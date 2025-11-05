تايمز: ما هي ملامح المعركة المرتقبة بين ترامب وممداني؟

استعرضت صحيفة تايمز البريطانية حالة الاستقطاب السياسي المتصاعدة في الولايات المتحدة مع تولّي زهران ممداني منصب عمدة نيويورك، مؤكدة أن البلاد مقبلة على مواجهة سياسية كبرى بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الديمقراطي الصاعد، في ظل غياب قيادة رسمية للمعارضة.

وقالت الكاتبة المتخصصة بالشؤون الأميركية كاتي بولز إن ممداني، البالغ من العمر 34 عاما وينتمي للتيار الاشتراكي، برز كشخصية ديمقراطية صاعدة ستصبح من بين الأكثر شهرة في الحزب، خاصة في ظل غياب قيادة رسمية للمعارضة.

وأشارت إلى أن خلفيته الاجتماعية المتواضعة، وعمله السابق مستشارا للإسكان، أكسباه صورة قريبة من المواطنين.

وأضاف التقرير أن الفارق بين الرجلين صارخ، فترامب رجل أعمال مخضرم من مانهاتن عاش حياة الثراء والترف، في حين يمثل ممداني نموذجا تقدميا يعد بتجميد الإيجارات ودعم الإسكان الميسّر وفرض الضرائب على الأثرياء والشركات في نيويورك.

وأوضحت تايمز أن ممداني استفاد من الصراع، إذ قدّم نفسه على أنه عدو ترامب الأول، وهاجم منافسه أندرو كومو متهما إياه بالتعامل مع نفس شبكة الممولين التي دعمت ترامب.

ولفتت إلى أن ترامب بدوره هاجم ممداني ووصفه بأنه "شيوعي" و"كاره لليهود"، في حين شنّت وسائل إعلام يمينية حملات مشابهة، معتبرة صعود أول عمدة مسلم ومن أصول جنوب آسيوية تهديدا للقيم الأميركية، أو فرصة لحشد قاعدة "ماغا".

ضغوط مستمرة

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يتوقعون أن يصبح ممداني الوجه الأبرز للمعارضة، في وقت يسعى فريق ترامب إلى نزع الطابع الحزبي عن المواجهة، وتقديمها بوصفها دفاعا عن نيويورك التي يعدّها الرئيس مسقط قلبه ورمز مجده السابق.

وبيّن التقرير أن خطوط المواجهة الأولى ظهرت في ملفات الإنفاق والهجرة والأمن، حيث يتبنى ممداني سياسات يسارية تشمل زيادة الضرائب على أغنى سكان نيويورك والشركات، والتوسع في الإسكان المدعوم وتجميد الإيجارات.

كما يعارض ممداني -حسب تايمز- حملات الإدارة ضد المهاجرين، ووعد بتعزيز حماية "مدن الملاذ الآمن" ووقف التعاون مع وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وبالمقابل هدد ترامب بخفض التمويل الفيدرالي المخصّص للمدينة.

ووفق تايمز، فقد أبدى ممداني استعدادا للتعاون بشروط محددة، بل خاطب ترامب مباشرة عبر فوكس نيوز مؤكّدا أنه يسعى لخفض تكاليف المعيشة وبناء شراكات في واشنطن، لكن الرئيس رد عبر منصته بالمزيد من التهديدات بسحب الدعم قائلا إن "المدينة لا يمكن أن تنجح تحت قيادة شيوعية".

وأوضحت الصحيفة أن نيويورك تحصل على نحو 8 مليارات دولار سنويا من الحكومة الفيدرالية، مما يجعل تهديدات ترامب ذات وزن، وقد تفضي إلى نزاعات قضائية قد يطول مسارها، مع انقسام في الآراء حول مدى سلطة الرئيس على تمويل المدن.

ويتمثل السيناريو الأكثر خطورة -حسب تايمز- في إرسال ترامب قوات الجيش لنيويورك كما فعل مع مدن أخرى مثل شيكاغو وكاليفورنيا، وهو تحد سيكون على ممداني التعامل معه.

وخلص التقرير إلى أن جميع هذه الضغوطات ستؤدي إلى معركة سياسية وقانونية بشأن الأولويات المالية والاجتماعية لمدينة نيويورك، مع تأثيرات محتملة على المشهد السياسي الأميركي الأوسع.