الدفاع المدني: 500 نداء استغاثة يوميا و71 ألف طن متفجرات تهدد حياة الغزيين

كشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل عن تلقي طواقمه أكثر من 500 نداء استغاثة يوميا من مواطنين يطلبون إزالة الركام والمخلفات الخطرة من منازلهم، في ظل غياب تام للمعدات الثقيلة والقدرات اللازمة للاستجابة.

وأضاف بصل أن حجم الدمار في القطاع يفوق كل التصورات، مشيرا إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الركام، إضافة إلى أكثر من 71 ألف طن من المتفجرات غير المنفجرة المنتشرة في معظم المناطق.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني التحديات بأنها "كارثية"، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مقومات الحياة بشكل كامل.

وأوضح أن كل نداء استغاثة يتطلب معدات ثقيلة وقدرات غير متوفرة، مما يجعل الاستجابة للمواطنين شبه مستحيلة.

وأكد بصل أن آلاف الجثامين لا تزال مطمورة تحت الأنقاض، في حين تتواصل مناشدات الأسر والعائلات لانتشال جثامين ذويهم، لكن غياب أي مساعدة يعيق العمل على إخراج الضحايا من تحت الركام.

وأشار إلى أن رفض الاحتلال تقديم أي معلومات للصليب الأحمر حول المفقودين يعني بقاء مصير آلاف الأشخاص مجهولا إلى أجل غير مسمى.

وحذر بصل من خطر المخلفات الحربية المنتشرة في كل مكان، مؤكدا وجود قنابل في كل منزل بالقطاع، وأن هذه المخلفات تشكل تهديدا يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

وضرب مثالا بواقعة تلقاها، حيث اتصل به مواطن يستغيث بشأن صاروخ كبير الحجم في شقته السكنية، قائلا "افعلوا لي أي شيء، أخرجوا هذا الكابوس من داخل هذه البناية التي تضم أكثر من 70 مواطنا".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني على أن التعامل مع المخلفات الحربية يتطلب فرقا متخصصة وليس مجرد معدات ثقيلة.

وعبّر بصل عن استعداد الدفاع المدني لمساعدة أي فرقة ستأتي إلى القطاع، لكنه طرح سؤالا جوهريا "أين سنضع هذه المتفجرات التي سيتم إخراجها من المناطق ومن المنازل؟"

ولفت بصل إلى ما وصفه بـ"القضية الأخطر" التي تتمثل في تعرّض طواقم الدفاع المدني نفسها للخطر أثناء عمليات انتشال الجثامين، موضحا أن أي اصطدام بمخلف حربي أثناء العمل قد يتسبب في انفجار يودي بحياة عناصر الإنقاذ.

وحذر من أن القضية لا تقتصر على الدفاع المدني، فالبلديات تعمل يوميا على تنظيف الشوارع، وأي اصطدام للمعدات الثقيلة بصاروخ سيحدث انفجارا مدمرا.