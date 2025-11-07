كينيا ورواندا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

خلال زيارة لرواندا عقد رئيس هيئة أركان الدفاع الكيني الجنرال تشارلز كاهاريري مباحثات مع نظيره الرواندي الجنرال مبارك موغانغا، في إطار مراجعة وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت قوات الدفاع الرواندية، في بيان، إن اللقاءات الثنائية "استعرضت التعاون الدفاعي الممتاز بين رواندا وكينيا، وحددت فرصا جديدة لتعزيز الشراكة القائمة، وتبادل وجهات النظر حول ديناميات الدفاع والأمن".

وخلال مؤتمر صحفي، شدد الجنرال الكيني على أن زيارته تهدف إلى "تأكيد وتعميق الصداقة والتعاون الممتد بين البلدين وقواتهما المسلحة".

وأشار إلى أن العلاقات الدفاعية بين نيروبي وكيغالي تعود إلى مرحلة إعادة بناء الجيش الرواندي عقب الإبادة الجماعية عام 1994.

وأضاف الجنرال كاهاريري أن "هذه الزيارة تأتي لتمديد صداقتنا واستكشاف سبل جديدة لتعزيز شراكتنا".

وقال إنهم يتقاسمون الكثير في مجالات التدريب والسلام والاستقرار الإقليمي، وتبادل الخبرات.

كما أشاد بروح التعاون وتطلع بلاده لاستكمال اتفاقية التعاون الدفاعي التي بلغت مراحلها النهائية على حد قوله.