.. وهذه قدراته

سلط تقرير نشره موقع أناليزي ديفيزا الإيطالي الضوء على الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الهند لتصدير صاروخها الفرط صوتي المشترك مع روسيا "براهموس"، موضحا أن هذه الصفقات تعد جزءا من إستراتيجية للتوسع في جنوب شرق آسيا وترسيخ مكانة البلاد عالميا في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال كاتب التقرير ماوريتسيو سباراتشينو إن صاروخ "براهموس" هو ثمرة تعاون بين منظمة الأبحاث والتنمية الدفاعية الهندية، وشركة "إن بي أو ماشينوستروينيا" الروسية، واسمه مشتق من نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.

و"براهموس" هو صاروخ كروز فرط صوتي مطوّر من الصاروخ الروسي المضاد للسفن "بي-800 أونيكس"، يعمل بنظام دفع ثنائي المراحل يجمع بين محرك صاروخي ومحرك نفاث، يمكنه حمل رأس حربي تقليدي يزن 300 كيلوغرام، ويبلغ مداه الأقصى 290 كيلومترا، بسرعة تقارب 3 ماخات، مما يجعله واحدا من أسرع صواريخ الكروز في العالم.

عقود جديدة

وذكر الكاتب أن الشركة الهندية الروسية "براهموس آيروسبيس" المصنّعة للصاروخ أبرمت خلال الشهر الماضي عقود تصدير إلى دولتين جديدتين بقيمة إجمالية بلغت نحو 455 مليون دولار أميركي.

وقد أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ عن الصفقة خلال حفل إطلاق الدفعة الأولى من صواريخ براهموس في مركز الدمج والاختبارات بمدينة لوكناو في ولاية أوتار براديش.

وقد أشاد سينغ بسرعة الصاروخ ودقته وقال إنه "رمز لتنامي القدرات الدفاعية في الهند"، مؤكدا أن المصنع الجديد في لوكناو سيُنتج نحو 100 صاروخ سنويا، مع توقع مكاسب اقتصادية كبيرة تقدر بـ30 مليار روبية من العائدات (نحو 340 مليون دولار)، و5 مليارات روبية من ضريبة القيمة المضافة (نحو 56 مليون دولار).

واعتبر الوزير الهندي أن عقود التصدير تعكس "الثقة العالمية في الصناعات الدفاعية الهندية"، لكنه لم يشر إلى الدولتين اللتين وقعتا عقود الاستيراد الجديدة للصاروخ.

اهتمام آسيوي

وذكر الكاتب أن الفلبين كانت أول مشتر أجنبي لصاروخ "براهموس"، حيث وقّعت الشركة الهندية الروسية في يناير/كانون الثاني 2022 عقدا مع وزارة الدفاع الفلبينية لتزويدها بـ3 شحنات من براهموس، وذلك بقيمة بلغت 375 مليون دولار أميركي.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، أشارت تسريبات إلى صفقة لبيع 200 صاروخ "براهموس" للبحرية الهندية.

وأضاف الكاتب أن من بين الدول الأخرى المهتمة بهذه المنظومة الدفاعية إندونيسيا وفيتنام وتايلاند، موضحا أن الهند تهدف من خلال هذه الصفقات المحتملة إلى ترسيخ حضورها في سوق الصناعات الدفاعية عالميا.

ويتراوح طول الصاروخ بين 8 أمتار للصواريخ المطلقة جوا، و8.2 أمتار للصواريخ المطلقة برا وبحرا، ويبلغ قطره 0.67 متر، ويبلغ وزن الإطلاق ما بين 2200 و3 آلاف كيلوغرام.

ولصاروخ براهموس قدرة على التحليق في ارتفاعات مختلفة، إذ يمكنه الوصول إلى ارتفاع أقصاه 15 كيلومترا، كما له القدرة على الطيران في ارتفاعات منخفضة تصل إلى 10 أمتار برا و3 أمتار فوق سطح البحر. كما أن التحليق المنخفض للصاروخ يتيح له فرصة اعتراض الأهداف السطحية، وفي الوقت نفسه، يجعل رصده واعتراضه أكثر صعوبة.