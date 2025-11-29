نيوزويك: خطة ألمانية من 1200 صفحة للحرب مع روسيا

قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن خطة ألمانية سرية تم الكشف عنها، توضح كيفية نقل ما يصل إلى 800 ألف جندي من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر أوروبا في حال وقوع هجوم روسي.

ونقلت المجلة -في تقرير بقلم جوردان كينغ- عن صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل وثيقة من 1200 صفحة، معروفة باسم خطة العمليات الألمانية، أعدها فريق من كبار الضباط العسكريين في برلين.

وتشير الخطة -حسب المجلة- إلى ابتعاد ألمانيا عن عقلية زمن السلم، والعودة إلى نهج "دفاع يشمل المجتمع بأكمله" كما وصفه معدو الوثيقة، وقال المستشار فريدريش ميرتس في سبتمبر/أيلول الفائت إن "التهديدات حقيقية. نحن لسنا في حالة حرب، لكننا أيضا لا نعيش في زمن سلم".

وذكرت نيوزويك بأن فريقا من كبار الضباط الألمان بدأ صياغة هذه الخطة قبل أكثر من عامين، بعد فترة قصيرة من بدء روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا عام 2022.

وتوفر الوثيقة السرية المحفوظة على "الشبكة الحمراء" المعزولة الخاصة بألمانيا، دليلا شاملا لنشر ما يصل إلى 800 ألف جندي من الناتو، بما فيها قوات أميركية، من الغرب إلى الشرق عبر ألمانيا في حال وقوع هجوم روسي.

وتشمل الخطة -حسب المجلة- خرائط لوجستية مفصلة تحدد الموانئ والطرق والأنهار والسكك الحديدية الضرورية لتحريك القوات والمعدات، كما تدمج الموارد العسكرية والمدنية معا، وتتطلب تعاون الشركات الخاصة والوكالات المدنية والحكومات المحلية ومزودي البنية التحتية.

غير أن الحكومة تكشف عن مشكلة حيوية تتعلق بضعف الاستثمار المزمن في البنية التحتية للنقل، إذ تحتاج 20% من الطرق السريعة وأكثر من ربع جسور الطرق السريعة إلى إصلاحات عاجلة، مشيرة إلى أن العديد من الهياكل الحالية غير قادرة على تحمل المعدات العسكرية الثقيلة.

وتعد إجراءات الأمن ضد التخريب والهجمات السيبرانية وحملات التضليل من العناصر المركزية في هذه الخطة التي تخضع الخطة لمراجعات مستمرة مع كشف اختبارات الضغط عن عقبات جديدة ومجالات تحتاج للتحسين، كما أفادت المجلة.

وقال ضابط عسكري رفيع إن "الهدف هو منع الحرب عبر التأكيد لعدونا أنه لن ينجح إذا هاجمنا"، كما قال نيلس شمايد، نائب وزير الدفاع الألماني "علينا أن نتعلم من جديد ما نسيناه. علينا أن نستعيد المتقاعدين ليخبرونا كيف كنا نفعل ذلك في الماضي".