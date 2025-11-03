هيئة مكافحة الاحتيال في فرنسا تقدم بلاغا ضد شركة "شين"

أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال في فرنسا أنها قدّمت بلاغا ضد شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة "شين" (Shein) بعد أن اكتشفت أنها تبيع دمى جنسية بملامح طفولية على موقعها، الأمر الذي يتنافى مع القوانين المعمول بها ويشكل احتيالا على الأطفال.

وقالت الهيئة المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال -في بيان- إن طريقة عرض وتصنيف هذه المنتجات على موقع "شين" لا يترك مجالا للشك في طابعها الإباحي المرتبط بالأطفال.

وأوضحت الهيئة أنها أحالت الملف إلى النيابة العامة الفرنسية وإلى الهيئة العليا للإعلام والاتصال الرقمي، مشيرة إلى أن نشر أي محتوى ذي طابع إباحي للأطفال يعاقب عليه القانون بالسجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف يورو (نحو 116 ألف دولار).

وفي السياق، سارعت شركة "شين" إلى إزالة هذا المحتوى من موقعها، وأعلنت فتح تحقيق داخلي حول القضية.

غرامات سابقة

وسبق للقضاء الفرنسي أن غرّم شركة "شين" 3 مرات خلال العام الجاري، بمبالغ يصل مجموعها إلى 191 مليون يورو (212.5 مليون دولار) بتهم تقديم معلومات مضللة.

وبالتزامن، تحقق المفوضية الأوروبية في احتمال تداول منتجات غير قانونية على منصات "شين"، في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي على تشريعات جديدة للحد من الأثر البيئي لصناعة الأزياء السريعة.

وتأتي هذه الفضيحة قبيل أيام من افتتاح أول متجر فعلي لشركة شين في فرنسا، يوم الأربعاء القادم في وسط العاصمة باريس.

يشار إلى أن شركة "شين" -التي نشأت في الصين وتتخذ حاليا من سنغافورة مقرا لها- تواجه انتقادات متواصلة بشأن ظروف العمل في مصانعها وتأثيرها البيئي بسبب نموذجها القائم على الموضة السريعة جدا.