انقسام حول مقترح أميركي لهدنة إنسانية بالسودان

الخرطوم – تصاعد الجدل في السودان حول مقترح تقدمت به الولايات المتحدة للجيش وقوات الدعم السريع ويتعلق بهدنة إنسانية في البلاد لمدة 3 أشهر، وسط تباين في مواقف الأطراف الفاعلة في المشهد وتفاؤل حذر من واشنطن بإمكانية الموافقة عليها.

ومنذ أسبوع، يوجد وفدان من الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع في واشنطن، حيث تسلما مقترحا من الإدارة الأميركية بشأن هدنة إنسانية تستمر 3 أشهر ويتم خلالها فتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وقال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار إنساني في السودان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن المحادثات مع طرفي الصراع تسير بتقدم ملحوظ رغم التعقيدات الميدانية.

وأشار بولس، خلال لقاء مع صحفيين سودانيين ومصريين في مقر السفارة الأميركية بالقاهرة أمس الاثنين، إلى وجود ترحيب أوّلي من الطرفين (الجيش السوداني والدعم السريع)، وأن الجهود الأميركية تتركز حاليا على إنهاء تفاصيل الاتفاق، ضمن خطة تمتد 9 أشهر، كما ورد في بيان المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات).

وفي رده على سؤال حول إمكانية تكرار السيناريو الليبي في السودان، شدد على أن الولايات المتحدة ترفض تماما فكرة الحكومات الموازية، مؤكدا أن بلاده تدعم وحدة السودان. وقال "نخشى تكرار النموذج الليبي بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من دارفور، لكننا نؤمن بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لاستقرار السودان".

مستشار ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس يلتقي عددا من صحفيي السودان.. ما أبرز النقاط التي تم طرحها؟ pic.twitter.com/I9t4ZlEbxO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

دراسة المقترح

وكشفت مصادر رسمية سودانية للجزيرة نت أن الحكومة تسلمت المقترح الأميركي الذي حمل تفاصيل حول ما ورد في خطة المجموعة الرباعية للسلام في السودان والتي طرحتها في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

ورجّحت المصادر -التي طلبت عدم الافصاح عن هويتها- أن يعقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا خلال 24 ساعة لدراسة المقترح الأميركي بشأن الهدنة والرد عليه.

وذكرت المصادر ذاتها أن الهدنة الإنسانية كانت مطروحة أصلا لمعالجة الأوضاع في الفاشر عندما كانت محاصرة ويموت مواطنوها جوعا قبل أن تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

كما أن المقترح -حسب المصادر- ضمن حزمة كاملة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والدخول في مفاوضات بشأن ترتيبات أمنية وعسكرية، وأن للحكومة خطة في هذا الشأن سلمتها للأمين العام للأمم المتحدة منذ مارس/آذار الماضي تستند إلى "إعلان جدة" الموقع بين الجيش والدعم السريع في مايو/أيار 2023.

وكان وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر قال لقناة الجزيرة مباشر، السبت الماضي، إن الحكومة لا تثق في قوات الدعم السريع ولا في قدرتها على الالتزام بأي اتفاق، مشيرا إلى أنها استغلت هدنة "اتفاق جدة" لتجهيز قواتها ومواصلة هجماتها على المدنيين.

وأفاد أن "السودانيين لن يقبلوا بوجود مليشيا الدعم السريع في مستقبل البلاد، بعدما ارتكبت مجازر بحق المدنيين وأراقت دماء السودانيين في مدينة الفاشر".

ترحيب بلا تحفظ

وشدد الأعيسر على أن الحكومة ترفض أي اتفاق سلام لا يراعي مصالح الدولة السودانية ومطالبها المشروعة، موضحا أن أية تسوية يجب أن تضمن سيادة البلاد ووحدة مؤسساتها.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية منفتحة على كل الخيارات المتاحة لتحقيق السلام، ومنها التفاوض من أجل إنهاء الحرب، بشرط "تجريد مليشيا الدعم السريع من سلاحها وفقا لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة".

وفي المقابل أعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي يتزعمه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ترحيبه بوقف شامل وغير مشروط للحرب الدائرة في البلاد، استنادا إلى ما طرحته المجموعة الرباعية.

وشدد التحالف، في بيان له، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة، وإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في جميع الانتهاكات والجرائم التي وقعت، "بعيدا عن التسييس والتوظيف الإعلامي".

من جانبه دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) برئاسة عبد الله حمدوك، الطرفين إلى "تغليب صوت الضمير الوطني والتوقيع الفوري على اتفاق هدنة إنسانية، بهدف تخفيف المعاناة عن المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة القتال، ويترقبون لحظة سلام توقف دوي السلاح".

وقال التحالف في بيان أمس الاثنين إن الهدنة الإنسانية يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو وقف شامل للحرب وإنقاذ السودان من الانهيار، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار السلام.

لا للهدنة المؤقتة

من ناحيته، يحذّر الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني من أن هذا النوع من الاتفاقات المؤقتة (هدنة إنسانية) قد يعيد إشعال الحرب بشكل أكثر عنفا، ما لم يُستكمل بخطوات سياسية جادة تنهي الأزمة من جذورها.

وفي حديث للجزيرة نت، يرى ميرغني أن وقف إطلاق النار المؤقت يُعد من أسوأ الخيارات الممكنة، إذ قد يؤدي إلى تجدد القتال بصورة أكثر حدة، أو ينهار قبل أن يدخل حيز التنفيذ، أو بعد فترة وجيزة من سريانه.

ووفقا لميرغني، فإن الخيار الأمثل هو إنهاء الحرب بشكل كامل، باعتبارها أزمة سياسية دفع الشعب السوداني ثمنها الباهظ. ويُعد توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة السودانية هو العامل الحاسم في تفعيل مسار الحل، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.

أما وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح، فيرى أن غالبية السودانيين يدعمون ويؤيدون الهدنة وما يعقبها من وقف لإطلاق النار، "فهم سيحسبون موقفهم بناء على حالة الأمن والطمأنينة التي ستعود عليهم، ولن تكون لديهم أي حسابات أو أجندة سياسية".

ويوضح صالح، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن مواقف الكثير من القوى السياسية والمدنية الرافضة للحرب هي الترحيب بالهدنة. كما أن "هناك مجموعات متحالفة مع الجيش وقريبة من البرهان ستؤيد أيضا هذه الخطوة".

وثمة مجموعات عدة -كما يقول صالح- ستعارض الهدنة، بعضها مدفوع بمصالح سياسية واقتصادية، وبعض آخر ليست لديه مصالح من هذا النوع، لكن لديه رؤية بأن البلد لن يستقر دون القضاء على قوات الدعم السريع، لهذا يؤيدون استمرار الحرب.