جيروزاليم بوست: رئيسة أيرلندا الجديدة حليف لحماس وخطر على إسرائيل

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مقالا كتبه آشر ماوز -العميد المؤسس لكلية الحقوق في "مركز بيريز الأكاديمي" بإسرائيل ونائب رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن الحرية الدينية- يحذر فيه من خطر رئيسة أيرلندا المنتخبة كاثرين كونولي على إسرائيل.

وقال إن إسرائيل تنتظر حقا أياما ليست سهلة تحت ولاية الرئيسة كونولي.

وأوضح أن كونولي قالت لهيئة الإذاعة البريطانية، خلال حملتها الانتخابية، أن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) جزء من نسيج الشعب الفلسطيني، وقد انتُخبت بشكل شرعي لقيادة غزة.

الأكثر مناهضة لإسرائيل

وأضاف ماوز أن انتخاب كاثرين كونولي رئيسة لأيرلندا ليس خبرا سارا لإسرائيل، فهي الأكثر بروزا في مناهضتها حتى بين السياسيين الأيرلنديين المناهضين لتل أبيب.

وأشار إلى أن كونولي، النائبة المخضرمة على أقصى اليسار في الطيف السياسي الأيرلندي، تتحدث كثيرا عن "الإبادة الجماعية" في غزة، وتنتقد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

كذلك، وفقا للكاتب، قالت كونولي لمجلس النواب الأيرلندي (الدايل) "إذا كنا في هذا الدايل غير قادرين على الاعتراف بأن إسرائيل دولة إرهابية، فنحن في ورطة حقيقية"، كما انتقدت ضربات إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني.

وختم ماوز مقاله بالتأكيد على أن إسرائيل تواجه اليوم رئيسة تُعد من الداعمين الصريحين لحماس، إذ زارت سوريا خلال الحرب الأهلية الدامية، ودعت إلى "تحرير فلسطين".