مقال: المدارس الإسلامية والكنائسية بالقدس ودورها في تشكيل الهوية الوطنية

تعد مدينة القدس عبر العصور مركزا إشعاعيا للعلم والمعرفة، إذ احتضنت مدارس وجامعات ومساجد وكنائس شكلت معا بيئة ثقافية وروحية ووطنية فريدة. ومن أبرز المؤسسات التعليمية التي تركت بصمة واضحة في مسار التربية والتعليم والثقافة مدارس الأوقاف الإسلامية والمدارس الأهلية الكنائسية المسيحية. هذه المدارس لم تكن مجرد أماكن لتلقين العلوم، بل مثلت فضاء لتشكيل الهوية العربية والوطنية والثقافية الفلسطينية.

ويعود تاريخ أقدم المدارس الإسلامية في القدس إلى المدرسة الصلاحية التي أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 1192م بعد تحرير المدينة من الاحتلال الأوروبي في ذلك الوقت، لتكون منارة للعلم الديني والمعرفي واللغوي والفكري.

أما المدارس الكنائسية المسيحية، فتعد مدرسة الفرير قرب الباب الجديد في البلدة القديمة من القدس، والتابعة لجمعية إخوة المدارس المسيحية، أول مدرسة أهلية مسيحية في المدينة، وقد تأسست عام 1876.

تبعتها لاحقا مدرسة شميدث للبنات عام 1886، ثم مدرسة المطران سان جورج التي تأسست عام 1899، ثم مدرسة تراسنطا عام 1920.

وقد أصبحت هذه المدارس والمؤسسات التربوية مع مرور الوقت ركائز محورية في المشهد والحياة التعليمية والثقافية المقدسية.

منابر لتعزيز الهوية الوطنية

منذ تأسيسها، لم تقتصر رسالة هذه المدارس على التعليم التقليدي، بل أسست لنظام تربوي منسجم مع الثقافة العربية والفلسطينية والقيم الإنسانية العامة، فهي لم تكن مجرد مؤسسات أكاديمية، بل منابر لنشر الفكر التنويري وتعزيز الهوية الوطنية، إذ ساهمت في ترسيخ قيم الانفتاح والتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني بمنابته الجغرافية والدينية المختلفة، وشكلت قاعدة تربوية وثقافية فسيفسائية، شكلت أساس الانتماء للأرض والتاريخ.

لقد ركزت مدارس الأوقاف الإسلامية على الجمع بين العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الحديثة، لتخرج أجيالا قادرة على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة. في المقابل، حملت المدارس الكنائسية المسيحية رسالة تعليمية متقدمة اعتمدت بأساسها على مناهج متنوعة ولغات متعددة كالإنجليزية والألمانية والفرنسية، مما جعلها بوابة للمعرفة العالمية.

هذا التكامل بين المؤسستين (الأوقاف الإسلامية والمدارس الكنائسية) شكل ويشكل إطارا مشتركا عزز الثقافة الفلسطينية، وأسهم في ظهور نخبة من المفكرين والأدباء والسياسيين الذين كان لهم تأثير بارز داخل فلسطين وخارجها.

لم يكن تأثير هذه المدارس نظريا فقط، بل تجلى من خلال تخريج شخصيات برزت وأثرت في المشهد التربوي والسياسي والثقافي الفلسطيني خاصة، وفي المشهد العربي والعالمي عامة.

نماذج بارزة

ويعتبر الأديب والمفكر التربوي خليل السكاكيني نموذجا بارزا لما ذكر سابقا، فقد درس في مدارس الأوقاف الإسلامية وكذلك في المدارس الكنائسية، واستفاد من تنوع بيئتها التربوية ليؤسس منهجه التربوي ومدرسته الخاصة في القدس، حيث اعتمد منهجه التعليمي على التعلم من خلال التجربة والابتعاد عن التلقين، وهو توجه ومنهج سبق عصره ولاقى صدى في الأوساط التربوية الأوروبية التي بنت العديد من مناهجها على أسس هذا المنهج.

وكذلك برز المفكر العالمي إدوارد سعيد، الذي يعتبر من أبرز المفكرين الذين طوروا "دراسات ما بعد الاستعمار". لقد تخرج إدوارد سعيد من مدرسة المطران في القدس، حيث صاغت بيئة المدينة والمدرسة المتعددة المنابت الفكرية والثقافية وعيه النقدي المبكر.

