صحافة عالمية: شعب غزة لا يستطيع تحمّل الانتظار للحصول على المساعدات

تناولت صحف عالمية اليوم أبرز التطورات في غزة والسودان، إضافة إلى التوترات الدولية في أوكرانيا ونيجيريا وقضايا داخلية في إسرائيل وبريطانيا.

وأجرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية مقابلة حصرية مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قالت فيها إن شعب غزة لا يستطيع تحمّل الانتظار للحصول على المساعدات.

وأكدت الوزيرة -التي تقوم بجولتها الأولى في الشرق الأوسط منذ توليها المنصب- على ضرورة تسريع وصول المساعدات إلى القطاع.

وأشارت إلى احتجاز مساعدات بريطانية في الأردن، معربة عن تصميمها على ضمان وصولها إلى غزة.

وكشفت صحيفة غارديان في تقرير مفصل أن غزة تواجه واحدة من أكثر مهام انتشال الضحايا تعقيدا في الحروب الحديثة، مع تراكم ما يزيد على 61 مليون طن من الأنقاض.

وقدّرت الصحيفة وجود ما لا يقل عن 10 آلاف جثمان تحت الركام، موضحة أن فرق الدفاع المدني الفلسطيني تعمل بأدوات بدائية بعد منع دخول المعدات الثقيلة، مما يجعل الوصول إلى الجثث المدفونة تحت المباني المدمرة شبه مستحيل.

وتوقعت الأمم المتحدة -وفق التقرير- أن تستغرق عملية إزالة الأنقاض سنوات، وسط أخطار هائلة من الذخائر غير المنفجرة.

تسريب فيديو تعذيب

وفي الشأن الإسرائيلي، رأت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ووزير العدل ياريف ليفين يستغلان التحقيق مع المدعية العسكرية العامة لإضعاف النظام القضائي وإحياء خطة الانقلاب القضائي المجمدة.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يسعى إلى استخدام القضية لتأليب قاعدته اليمينية، إذ يرى أن تسريب فيديو تعذيب معتقل فلسطيني أسوأ من الجريمة نفسها، مشيرة إلى أن الهدف صرف الأنظار عن تجاوزات الجيش وتقويض استقلال القضاء.

وقال الكاتب رام يشاي في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت إن فضيحة سجن سدي تيمان هزت الجيش الإسرائيلي وأضرت بثقة الجمهور فيه.

وأشار الكاتب إلى أن الفضيحة المتعلقة باللواء إفرايم كشفت عن تسييس الجيش، حيث أدى تسريب مواد التحقيق وتضليل المحكمة العليا إلى تآكل الثقة في العدالة العسكرية والقضاء عموما.

وألحق الكشف عن سوء معاملة معتقل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في موقع احتجاز سدي تيمان ضررا كبيرا بصورة إسرائيل وبـ"إنسانية" الجيش على الصعيد الدولي، بحسب المقال.

من جهتها، طالبت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها العالم بالتحرك السريع لوقف الكارثة الإنسانية في السودان.

وأكدت الصحيفة أن الهدف الفوري يجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى المدنيين المتضررين، وهو ما يتطلب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأضافت أن العمل الدبلوماسي يجب أن يستمر رغم التحديات، مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات القتل والنزوح تتفاقم مع قسوة الجماعات المسلحة.

وذكرت صحيفة غارديان أن الناشط محمد خميس دودا المتحدث باسم مخيم زمزم للنازحين كان أحد الأصوات القليلة التي نقلت مأساة دارفور إلى العالم، موثقا تفاصيل الحياة اليومية في الفاشر تحت الحصار.

وواصل دودا رغم الجوع والخوف والتهديدات من قوات الدعم السريع توثيق معاناة السكان حتى لحظة سقوط المدينة، وكان المسلحون يسألون الفارين من الفاشر عن مكانه وينشرون تهديدات بقتله.

وأثار مقتله مخاوف من حملة تستهدف النشطاء وأفراد المجتمع المدني بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

تهديد ترامب لنيجيريا

وتناولت صحيفة نيويورك تايمز تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية محتملة ضد نيجيريا، متهما إياها بعدم حماية المسيحيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية أشارت إلى أن العنف المتطرف استهدف ملايين المسيحيين والمسلمين على حد سواء في الولايات النيجيرية عام 2024.

ويواجه تهديد ترامب بعمل عسكري تحديات كبيرة، خصوصا بعد انسحاب القوات الأميركية من النيجر، ومن المحتمل أن تكون أي عمليات للجيش الأميركي صغيرة ومتفرقة.

وأكد محللون أن أي عملية عسكرية فعالة تتطلب دعم الجيش والحكومة النيجيرية، وهما الجهتان اللتان هدد ترامب بقطع المساعدات عنهما.

وكتبت مجلة نيوزويك أن روسيا تصعّد هجماتها على أهداف الطاقة الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت نحو 1500 طائرة هجومية مسيرة وأكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا خلال أسبوع.

وأفاد مسؤول محلي بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة دونيتسك الشرقية بكاملها أمس الأحد، في حين أعلنت شركة الكهرباء في أوكرانيا أنها ستفرض قيودا على استخدام الطاقة في بعض مناطق البلاد.

وفي بريطانيا أشار تقرير في صحيفة تايمز إلى وجود ضغوط مالية على الشرطة البريطانية تعرقل تحقيق أهدافها في مكافحة الجريمة.

وحذر المكتب الوطني للتدقيق من أن وزارة الداخلية البريطانية لم تدرك تماما تأثيرات هذه الأزمة في قدرة الشرطة على إدارة الموارد.

وأوضح التقرير أن الشرطة خفضت احتياطياتها بمئات الملايين ولجأت إلى الاقتراض لتمويل مشاريعها، مما سيزيد أعباء الديون عليها مستقبلا.