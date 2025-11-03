أمام صمت السياسة مسلمو بلغاريا والمجتمع المدني ينتصرون لغزة

صوفيا- شهدت قريتا كورنيتسا ولوجنيتسا السبت والأحد تنظيم أسواق وفعاليات خيرية لدعم غزة يتم خلالها بيع منتجات محلية، وبالتالي تُجمع الأموال وتذهب لدعم الفلسطينيين عبر جهات مختصة كما يقول القائمون عليها لفريق الجزيرة نت الذي زار قرية كورنيتسا والتقى عددا من سكانها.

وتتزامن مبادرات المواطنين والمستمرة منذ فترة مع مظاهرات وفعاليات متنوعة مساندة للفلسطينيين تنطلق في عديد المدن البلغارية، في وقت لا تخفي الحكومة دعمها لإسرائيل.

واجب ديني

ويقول شعبان -وهو أحد أبناء القرية للجزيرة نت- إن منظِّمات المبادرة هن نساء القرية، بينهن زوجته، مضيفا أن "الهدف من الأسواق الخيرية هو مساعدة إخواننا في فلسطين بعدما علمنا أن إسرائيل بدأت بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، والأموال التي جُمعت هنا ستوثَّق رسميا وتُسلّم إلى دار الإفتاء المحلية التي بدورها ستنقلها إلى دار الإفتاء المركزية لتصل إلى وجهتها المقصودة".

ومنذ بداية الصيف تُنظم أسواق خيرية بانتظام في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في بلغاريا، ويشير شعبان إلى أن أول سوق خيري أقيم في مدينة غوتسه ديلتشيف المركز الإداري للبلدية، واستمر أسبوعا كاملا.

ويختم شعبان "هذه طريقتنا في المساعدة، نحن ندعم إخواننا الفلسطينيين ماليا لأننا لا نستطيع الوصول إليهم أو مساعدتهم بغير ذلك".

ويعيش المسلمون في بلغاريا بشكل رئيسي في جنوب البلاد، ويُقدر عددهم بنحو 650 ألف نسمة من أصل 6.5 ملايين نسمة، ويُعتبر الإسلام ديانة تقليدية في بلغاريا، إذ يشكل الأتراك البلغاريون الأغلبية من المسلمين (نحو 500 ألف شخص)، في حين أن البقية معروفون باسم "بوماك"، وهم مسلمون من أصول بلغارية.

وفي جنوب غرب بلغاريا، حيث تقع بلدية غوتسه ديلتشيف يعيش أغلبية من البوماك، وقد وصلت الأسبوع الماضي حملة الدعم لفلسطين إلى محافظة كارجالي الواقعة جنوب شرقي البلاد، والتي يقطنها أغلبية من المسلمين البلغاريين من أصول تركية.

وتقول نائلة "نحن ملزمون كإخوة مسلمين أن نساعد بعضنا بعضا، ويؤسفني أننا بعيدون ولا نستطيع المساعدة بطرق أخرى، لكننا نفعل ذلك من قلوبنا، ونسأل الله أن تصل المساعدة إليهم".

ويُعرف أهالي هذه المنطقة بتنظيمهم الدائم لأنشطة خيرية لدعم المحتاجين داخل مجتمعهم، إذ يعتبرون ذلك جزءا من فلسفتهم في تحقيق التوازن في الحياة والتقرب من الله، لكن هذه المرة وجّهوا جهودهم نحو غزة.

يعيشون الألم أيضا

وفي السياق، تقول بمبه ملاعلي -وهي إحدى منظِّمات السوق الخيري- "الفلسطينيون يمنحوننا القوة، ويعلموننا الثبات والعزيمة، جميع مشكلاتنا تتضاءل أمام معاناتهم، نسأل الله أن يرحمهم، فالمآسي التي يعيشونها تفوق قدرتنا على التحمل، والآن يعاني الناس أيضا في السودان".

وتضيف أن كثيرين -خاصة الشباب- لم يكونوا على دراية كافية بتاريخ القضية الفلسطينية، وأن ما يحدث هناك مستمر منذ أكثر من 77 عاما.

وتختم ملاعلي "العالم منافق، يُظهرون عبر وسائل الإعلام -التي بات الإسرائيليون يسيطرون على جزء كبير منها وعلى الفضاء الإلكتروني أيضا- ما يخدم مصالح إسرائيل فقط، في حين تُخفى الحقيقة، لكن عندما يشاء الله أن يُظهر الحقيقة فإنه دائما يهيئ الأسباب لتنكشف في النهاية".