وفي السياق السياسي، برز فيصل الحسيني، القائد الوطني المقدسي، الذي نهل من فكر هذه المدارس وقيمها، فكان صوتا مدافعا عن القدس وفلسطين وهويتها.

أما على صعيد الأدب والشعر، فقد لمع اسم سميحة خليل، الشاعرة والمناضلة، التي تشربت من هذه المؤسسات التربوية روح الانتماء والالتزام الوطني، وكذلك التربوية هند الحسيني، وغيرهم الكثير.

إن هذه النماذج تؤكد أن هذه المدارس لم تكن مجرد مؤسسات تعليمية، بل مصانع لإعداد قادة الفكر والعلم والمجتمع، ساهموا في صياغة أسس الهوية العربية الفلسطينية الحديثة.

لقد قامت هذه المدارس بدور محوري في بلورة وتعزيز النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني في مدينة القدس، إذ جمعت بين طلاب من خلفيات اجتماعية ودينية وجغرافية وسياسية وثقافية مختلفة، وساهمت في صهرهم في نسيج وهوية وطنية واجتماعية وتربوية وثقافية موحدة، مما جعلها نموذجا للأخوة والتلاحم والتسامح.

هذا التداخل أنتج وعيا جمعيا قائما على احترام الآخر، وأسهم في الحفاظ على روح القدس كمدينة عالمية مفتوحة ومتنوعة.

ومن خلال مناهجها وأنشطتها، استطاعت هذه المدارس أن توازن بين الخصوصية الثقافية والتربوية الفلسطينية والانفتاح على الثقافات الأخرى، وهو ما جعلها مؤسسات تربوية وثقافية ذات تأثير يتجاوز حدود التعليم النظامي.

تواجه مدارس الأوقاف والمدارس الكنائسية في القدس تحديات جسيمة، أبرزها السياسات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التعليمية وتسعى إلى قطع صلتها بالهوية الوطنية الفلسطينية. وبذلك، يصبح الحفاظ على هذه المؤسسات ودعمها مسؤولية وطنية ومجتمعية لضمان استمرارها.

تحديات جسيمة

ورغم هذا الدور العميق والمتجذر، تواجه مدارس الأوقاف الإسلامية والمدارس الكنائسية في القدس اليوم تحديات جسيمة، أبرزها السياسات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التعليمية والثقافية الفلسطينية.

فمنذ بداية الألفية الثانية، وتحديدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت القيود المفروضة على هذه المدارس، سواء من محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي، أو تحريف المنهاج الفلسطيني بما ينسجم مع سياسات المؤسسة الإسرائيلية، أو تقييد حرية التعبير الثقافي، أو التضييق على الأنشطة والبرامج التربوية.

كما تعاني هذه المدارس من شح الموارد المالية بسبب القيود على التمويل والدعم الخارجي، مما يهدد استمرار رسالتها.

وهذه الضغوطات لا تمس الجانب الإداري أو التعليمي فحسب، بل تهدد السياق التاريخي الذي قامت عليه هذه المدارس، وتسعى إلى قطع صلتها بالهوية الوطنية الفلسطينية.

وبذلك، يصبح الحفاظ على هذه المؤسسات ودعمها مسؤولية وطنية ومجتمعية لضمان استمرارها كحصون للعلم والثقافة والتسامح في مدينة القدس.

إن مدارس الأوقاف الإسلامية والمدارس الكنائسية في القدس ليست مجرد مؤسسات تعليمية تقليدية، بل هي ركيزة أساسية في تكوين الهوية التربوية والثقافية الفلسطينية. هذه المدارس ساهمت في صياغة أجيال مثقفة وواعية، وعززت قيم الانفتاح والتسامح، وربطت بين الأصالة والمعاصرة.

واليوم، رغم التحديات الجسيمة، تظل هذه المدارس شاهدة على تاريخ طويل من المقاومة الثقافية والفكرية، ومؤشرا على أن القدس ستبقى مدينة للعلم والتسامح مهما اشتدت القيود.

*نبيل عبد الله: رئيس فرع القدس في نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية وعضو إداري في المجلس التنسيقي للتعليم في مدينة القدس.