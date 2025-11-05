هآرتس: تسريب يفضح علاقات بن غفير المقلقة مع شخصيات مؤثرة

كشفت صحيفة هآرتس أن دفتر مذكرات المهام اليومية الخاص بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جرى اختراقه، وفضح الاختراق ملاحظاته الشخصية بشأن اجتماعاته مع صحفيين ومحررين وسياسيين إسرائيليين بارزين.

ونقلت عن الصحفي أوري كوهين من القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" -الذي أماط اللثام عن تلك التسريبات الإلكترونية- أن الدفتر يحتوي على تدوينات تمتد لعام كامل تشمل لقاءات مع إعلاميين من القنوات والصحف الكبرى، إلى جانب تقييمات شخصية وإشارات إلى تعاون محتمل معهم.

شخصيات إعلامية مؤثرة

وتكشف تلك المذكرات -بحسب الصحيفة- أن بن غفير تواصل مع شخصيات إعلامية مؤثرة مثل عمِيت سيغال من القناة 12، وينون مغال (القناة 14) ورؤساء تحرير مواقع وقنوات بارزة مثل "والا"، و"i24" والقناة 13.

وذكرت هآرتس -في تقريرها الإخباري- أن بن غفير كتب في دفتر مذكراته عن محلل القناة 12 أميت سيغال أنهما "تحدثا بعمق عن عدم عودة إسرائيل إلى الحرب" ووصف مذيع القناة 14 ينون ماغال بأنه "يحب (رئيس الوزراء) بيبي أو نفسه".

كما وصف أفرهام بلوخ مراسل صحيفة معاريف بأنه "لطيف جداً.. ومن جماعتنا" ملمّحاً إلى أنه سيكتب مقالات مؤيدة له. أما المستشار الإعلامي باراك سيري، فأشار بن غفير إلى أنه رغم اختلافهما الأيديولوجي فقد اعترف بأنه "رجل مبادئ".

رئيس الكنيست وآخرون

وأظهرت المذكرات أيضاً لقاءات بن غفير مع سياسيين بينهم رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، ويونا يهاف رئيس بلدية حيفا، والناشط اليميني المتشدد يوآف إلياسي الملقب بـ"الظل" فضلا عن سعيه لضم شخصيات جديدة إلى حزبه "عوتسما يهوديت" (العظمة اليهودية) مثل العميد المتقاعد إيريز وينر.

كما تضمنت المذكرات إشارات إلى ضباط شرطة مقربين من الوزير، بينهم أودي رونين الذي دعم مواقفه في الكنيست بشأن توسيع صلاحيات الشرطة في التحقيقات المتعلقة بالتحريض.

ورغم أن مكتب بن غفير لم ينفِ صحة الوثائق، فقد وصفها المتحدث باسمه بأنها "دفتر عمل داخلي" يبرهن على تفاني الوزير بخدمة المواطنين، بينما علّق مراسل معاريف بأنه لا شأن له بما يكتبه الوزير في دفاتره الخاصة.

وبالمقابل، يرى منتقدون أن المذكرات تفضح وجود علاقات مقلقة بين بن غفير وشخصيات نافذة في الإعلام وأجهزة الأمن.