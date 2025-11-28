أدولف هتلر يفوز في انتخابات ناميبيا وفي معركة تغيير اسمه

واقع غريب عاشه ناشط سياسي في ناميبيا بسبب اسمه، وقد أعلن هذا الأسبوع أنه نجح في تغيير الاسم الذي أثقل كاهله لفترة طويلا.

وبحسب لوباريزيان الفرنسية التي نشرت الخبر، فالناشط السياسي الستيني هو أدولف هتلر أونونا، وهو عضو في حزب يسار الوسط، ومسؤول محلي منتخب، وقال إن والديه أطلقا عليه هذا الاسم دون معرفة الهوية الحقيقية للدكتاتور النازي.

وأضافت الصحيفة أن هتلر الناميبي نجح للمرة الخامسة في الفوز بالانتخابات في دائرته، مجلس أوشانا الإقليمي، مبرزة أن اسمه المثير لم يمنعه رسميا من الترشح.

وقد انتُخب أدولف هتلر أونونا، يوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، عضوا في مجلس دائرته.

وذكرت أن أدولف الناميبي ولد في ستينات القرن الماضي، وهو عضو في منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو)، وسبق وصرح لصحيفة بيلد الألمانية عام 2020 بأنه "لا علاقة له" بالأيديولوجية النازية.

والداي لم يعرفا حقيقة هتلر النازي

وتابع أن والديه أطلقا عليه هذا الاسم دون أن يفهما حقيقة من يمثل الرجل الذي دمر أوروبا قبل عدة عقود.

ووفقا للوباريزيان، فقد أوضح الرجل للصحيفة الفرنسية اليومية أن هذا الاسم بدا عاديا تماما بالنسبة له خلال طفولته، إذ من الشائع في ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، تسمية الأطفال بأسماء مستوحاة من الثقافة الجرمانية.

وصرح هتلر الناميبي: "لم أدرك إلا عندما كبرت أن هذا الرجل أراد إخضاع العالم أجمع، لا علاقة لي بأي شيء من ذلك".

وقالت لوباريزيان إن الرجل وفي محاولة لتجاوز تأثيرات اسمه السلبية، دأب على تسمية نفسه أدولف أونونا لعدة سنوات.

وقد أعلن في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع مع صحيفة "ذا ناميبيان" أنه نجح أخيرا في حذف اسم هتلر من بطاقة هويته.

وللإشارة، فقد كانت ناميبيا مستعمرة ألمانية في السابق وجزءا من جنوب غرب أفريقيا الألمانية، ولا تزال أسماء جرمانية مثل أدولف شائعة في البلاد.

وبعد الحرب العالمية الأولى، خضعت لسيطرة جنوب أفريقيا حتى استقلالها عام 1990.