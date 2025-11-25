سياسة|مالي

مالي.. الجنرال فاموكي كامارا في مواجهة "حرب الوقود"

الجنرال المالي Famouké Camara المصدر: حساب Mali Transition Fo Say على إكس الرابط: https://x.com/MaliTransition/status/1988368430844834133?s=20
الجنرال المالي فاموكي كامارا (الصحافة المالية)
Published On 25/11/2025
|
آخر تحديث: 15:25 (توقيت مكة)

حفظ

تشهد مالي منذ أكتوبر/تشرين الأول موجة جديدة من هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وصلت حتى مشارف العاصمة باماكو، الأمر الذي دفع قائد المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة تحت اسم "فوكه كيني" (أي "التطهير" بلغة البامبارا)، بهدف فك الخناق الذي تفرضه الجماعة على جنوب البلاد عبر حصار غير مسبوق لإمدادات الوقود، شريان الاقتصاد المالي الحيوي، وفق ما أورده موقع أفريكا ريبورت.

قائد العملية

اختار غويتا لهذه المهمة الجنرال فاموكي كامارا (47 عاما)، أحد أبرز ضباط الحرس الوطني، ليقود العملية الخاصة التي انطلقت في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب مصادر أمنية نقلها أفريكا ريبورت، تمكنت القوات خلال الأسابيع الماضية من تأمين وصول شحنات وقود إلى باماكو عبر الممرات الحيوية مع السنغال وساحل العاج، مع تحييد عدد من عناصر الجماعة المسلحة.

خبرة في الملفات الحساسة

كامارا ليس غريبا عن المهمات المعقدة؛ فقد تولى منذ مطلع الألفية أدوارا بارزة، بينها تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2002 في باماكو، ثم المشاركة عام 2012 في صياغة خطة العمليات للبعثة الدولية الأفريقية لدعم مالي (أفيسما) التي تحولت لاحقا إلى بعثة الأمم المتحدة (مينوسما). وقد عمل حينها إلى جانب خبراء من الاتحاد الأفريقي والإيكواس والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

قريب من الجنود

يُعرف الجنرال بقربه من الميدان وتواصله المباشر مع الجنود، حيث اعتاد زيارة الخطوط الأمامية لرفع معنوياتهم.

ففي أغسطس/آب الماضي، خاطب قواته على الحدود مع غينيا قائلا "سنقاتل من أجل أجدادنا وأنفسنا وأبنائنا، وسنؤدي هذه المهمة ولو كلفتنا حياتنا"، بحسب ما نقل أفريكا ريبورت.

Malian soldiers stand watch alongside the Niger river, in Segou, central Mali, Tuesday, Jan. 15, 2013. After a punishing bombing campaign failed to stop the southward advance of al-Qaida-linked fighters, France announced Tuesday that it is tripling the number of troops deployed to Mali, strongly suggesting that French forces are preparing for a land assault to dislodge the extremists. Over the weekend, the rebels made their way to the rice-growing region just north of the main city in central Mali, Segou. The rebels cut across in a knifing movement, first cutting in through the road connecting Diabaly, home to an important military camp and a population of 35,000, and Niono, the last town before Segou.(AP Photo/Harouna Traore)
هل ينجح الجنرال كامارا في دحر الخطر الأمني عن مالي؟ (أسوشيتد برس)

جذور من الماندى

ينحدر كامارا من قرية غونسولو في قلب منطقة الماندى، مهد الإمبراطورية المالية التاريخية، التي أنجبت شخصيات بارزة مثل الإمبراطور سوندياتا كيتا والرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا والمغني ساليف كيتا. وقد منحه هذا الانتماء رمزية خاصة في الذاكرة الوطنية.

تكوين عسكري متين

تخرج كامارا من مدارس النخبة العسكرية في كاتي وكوليكورو، قبل أن يخوض مسارا تدريبيا دوليا شمل جامعة العمليات الخاصة في فلوريدا (الولايات المتحدة)، وكلية الحرب الدولية في ياوندي (الكاميرون)، ثم مدرسة الحرب العليا في باريس. وقد أكسبه هذا الجمع بين الخبرة المحلية والدولية سمعة ضابط ميداني متمرس.

epaselect epa12496759 People line up to fill the tanks of their vehicles at a fuel station in Bamako, Mali, 31 October 2025 (issued on 01 November 2025). Since September, Bamako has faced fuel shortages caused by a blockade on the routes used by fuel tankers in Mali by the Group for the Support of Islam and Muslims (JNIM), an organization affiliated with al-Qaeda. EPA/HADAMA DIAKITE
مازالت أزمة الوقود تمثل تهديدا خطيرا للأمن المالي (الأوروبية)

خبرة استخباراتية

إلى جانب خبرته القتالية، عمل كامارا في جهاز الأمن الداخلي، ثم تولى بين 2017 و2018 إدارة العمليات ومكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن الخارجي، حيث أشرف على تنسيق الجهود الاستخباراتية ضد الشبكات الجهادية، وفق ما أورده أفريكا ريبورت.

قيادة الحرس الوطني

منذ فبراير/شباط 2023، يشغل كامارا منصب قائد الحرس الوطني الذي يضم نحو 12 ألف عنصر، بينهم وحدات نخبة مثل "المهاريست" ذات الخبرة في العمل الاستخباري والميداني. هذه القوة تعد إحدى ركائز المنظومة الأمنية في مالي.

خريطة مالي
خريطة مالي (الجزيرة)

ترق سريع وصورة نظيفة

بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عام 2020، شهدت المؤسسة العسكرية موجة ترقيات شملت كامارا الذي أصبح جنرالا في يونيو/حزيران 2024 بعد عقدين من الخدمة. ويصفه مقربون بأنه شخصية متحفظة وهادئة، وهو ما ساعده على بناء سمعة "صلبة وخالية من الفضائح"، مما يفسر الثقة التي يحظى بها من غويتا ووزير الدفاع ساديو كامارا.

إعلان
المصدر: أفريكا ريبورت + الجزيرة

إعلان