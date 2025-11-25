سياسة|نيجيريا

لماذا الأمن نقطة ضعف الرئيس تينوبو في انتخابات نيجيريا 2027؟

epa12545995 A member of the security forces takes photos of St. Mary's Private Catholic School signage in Papiri, Niger State, Nigeria, 24 November 2025. Fifty of the 303 schoolchildren abducted from the school have escaped captivity and reunited with their families, according to the Christian Association of Nigeria (CAN). EPA/AFOLABI SOTUNDE
عنصر بالأمن يلتقط صورًا للوحة مدرسة القديسة ماري الكاثوليكية الخاصة في بابيري، ولاية النيجر، نيجيريا، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الأوروبية)
مع بقاء 16 شهرًا على الانتخابات العامة المقبلة في نيجيريا، أنجز الرئيس بولا أحمد تينوبو جانبًا كبيرًا من الترتيبات السياسية؛ إذ شتّت خصومه واستمال بعضهم، وشجع الانشقاقات، وأحكم قبضته على حزب المؤتمر التقدمي الحاكم.

وعلى الورق تبدو فرص إعادة انتخابه في 2027 قوية، لكن على الأرض تبدو أقل ضمانًا بكثير، وفق ما أورد موقع أفريكا ريبورت.

Dignitaries react during the launch of Nigeria's National Counter-Terrorism Centre's (NCTC) Strategic Plan 2025–2030 at the NCTC Auditorium in Abuja, Nigeria, November 24, 2025. REUTERS/Marvellous Durowaiye
شخصيات بارزة تشارك في فعاليات الخطة الإستراتيجية 2025–2030 للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في أبوجا، نيجيريا (رويترز)

الأمن، الذي استخدمه تينوبو سابقًا سلاحا ضد أسلافه، عاد ليشكّل نقطة ضعفه المركزية. فبحسب التقرير، فإن الهجمات الجهادية وعمليات الخطف الجماعي في الشمال الغربي والوسط الشمالي زعزعت ثقة الجمهور وجذبت انتقادات خارجية حادة، في حين تراجعت السياسة إلى الخلفية في وقت تكافح الرئاسة لاحتواء أزمة أمنية تضرب جوهر سلطة الرئيس.

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أقرّ تينوبو علنًا أن أزمة الأمن "أكثر ما يقلقه"، وهو اعتراف نادر من رئيس بنى صورته السياسية على الكفاءة الصارمة.

واعتبر أفريكا ريبورت أن هذا التصريح يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الرئيس بعد أسبوع صادم شهد خطف أكثر من 300 تلميذ وهجمات دامية على الكنائس والقرى.

كما أشار تقرير الموقع إلى أن الحكومة الفدرالية أغلقت عشرات المدارس خشية هجمات وشيكة، وأرجأت مهرجان الفنون والثقافة الوطني، بينما اعتمدت بعض المجتمعات على لجان الدفاع الأهلي لصدّ الهجمات، في مشهد يبرز هشاشة الدولة أمام تمدد الجماعات المسلحة.

Nigeria's President and the chairman of ECOWAS Bola Ahmed Tinubu attends the Economic Community of West African States (ECOWAS) summit in Abuja, Nigeria July 7, 2024. REUTERS/Marvellous Durowaiye
رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو يحضر قمة إيكواس في أبوجا، نيجيريا، 7 يوليو/تموز 2024 (رويترز)

ويضيف موقع أفريكا ريبورت أن الأزمة الأمنية تزامنت مع ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس دونالد ترامب ما يجري بأنه "إبادة جماعية للمسيحيين"، ما يفتح الباب لعقوبات أو تدخل أحادي، وهو ما يفاقم التحديات أمام تينوبو.

ورغم أن الرئيس أعاد تشكيل قيادات الأجهزة الأمنية ودعم إنشاء شرطة محلية على مستوى الولايات، إلا أن الإصلاحات لا تزال سطحية، إذ لا تزال مناطق واسعة غير آمنة، في حين تفتقر الإستراتيجية لمواجهة قطاع الطرق إلى الاتساق حسب ما يقول التقرير.

سياسيون وناشطون أعادوا التذكير بتصريحات قديمة لتينوبو طالب فيها باستقالة الرئيس جوناثان بسبب الفشل الأمني، معتبرين أنه يجب أن يُحاسب اليوم بنفس المعيار.

ووفق أفريكا ريبورت، فإن هذا الجدل يعكس اتساع دائرة الانتقادات التي وصلت إلى رجال الدين والشخصيات العامة.

FILE PHOTO: Nigerian students and staff who were kidnapped sit after they arrived at the local government house in Kaduna, Nigeria March 25, 2024. REUTERS/Garba Muhammad/File Photo
طلاب وموظفون نيجيريون اختُطفوا يصلون إلى مقر الحكومة المحلية في كادونا، نيجيريا، (رويترز)

في المقابل، يحمّل أنصار تينوبو جزءًا من المسؤولية لتهديدات ترامب بالتدخل العسكري، ويرون أن خصومًا داخليين وخارجيين يضغطون على الحكومة برعاية الإرهاب.

لكن وفق تقرير أفريكا ريبورت لا توجد أدلة علنية تثبت أن موجة الخطف والهجمات الحالية منسّقة سياسيًا، في حين تشير الأبحاث المستقلة إلى صورة أكثر تعقيدًا: خلايا جهادية متداخلة، عصابات إجرامية، تواطؤ محلي، وقطاع أمني منهك بالفساد.

تصميم خاص خريطة نيجيريا
خريطة نيجيريا (الجزيرة)

ويحذر التقرير من أن تصوير الأزمة كحرب دينية يفاقم المخاطر، إذ تُظهر البيانات أن معظم ضحايا العنف الجهادي في الشمال الشرقي مسلمون، بينما تستهدف هجمات قطاع الطرق من يرفضون دفع الإتاوات بغض النظر عن ديانتهم.

وفي الختام، يرى تقرير أفريكا ريبورت أن كل مجزرة أو عملية خطف جديدة تقوّض وعد تينوبو بـ"الأمل المتجدد"، وتغذي المطالب بإعادة هيكلة النظام الأمني برمته.

وإذا لم ينجح في إقناع النيجيريين، خصوصًا في الشمال، بأن اتجاهات الأمن والمعيشة اليومية تتحسن، فقد تتحول انتخابات 2027 إلى استفتاء على فشله في وقف القتل، لا على مهاراته السياسية.

المصدر: أفريكا ريبورت + الجزيرة

