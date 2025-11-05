نيويورك تايمز ترحب بفوز ممداني وتعتبر ذلك فصلا جديدا لمدينة نيويورك

في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز، يرسم مجلس التحرير ملامح التحديات والفرص أمام زهـران ممداني، العمدة المنتخب حديثا لمدينة نيويورك، مشيرة إلى ضرورة مزج طموحه التقدمي بالواقعية السياسية لإحداث تغيير ملموس في قضايا السكن والنقل والتعليم والأمن العام.

وفي مستهل المقال، رحّبت الصحيفة بفوز ممداني في الانتخابات العامة التي جرت أمس الثلاثاء بعد حملة مبهرة بدأها وهو يكاد يكون غير معروف، حيث تمكن عبر خطاب شبابي متفائل من كسر هيمنة المؤسسة السياسية التقليدية، ليصبح بذلك أول مسلم يظفر بمنصب عمدة نيويورك.

وتفيد الصحيفة أن ممداني فاز بفارق مريح رغم قلة خبرته، مما يضع على عاتقه مسؤولية جسيمة ليثبت قدرته على الجمع بين الحماسة التقدمية والإدارة العملية.

ومع أن مجلس تحرير نيويورك تايمز يقر بأنه لم يكن يؤيد حملة ممداني الانتخابية في البداية بسبب قلقه من افتقاره إلى الخبرة ومن طموحاته السياسية الجذرية، فإنه يدعمه اليوم ويتمنى له النجاح، إدراكا منه لحاجة المدينة إلى قيادة جديدة قادرة على تحقيق توازن بين الطموح التقدّمي والواقعية العملية.

ويلفت المجلس إلى أن المدينة الأكبر في الولايات المتحدة في أمسّ الحاجة إلى نجاحه، خصوصا في ظل مناخ وطني متوتر يواجه خلاله الرئيس ترامب اتهامات بتقويض سلطة القانون ومحاولة تركيز القوة التنفيذية في يده، ويستخدم المدن الكبرى مثل نيويورك كبش فداء لإثبات أن الديمقراطيين فقدوا السيطرة على الأمن والنظام.

لذلك، يرى مجلس التحرير أن نجاح ممداني سيمثل اختبارا حاسما لجدوى الحكم المحلي التقدّمي في ظل هذا المناخ السياسي المشحون.

وتحذر الافتتاحية ممداني من تكرار إخفاقات عمد المدن الكبرى الذين وعدوا بالتغيير ولم يقدّموا سوى "خيبات"، كما حدث في تجارب مدن مثل شيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل وبورتلاند، وحتى تجربة بيل دي بلاسيو في نيويورك نفسها.

وعلى الرغم من أن دي بلاسيو أنجز مشروع التعليم التمهيدي المجاني الذي استلهمه ممداني، فإن عجزه عن معالجة قضايا السكن والتعليم والأمن جعله يخسر شعبيته تماما. لذا، ترى الصحيفة أن أمام ممداني فرصة لبناء إرث إيجابي إن هو ركّز على إنجازات ملموسة لا على الشعارات.

وحدّدت الصحيفة 6 مجالات أساسية لتقييم أدائه:

أولها الإسكان، إذ تعاني نيويورك من أزمة سكن خانقة سببها القيود الصارمة على البناء منذ ستينيات القرن الماضي، داعية ممداني إلى تبنّي خطط أكثر جرأة تسمح بتكثيف البناء حول محطات النقل وتحرير السياسات العمرانية، مع الحفاظ على هدفه ببناء 200 ألف وحدة مستقرة الإيجار.

وثانيها النقل العام، حيث وعد ممداني بجعل الحافلات مجانية وأسرع. وترى الصحيفة أن تحسين السرعة أهم من المجانية، إذ إن مجانية النقل قد تحرم -برأيها- النظام من التمويل اللازم للتطوير.

