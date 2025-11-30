سياسة|أفريقيا

تجميد ترامب لهجرة "العالم الثالث".. ماذا يعني لأفريقيا؟

Police and U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers stand guard as people gather near a General Services Administration (GSA) parking lot to prevent ICE from leaving for an immigration raid in the Manhattan borough of New York City, U.S., November 29, 2025. REUTERS/David Dee Delgado
الشرطة وعناصر الهجرة والجمارك الأميركية يستعدون لحملة مداهمة مرتبطة بالهجرة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (رويترز)
ذكرت مجلة أفريكا ريبورت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" عزمه على "تجميد دائم" للهجرة من ما وصفه بـ"دول العالم الثالث"، في خطوة أثارت مخاوف من حظر أوسع على المهاجرين الأفارقة وتشديد القيود على القارة.

الإعلان جاء عقب حادثة إطلاق نار في واشنطن نفذها أفغاني عمل سابقا مع الجيش الأميركي ضد عنصرين من الحرس الوطني.

Police officers detain a person as people gather near a General Services Administration (GSA) parking lot to prevent U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers from leaving for an immigration raid in the Manhattan borough of New York City, U.S., November 29, 2025. REUTERS/David Dee Delgado
ضباط شرطة يعتقلون شخصا خلال تجمع قرب موقف سيارات تابع لإدارة الخدمات العامة في حي مانهاتن بنيويورك (رويترز)

ترامب وعد بتجميد شامل لقبول المهاجرين من مناطق واسعة في الجنوب العالمي، إضافة إلى إلغاء "ملايين" من الموافقات التي صدرت في عهد بايدن، وتجريد غير المواطنين من المساعدات الفدرالية وحتى سحب الجنسية ممن يعتبرهم "غير متوافقين مع الحضارة الغربية".

قيود قائمة وتتوسع

بحسب المجلة، فإن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسة قائمة بالفعل، إذ أعادت الإدارة الأميركية في يونيو/حزيران الماضي العمل بحظر السفر القائم على الجنسية ووسعته ليشمل 12 دولة، بينها 7 أفريقية: تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، السودان. كما فُرضت قيود جزئية على بوروندي وسيراليون وتوغو.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 28: Members of the National Guard patrol the Navy Yard neighborhood on November 28, 2025 in Washington, DC. One of the two West Virginia National Guard troops who were shot blocks from the White House on November 26th died yesterday following what authorities called a targeted attack. Andrew Leyden/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عناصر من الحرس الوطني خلال دوريات في حي "نيفي يارد" بواشنطن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الفرنسية)

وتشير مذكرة مسربة من وزارة الخارجية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى قائمة بـ36 دولة مهددة بقيود إضافية إذا فشلت في تلبية معايير أمنية وتحقق الوثائق، بينها 25 دولة أفريقية من بينها نيجيريا ومصر وإثيوبيا، إلى جانب دول أصغر مثل الرأس الأخضر وأوغندا وزامبيا.

اللجوء في مرمى السياسة

أفريكا ريبورت أوضحت أن وعود ترامب بإلغاء حق اللجوء أو سحب الحماية من الأفارقة بالجملة تصطدم بالقوانين الأميركية التي تكفل حق طلب اللجوء لأي شخص على الأراضي الأميركية أو حدودها، إضافة إلى قاعدة "عدم الإعادة القسرية".

ومع ذلك، فإن الإجراءات الإدارية قد تؤدي إلى إبطاء البت في الطلبات أو تعليقها، وهو ما يهدد آلاف الأفارقة العالقين في مخيمات بكينيا ورواندا ومنطقة الساحل بعد تجميد برنامج قبول اللاجئين الأميركي.

صدمة في الجالية الصومالية

في الداخل الأميركي، أحدث إعلان ترامب عن إنهاء الحماية المؤقتة لسكان مينيسوتا من الصوماليين صدمة في الجالية، حيث يعيش نحو 79 ألف صومالي.

US President Donald Trump participates in a video call with military service members from his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on November 27, 2025, during the Thanksgiving holiday.
ترامب وعد بتجميد شامل لقبول المهاجرين من مناطق واسعة في الجنوب العالمي (الفرنسية)

وعلى الرغم من أن القانون يحمي حاملي البطاقة الخضراء والمواطنين المتجنسين من فقدان وضعهم، فإن السلطات تملك صلاحيات واسعة لتقييد برامج الحماية الإنسانية وتعليق منح التأشيرات.

تسييس ملف الهجرة

ونقلت المجلة عن أوشي إغوي، الباحث الزائر في كلية لندن للاقتصاد، قوله إن خطاب ترامب يمثل "تبسيطا قاصرا" للهجرة، معتبرا أنه جزء من جهود لتسييس الملف بشكل مفرط وإلقاء اللوم على المهاجرين.

وأضاف أن هذه الموجة الجديدة من العداء قد تدفع الدول الأفريقية إلى التركيز على تنمية داخلية تقلل اعتماد مواطنيها على الهجرة نحو الغرب.