ويقطن قرية كورنيتسا نحو 1400 نسمة، معظمهم مسلمون، وأهلها بسطاء كادحون يقومون على الزراعة وتربية المواشي، فأرضهم خصبة ومعطاءة، لكنها لم تعد كافية لتأمين حياة ميسورة، إذ أصبح العيش أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، مما دفع عددا كبيرا من الرجال إلى العمل في الخارج لتأمين لقمة العيش لأسرهم وحياة أفضل، في حين تقوم النساء على تربية ورعاية الأطفال في القرية.

وتقول غولشان -وهي إحدى المنظِّمات الرئيسيات للفعالية- للجزيرة نت "نتابع كل ما يحدث في غزة عن كثب، فهم إخواننا، وكلنا مسلمون نؤمن بإله واحد، ويجب أن ندعم بعضنا بعضا، ولا يهم إن كانوا قريبين أو بعيدين، ونحن نمد لهم يد العون، هم يتألمون، ونحن نتألم معهم".

وتضيف "نأمل أيضا أن نساعد عائلاتنا عن طريق الأسواق الخيرية، ليمنّ الله علينا بالخير والصحة، وما نقدمه من عمل في سبيل لله نرجو أن يدر علينا خيرا، نحن ننظم مثل هذه الأسواق الخيرية كثيرا، فقد جمعنا سابقا تبرعات للاجئين بمراكز الإيواء في صوفيا، وشاركنا في مبادرات مشابهة كثيرة".

ويضم فريق التنظيم إلى جانب غولشان كلا من بمبه وصافية وعائشة ومرحات، وبفضل جهودهن وجهود نساء أخريات من القرية تمكن السوق الخيري من جمع نحو 8 آلاف يورو (اليورو يساوي 1.16 دولار) خلال بضع ساعات، إضافة إلى تبرعات أخرى عينية، أما في لوجنيتسا فقد جمعوا أكثر من 9 آلاف يورو.

ويقول الأهالي إنهم يشعرون بالرضا لأنهم أدوا عملا خيّرا لوجه لله، وفي منطقة يتراوح فيها متوسط الرواتب الشهرية بين 600 و1000 يورو يعد المبلغ الذي تم جمعه كبيرا نسبيا.

أما في القرية المجاورة بريزنيتسا -وهي أكثر سكانا- فقد جُمع قبل أسبوعين مبلغ 25 ألف يورو في سوق خيري لأجل غزة.

مظاهرات وفعاليات

وعاشت صوفيا هذا الأسبوع أيضا أجواء رمزية تضامنا مع فلسطين، حيث نظمت منظمة العفو الدولية (فرع بلغاريا) فعالية ثقافية ناقش المشاركون فيها كيف يمكن للفن أن يكون وسيلة للمقاومة والتعبير السياسي.

وأمس الأحد، شهدت مدينتا صوفيا وفارنا (أكبر مدينة بلغارية على البحر الأسود) مظاهرتين احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي وعلى مقتل 104 فلسطينيين -بينهم 44 طفلا- في المجزرة التي وقعت في غزة الأربعاء الماضي، وجابت المسيرات الشوارع الرئيسية في المدينتين، وانتهت في العاصمة أمام مقر الرئاسة البلغارية.

وفي المساء، انطلق في صوفيا ومدينة بلوفديف (ثاني أكبر مدينة بالبلاد) أسبوع السينما الفلسطينية، وهي مبادرة عالمية تنظمها مؤسسة "فيلم لاب بالستاين" (FilmLab Palestine).

وانطلقت الفعاليات في صوفيا بعرض فيلم "لما شفتك"، في حين افتُتحت في بلوفديف بفيلم "جنين- جنين".

موقف الحكومة

وجميع هذه المبادرات هي ثمرة جهود المواطنين والمنظمات المدنية، ولم تصدر عن جهة مركزية واحدة، وهذا يُعد دليلا على أن شرائح مختلفة من المجتمع وفي مناطق متفرقة من البلاد تتبنى القضية الفلسطينية وتعبر عن تضامنها معها بطرق متنوعة.

وتعيش بلغاريا منذ نحو 5 سنوات أزمة سياسية داخلية عميقة شهدت خلالها تشكيل 8 حكومات متعاقبة، كانت آخرها يمينية شعبوية، والتي تعبر بوضوح عن دعم قوي لإسرائيل في المحافل الدولية.

ويبدو أن المواطنين فقدوا الثقة في أن السياسيين يمكن أن يسمعوهم، فاتجهوا إلى التحرك بأنفسهم وعلى مستويات مختلفة، في محاولة منهم للإظهار للعالم أن ليس جميع البلغاريين يشاركون الحكومة مواقفها.