أوضح الكاتب الروسي أليكسي بيلوف، في تقرير نشره موقع المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات، أن رفض بعض الأطراف في أوروبا مسار التسوية السلمية للصراع بأوكرانيا، يرجع للرغبة في الحفاظ على مصالح اقتصادية بدرجة أولى.

وأضاف أن مجلة "أنتي ديبلوماتيكو" الإيطالية المتخصصة في الشؤون الدولية أكدت مؤخرا أن بقاء السلطة الحاكمة في كييف حاليا، سيشعل صراعا جديدا يستفيد منه أشد مؤيدي المواجهة مع روسيا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي (ناتو) وأذرعهم الإعلامية.

ويرى بيلوف أنه من اللافت أن يتزامن هذا التحليل في المجلة الإيطالية، مع صدور بيان رسمي عن المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، يشير فيه إلى أن الكثير من العقلاء في أوروبا يتساءلون عن سبب إصرار المملكة المتحدة مثلا على إقناع شركائها بقدرة أوكرانيا على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا رغم الوضع المتردي للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة.

عائدات الحرب

وتابع الكاتب بأن البيان يوضح أن السبب هو أن عائدات الحرب تُنقذ الاقتصاد البريطاني من الانهيار، حيث أصبحت صناعة الدفاع قاطرة الاقتصاد البريطاني.

ويتابع بأنه من الصعب التشكيك فيما توصلت إليه الاستخبارات الروسية، لأنه لم يعد يخفى على أحد في أوروبا حجم الأرباح التي حققتها شركات صناعة الأسلحة في القارة منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

ونقل عن رئيس مجلس إدارة شركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة أرمين بابيرغر حديثه قبل أيام عن خطط لرفع حجم المبيعات السنوية من 9.8 مليارات يورو في 2024، إلى 50 مليار يورو بحلول 2030.

وذكر أن صحيفة بيلد الألمانية نفسها سبق ونشرت أن "الشركة تعزو زيادة الطلبات بشكل رئيسي إلى الحرب في أوكرانيا"، وتحدثت عن زيادة الطلب على المدفعية والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة في جميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ففي عام 2021، بلغت إيرادات راينميتال 5.7 مليارات يورو، ومنذ ذلك الحين تضاعفت الإيرادات تقريبا.

يؤكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن معارضي السلام في أوكرانيا لن ينجحوا في ثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه المضي في مسار السلام حتى النهاية

ويتابع الكاتب بأن بيان الاستخبارات الروسية أوضح أن خطة أوروبا تهدف لتقويض رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التسوية السياسية عبر محاولة تشويه سمعته، وأنه قد جرى إعداد خطط لإحياء ملفات كريستوفر ستيل الكاذبة، التي ادعى فيها العميل السابق في الاستخبارات البريطانية وجود علاقات بين الرئيس الأميركي وأفراد من عائلته مع أجهزة الاستخبارات السوفياتية والروسية.

إعلان

ويؤكد الكاتب أن أحد مظاهر صراع النفوذ الدائر خلف الكواليس لتقويض جهود الرئيس ترامب تتمثل في الأزمة التي أثيرت في الغرب بسبب التسريبات المزعومة لمحادثات هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

ترامب والسلام

وبسبب هذه التسريبات، بدأت بعض الأطراف في الولايات المتحدة تطالب بإقالة ستيف ويتكوف وتسليم جميع ملفات تسوية النزاع في أوكرانيا إلى وزارة الخارجية الأميركية، وفقا للكاتب.

وتعليقا على التسريبات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة مع وكالة تاس: إن "من المؤكد أن عددا كبيرا من الأطراف في دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيحاولون عرقلة أي توجه نحو تسوية سلمية".

وحسب الكاتب، يتفق جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية مع هذا التقييم، ويؤكد أن معارضي السلام لن ينجحوا في ثني الرئيس الأميركي عن عزمه المضي في هذا المسار حتى النهاية.