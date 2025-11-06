سياسة|أفريقيا

عام على انتخاب ترامب.. أفريقيا بين الرسوم الجمركية وتراجع المساعدات

epa12123467 US President Donald Trump (R) holds up news articles related to violence in South Africa during a meeting with South Africa’s President Cyril Ramaphosa (L), in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 21 May 2025. Ramaphosa’s visit comes one week after Trump claimed there is an on-going genocide in South Africa and granted refugee status to 59 Afrikaners. EPA-EFE/JIM LO SCALZO
وضع المواطنين البيض في جنوب أفريقيا كان أحد محاور السجال بين ترامب ورامافوزا في البيت الأبيض (الأوروبية)
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 15:49 (توقيت مكة)

بعد مرور عام على انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأت ملامح سياسته تجاه القارة الأفريقية تتضح أكثر فأكثر.

فبين الإجراءات الحمائية ووقف برامج المساعدات، لم تسلم دول القارة من تداعيات هذا التحول، وفق تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

رسوم جمركية وضغوط سياسية

في يوليو/تموز الماضي، استقبل ترامب خمسة من قادة الدول الأفريقية في البيت الأبيض. وخلال اللقاء، حاول الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إبراز ثروات بلاده المعدنية، قبل أن يقاطعه ترامب قائلا "لنكن موجزين، ادخلوا في صلب الموضوع"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من ترامب لإهانة قادة أفريقيا.

أما جنوب أفريقيا، فقد كانت الأكثر تضررا، إذ فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 30% على وارداتها، وطردت سفيرها، كما اتهم ترامب الرئيس سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بارتكاب "إبادة جماعية" ضد البيض، في خطوة اعتبرها مراقبون إهانة مباشرة لرمز "الأمة المتنوعة".

FILE PHOTO: Senegal's President Bassirou Diomaye Faye, Guinea-Bissau's President Umaro Sissoco, Mauritania's President Mohamed Ould Ghazouani, Liberian President Joseph Boakai and Gabon's President Brice Oligui Nguema attend a lunch for African representatives of Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, and Senegal hosted by U.S. President Donald Trump in the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., July 9, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
لقاء الرئيس ترامب مع 5 قادة أفارقة من بينهم الرئيس الموريتاني (رويترز)

الأولوية للأقلية البيضاء

وأشار التقرير إلى أن البيت الأبيض أعلن مؤخرا منح الأولوية في اللجوء للأفارقة البيض من جنوب أفريقيا، في سياق ما وصفه ترامب بـ"الاضطهاد".

لكن هذه الأقلية ما زالت تملك غالبية الأراضي الزراعية، إرثا من نظام الفصل العنصري، والجرائم التي تستهدف المزارع جزء من أزمة أمنية عامة تطول جميع المواطنين.

ويرى محللون أن هذه الخطوات ليست سوى وسيلة ضغط على بريتوريا لسحب شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بينما يذهب آخرون إلى اعتبارها انعكاسا لأيديولوجية عنصرية في البيت الأبيض.

FILES-SAFRICA-US-POLITICS-CULTURE
تجمع مواطنين بيض من جنوب أفريقيا يدعمون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنحهم اللجوء (الفرنسية)

انهيار برامج التعاون

في سبتمبر/أيلول، انتهى العمل باتفاقية النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) التي كانت تتيح لـ32 دولة أفريقية تصدير آلاف المنتجات إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.

مما جعل دولا مثل ليسوتو، مدغشقر، كينيا وجنوب أفريقيا تتأثر بشدة بهذا القرار.

كما أوقف ترامب برنامج "يو إس إيد" (المعونة الأميركية)، الذي كان يوفر مليارات الدولارات من المساعدات السنوية للقارة، وهو ما وصفه التقرير بأنه "زلزال اقتصادي" جديد.

WASHINGTON, DC - JUNE 27: U.S. President Donald Trump sigs a letter of congratulations as he meets with Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Rwanda Olivier Nduhungirehe and the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo Thérèse Kayikwamba Wagner in the Oval Office at the White House on June 27, 2025. The meeting took place as a peace agreement brokered by the White House, which hopes to end a conflict in eastern Democratic Republic of Congo, was signed by officials of the two African nations. The leaders were also joined by Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترامب بعد الاتفاق بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بالبيت الأبيض يوم 27 يونيو 2025 (الفرنسية)

من المساعدات إلى الصفقات

الاهتمام الأميركي بات موجّها نحو الموارد الطبيعية، خصوصا في الكونغو الديمقراطية. فمشروع "ممر لوبيتو" يهدف إلى ربط مناطق التعدين في كاتانغا بموانئ أنغولا ومنها إلى السوق الأميركية. كما حصلت شركة "كوبولد ميتالز" الأميركية على تراخيص للتنقيب عن المعادن في الكونغو.

حتى اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي وُقع في واشنطن في يونيو/حزيران، جاء وفق منطق "السلام مقابل الاستثمار"، حيث تحصل الشركات الأميركية على امتيازات اقتصادية في مقابل الوساطة السياسية.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، والمستشار الأميركي الأول لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، عقب لقائهما مساء الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي
عين الرئيس ترامب صهره مسعد بولس (يسار) مستشاره الأول لشؤون أفريقيا (الجزيرة)

وتقول التقارير إن التحول الأميركي من "المساعدات إلى التجارة" أصبح السمة الأبرز لسياسة ترامب تجاه أفريقيا.

بيد أن حذر كينشاسا في توقيع الاتفاقيات الإقليمية يعكس إدراكا بأن هذه الشراكات قد تحمل في طياتها أكثر من مجرد فرص اقتصادية، بل أيضا أوراق ضغط سياسية وأمنية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفرنسية

