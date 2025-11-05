صحف عالمية: العرب يشترطون لنشر قوات بغزة وممداني سيدخل معارك طويلة مع ترامب

هيمن موضوع القوات الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة والجدل الدائر بشأنها، وفوز الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك الأميركية على اهتمامات صحف ومواقع عالمية.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن "المسودة المطروحة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لنشر قوات دولية في قطاع غزة تتوافق إلى حد كبير مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

ويقول محللون إن نشر قوات دولية قد يعزز وقف إطلاق النار الهش في غزة ويقلل من احتمال تجدد المواجهات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأضافوا -تواصل الصحيفة- أنه من غير المرجح أن تنشر الدول العربية جنودا في غزة إذا لم تكن مشاركتها مرتبطة بمسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه إسرائيل.

وفي مقال بصحيفة هآرتس، قال الكاتب أمير تيبون إن "جهود إدارة ترامب للمضي قدما نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة عبر إنشاء قوة دولية تؤكد جدية واشنطن في تطبيق خطتها الأوسع للسلام في الشرق الأوسط"، ويضيف أن مشاركة الدول الأخرى في القوة الدولية لا تزال قيد التفاوض مع تساؤلات بشأن دور مصر وتركيا وإمكانية انضمام دول إسلامية.

ويقول الكاتب إن دور السلطة الفلسطينية يبقى غامضا بسبب اعتراضات إسرائيلية، مشيرا إلى أن محللين يحذرون من أن أي تأخير في تشكيل هذه القوة قد يؤدي إلى تجدد الحرب ويهدد خطة ترامب.

ويرى مقال في صحيفة جيروزاليم بوست أن "إسرائيل لم تحقق انتصارا كاملا على حماس رغم مرور أكثر من عامين على الحرب في غزة"، ويشير إلى أن حماس لا تزال تسير على مساحات واسعة من القطاع وتعتبر طرفا شرعيا في المفاوضات.

ويتابع المقال أن "إسرائيل تواجه خلافا ضمنيا مع إدارة الرئيس الأميركي التي تميل إلى تبني مواقف الدول الوسيطة الساعية إلى منع إسرائيل من تحقيق "نصر شامل"، وخلص المقال إلى أن "نزع سلاح حماس بالوسائل السلمية -إن تحقق- قد يعد إنجازا لإسرائيل، لكنه لا يرقى إلى مستوى النصر الحقيقي".

معارك مع ترامب

وفي الموضوع الأميركي، رأت افتتاحية نيويورك تايمز أن عمدة مدينة نيويورك الجديد ممداني أمام فرصة لتحقيق إنجازات ملموسة للمدينة، ويشير مراقبون إلى أن ممداني يمكنه التركيز على الإنجازات العملية مثل بناء مساكن إضافية وتوسيع رعاية الأطفال والمدارس وتحسين وسائل النقل العام.

إعلان

وإذا نجح ممداني في ذلك -تتابع الصحيفة- فسيقدم نموذجا لحكم الحزب الديمقراطي في وقت يشكك فيه العديد من الأميركيين في الحزب، وتقول الصحيفة إنه على مر التاريخ الأميركي يتمتع السياسيون التقدميون بسجل حافل في تقليص حدة التفاوت في المستوى المعيشي وتمكين مزيد من الأميركيين من العيش الكريم.

وفي الموضوع نفسه، رأى مقال تحليلي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن ممداني سيجد نفسه بلا شك عالقا في معارك عدة مع الرئيس ترامب في الأشهر المقبلة، ويضيف أن الصراع الذي يثيره فوز ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك ليس صراع حضارات، بل صراع رؤى متنافسة للعالم.

ويقول المقال إن "ممداني يعد نيويوركيا بامتياز في نظر كثير من سكان نيويورك، فقد أظهر أصالة وارتباطا وثيقا بالمدينة لا مثيل له مما منحه التفوق على منافسيه".

ومن جهتها، أوردت مجلة نيوزويك أن "مدينة نيويورك دخلت بانتخاب ممداني في حرب طويلة ومتعددة الجبهات مع إدارة ترامب، وينبغي على المدينة تشكيل فريق قانوني فورا للتصدي لمحاولات ترامب الحتمية منع تسليمها التمويل الفدرالي"، مشيرا إلى أن هذه المعارك القضائية ستكون مكلفة وستستغرق وقتا طويلا، لكنها آتية سواء شاءت المدينة أم أبت.