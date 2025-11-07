صحف عالمية: خطة ترامب تهمش الفلسطينيين وتفرض وصاية استعمارية على غزة

أعادت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة -كما تناولتها صحف عالمية- الجدل بشأن مستقبل القطاع المحاصر وموقع القضية الفلسطينية في الحسابات الإقليمية والدولية.

وكتبت المؤرخة والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط ستيفاني لاتي عبد الله أن خطة ترامب "رسّخت التهميش السياسي للفلسطينيين"، لافتة إلى أن "التسريع الاقتصادي حل محل القانون الدولي".

وترى المؤرخة -في صحيفة لوموند الفرنسية- أن الخطة تمثل "مسعى أميركيا إسرائيليا بامتياز"، إذ تتطابق الأطراف الفاعلة والرؤى المستقبلية التي تدعمها، معتبرة أنها "تفرض تصورا لمستقبل غزة مبنيا على منطق استعماري".

وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأميركية أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون عن تفاؤله الحذر إزاء خطة ترامب، لكنه رأى أنها "مليئة بالثغرات"، وأبرزها غياب التزام واضح بإقامة دولة فلسطينية.

وأكد أيالون أن غياب مثل هذا الالتزام "سيقوض فرص التعاون الفلسطيني الضروري لتحقيق السلام"، مضيفا أن "نزع سلاح حركة حماس لن يكون ممكنا دون إدارة فلسطينية مباشرة للقطاع".

من جهتها، تناولت صحيفة يديعوت أحرونوت دراسة لجامعة بار إيلان قارنت الأثر النفسي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بين الصحفيين والمعالجين النفسيين.

وخلصت الصحيفة إلى أن الصحفيين الذين غطوا الأحداث سجلوا معدلات أعلى بكثير من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، بنسبة 53% مقابل 20% لدى مختصي الصحة النفسية، وهو ما يعكس حجم الضغط النفسي الذي خلفته الحرب في إسرائيل والمناطق المحيطة بغزة.

أما صحيفة جيروزاليم بوست فنقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن فكرة بناء خط أنابيب غاز من إسرائيل إلى أوروبا عادت إلى جدول الأعمال بدعم أميركي "لتأمين بديل عن الطاقة الروسية وتجاوز تهديد الحوثيين في البحر الأحمر".

وفي ملف آخر، رأى عمدة لندن صادق خان أن فوز السياسي الأميركي زهران ممداني في نيويورك "انتصار للأمل والتعددية في مواجهة خطاب الخوف والانقسام"، مشيرا إلى أن تجربته تمثل امتدادا لرحلة الهجرة المسلمة نحو مواقع قيادية مؤثرة.

وأضاف خان أن التجربتين البريطانية والأميركية تلتقيان في "الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحماية المستأجرين ومواجهة اليمين الشعبوي" رغم اختلاف السياقين السياسيين.

وإلى القارة الأفريقية، تناول تحليل نشرته مجلة نيوزويك الأميركية تهديدات ترامب العسكرية للجماعات الإسلامية المتشددة على مسيحيي نيجيريا، مشيرا إلى أنها تثير "الخوف والأمل في آن واحد".

وأوضح التحليل أن احتمالات التدخل الأجنبي تثير قلقا حتى لدى بعض المسيحيين، في حين يأمل آخرون -بينهم الأسقف ماثيو حسن كوكا- أن تحفّز تصريحات ترامب الحكومة النيجيرية على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة العنف المستمر من جماعات مثل "بوكو حرام".