وتقترح بدلا من ذلك تخفيضا شاملا للأجرة على الخطوط الأكثر استخداما من قبل الفقراء، بهدف رفع متوسط سرعة الحافلات إلى 10 أميال (16 كم) في الساعة، والمترو إلى 20 (32 كم).

وثالثها رعاية الأطفال، فقد وعد العمدة الجديد ببرنامج رعاية مجاني شامل يبدأ من عمر 6 أسابيع. وتؤكد الافتتاحية أن الهدف نبيل لكنه مكلف، وتقترح التركيز مبدئيا على إصلاح نظام التعليم التمهيدي للأطفال في الثالثة من العمر وتوسيعه تدريجيا حتى يتسنى لجميع الأطفال بعمر 3 سنوات الالتحاق بمدارس قريبة بحلول عام 2027.

ورابع المجالات الأمن العام، فعلى الرغم من تراجع الجريمة في العامين الأخيرين، فإن معدلاتها ما تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وترى الصحيفة أن الحل يكمن في مزيج من زيادة أعداد الشرطة المدربة وتعزيز المبادرات الاجتماعية. وتشيد بتخلي ممداني عن خطابه المناهض للشرطة واستعداده للإبقاء على المفوضة الحالية جيسيكا تيش، التي نجحت هذا العام في خفض معدلات الجريمة.

المجال الخامس هو التعليم: تنتقد الصحيفة اقتراح ممداني بالتخلي عن السيطرة على مدارس نيويورك وتفويض صلاحيات إدارتها للمعلمين وأولياء الأمور، وهو ما تعتبره خطأ فادحا. وتقول إن التجارب الناجحة في مدن مثل شيكاغو وميسيسيبي أثبتت فاعلية الإدارة المركزية القائمة على المحاسبة الصارمة، داعية ممداني إلى التركيز على رفع مستوى القراءة والرياضيات وهما مادتان لا يتقنهما سوى 29% و23% على التوالي في الصفوف الإعدادية.

أما المحور السادس والأخير فهو فرص العمل، إذ تُبدي الأوساط الاقتصادية قلقا من ميول ممداني الاشتراكية، لكنها ترى أيضا بوادر أمل في حواره الإيجابي معهم.

وتوصيه الافتتاحية بتبسيط اللوائح الضريبية وتشجيع أصحاب العقارات على منح عقود إيجار أطول للأعمال الصغيرة، ورفع عدد المؤسسات العاملة في المدينة بنسبة 10% خلال ولايته الأولى.

وتخلص الصحيفة إلى أن فوز ممداني، الذي سيتولى منصبه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، يحمل رمزية تاريخية بصفته أول مسلم وأصغر عمدة للمدينة منذ أكثر من قرن، وأول مهاجر يتولى المنصب منذ السبعينيات.

نيويورك تايمز حذرت ممداني من أنه سيواجه اختبارا حقيقيا أمام جمهور متشكك في خبرته وقدرته على إدارة مدينة معقدة كـنيويورك، خصوصا بعد مواقفه السابقة المثيرة للجدل من الشرطة ومن الصراع في الشرق الأوسط

وتحذره من أنه سيواجه اختبارا حقيقيا أمام جمهور متشكك في خبرته وقدرته على إدارة مدينة معقدة كـنيويورك، خصوصا بعد مواقفه السابقة المثيرة للجدل من الشرطة ومن الصراع في الشرق الأوسط.

لكنها، مع ذلك، تؤكد أنه إذا تمكّن من كسب ثقة المشككين واستطاع تشكيل فريق إداري يعتمد على الكفاءة لا الأيديولوجيا، ونجح في جعل المدينة التي لا تنام أكثر عدلا وأمانا وسرعة وتعليما وجودة حياة، فإنه يستحق أن يُسجَّل اسمه كواحد من أعظم العُمَد الذين غيّروا وجه نيويورك عبر التاريخ، ويكتب بالفعل فصلا جديدا في مسيرتها.