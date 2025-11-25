رئيس تايوان: سأرفع ميزانية الدفاع لحماية ديمقراطيتنا

أكّد رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، أن بلاده ستزيد ميزانية الدفاع بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تصل نفقات الدفاع إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع خطة للوصول إلى 5% بحلول عام 2030، وهو أكبر استثمار عسكري مستمر في تاريخ تايوان الحديث.

قال الرئيس التايواني ذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، موضحا أن تصاعد القوة العسكرية الصينية غير المسبوق والتهديدات المتزايدة في مضيق تايوان وبحر شرق الصين وبحر جنوب الصين "تمثل تهديدا مباشرا للسلام والاستقرار الإقليميين، داعيا إلى تعزيز القدرة الدفاعية لتايوان وضمان حماية ديمقراطيتها".

القدرات غير المتكافئة

كما أعلن تشينغ تي عن ميزانية دفاعية إضافية بقيمة 40 مليار دولار لدعم مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة وتعزيز القدرات غير المتكافئة لتايوان، بهدف زيادة الردع ورفع تكاليف أي قرار صيني باستخدام القوة.

وأكد في مقاله أن تايوان ستواصل تطوير "أنظمة الدفاع المتقدمة" مثل مشروع "T-Dome"، وهو نظام متعدد الطبقات لحماية البلاد من الصواريخ والطائرات المقاتلة والمسيرات الصينية، بالتوازي مع الاستفادة من منصات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن الوطني.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق رؤية "تايوان منيعة لا يمكن اختراقها"، مدعومة بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

تعزيز الصناعات الدفاعية

كما شدد على أن تايوان ستعمل على "توسيع قاعدة الصناعات الدفاعية المحلية" والاستثمار في التقنيات المتقدمة، مع تعزيز التعاون مع الدول الشريكة لضمان تعزيز سلاسل الإمداد الدفاعية وتسريع نشر الأنظمة الحديثة والتعامل بسرعة مع التهديدات الجديدة، مما يخلق فرص عمل جديدة داخليا وخارجيا.

وأكد رئيس تايوان أن البلاد ستواصل السعي للحوار مع الصين مع الحفاظ على "ديمقراطيتها وحريتها كخطوط حمراء غير قابلة للتفاوض"، مع التركيز على أن الدفاع عن الأمن والسيادة لن يقتصر على الخطاب، "بل سيترجم إلى إجراءات عملية وحاسمة".

السلام من خلال القوة

وشدد على أهمية دور الولايات المتحدة في الحفاظ على "السلام من خلال القوة"، مشيدا بسياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي عززت الاستقرار الدولي، مؤكدا أن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والديمقراطيات المماثلة في التفكير هو حجر الزاوية لضمان بقاء السلام في المنطقة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تايوان.

وفي الختام، أكد لاي تشينغ تي أن "عزم تايوان على حماية ديمقراطيتها لم يكن يوما أقوى من الآن"، وأن تعزيز الدفاعات والتكنولوجيا والردع هو السبيل للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد صيني محتمل.