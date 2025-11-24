سياسة|ترجمات|الولايات المتحدة الأميركية

نيوزويك: هذه الشهادات العلمية غير "مهنية" في نظر إدارة ترامب

WASHINGTON, DC - MAY 22: U.S. Speaker of the House Mike Johnson (R-LA) speaks to the media after the House narrowly passed a bill forwarding President Donald Trump's agenda at the U.S. Capitol on May 22, 2025 in Washington, DC. The tax and spending legislation, called the "One, Big, Beautiful Bill" Act, redirects money to the military and border security and includes cuts to Medicaid, education and other domestic programs. Johnson was flanked by House Committee Chairmen who helped craft the legislation. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
فاتورة القانون "الكبير الجميل" أعادت تصنيف الشهادات الأميركية (الفرنسية)
Published On 24/11/2025
|
آخر تحديث: 15:55 (توقيت مكة)

حفظ

حذّر تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية من أن استبعاد إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخصصات حيوية من تعريف "الدرجة الجامعية المهنية" الجديد يهدد مستقبل القطاعات الأساسية في البلاد، إذ يقلص الدعم المالي المخصص لطلاب هذه التخصصات.

وأثار الإعلان جدلا واسعا، بعد أن تبيّن أن التعريف الجديد للدرجات المهنية يستبعد تخصصات حيوية مثل التمريض والتعليم والعمل الاجتماعي، في وقت ترتبط فيه بعض برامج المساعدات المالية بالتصنيف المهني للشهادة الجامعية، مما قد يقلّص فرص الطلاب في الحصول على التمويل الضروري لمتابعة تعليمهم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأوضح التقرير أن قيمة قروض برنامج المساعدات المالية الجديد تعتمد على تصنيف التخصص كـ"درجة مهنية"، إذ يمكن للطلاب الحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف دولار للدرجات المصنفة مهنيا، مقابل مبلغ أقل يصل إلى 20 ألفا و500 دولار للتخصصات غير المهنية.

هذا القرار قد "يدفع الطلاب بعيدا عن وظائف يحتاجها المجتمع بشدة"

وأضاف أنه سيتم إلغاء برنامج "غراد بلس" المصمّم لدعم طلاب الدراسات العليا والمهنية، وتقليص برنامج "بارنت بلاس" المخصص لتمويل دراسة أبناء الجامعات، مما يزيد من صعوبة تمويل التخصصات غير المهنية.

ونظرا لتضاعف متوسط الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة خلال الـ30 عاما الماضية -وفق تقرير الإذاعة الوطنية العامة- فمن المتوقع أن يثني القرار الجديد الطلاب عن متابعة دراستهم في بعض المهن الضرورية لمستقبل البلاد، طبقا للمجلة.

قائمة التخصصات المستبعدة

وبحسب مراسلة المجلة ياسمين لاوز، تم استبعاد عدة تخصصات من قائمة الدرجات المهنية رغم طبيعتها المتقدمة، بما في ذلك التخصصات التالية:

  • التمريض
  • الهندسة
  • التعليم
  • المحاسبة
  • العلاج الفيزيائي
  • السمعيات
  • العمل الاجتماعي
  • العلاج النفسي
  • اضطرابات النطق

وأثار هذا التصنيف قلق النقابات المهنية ومؤسسات التعليم، وأكد خبراء تحدثوا للمجلة أن هذا القرار قد "يدفع الطلاب بعيدا عن وظائف يحتاجها المجتمع بشدة"، خصوصا في مجالات الرعاية الصحية التي تشهد نقصا حادا في العاملين.

إعلان

وبسبب ذلك، أطلقت الجمعية الأميركية للممرضين حملة لجعل التمريض ضمن قائمة الدرجات المهنية، مؤكدة أن استبعاده "يهدد مستقبل القطاع الصحي"، وفق المجلة.

انتقادات وقلق

وأوضح باحثون في سياسات التعليم أن تضييق تعريف الدرجات المهنية قد يقلل حجم الديون المتراكمة على الطلاب، لكنه في الوقت ذاته قد "يحد من قدرة المؤسسات على تدريب كوادر مهنية يحتاجها المجتمع".

وحذّروا من أن الجامعات قد تواجه ضغوطا مالية تجبرها على تقليل البرامج أو رفع تكاليفها، مما يعمّق الأزمة حسب التقرير.

The campus of Yale University is seen, Wednesday, Oct. 9, 2024, in New Haven, Conn. In 1831, a coalition of Black leaders and white abolitionists proposed the nation's first African American college in New Haven. White male landowners with the sole authority to vote, many with ties to Yale College — rejected the plans on a vote of 700-4. Alder Thomas Ficklin Jr. and City Historian Michael Morand submitted a resolution to the Board of Alders in August that calls for an official apology and encourages city schools and Yale to offer educational programs on what happened in 1831. (AP Photo/Jessica Hill)
متوسط الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية وفق التقرير (أسوشيتد برس)

وقالت المرشحة السابقة لمجلس الشيوخ الأميركي، آمي ماكغراث، إن استبعاد تخصصات "تهيمن عليها النساء" مثل التمريض والاستشارات الاجتماعية "ليس مصادفة"، معتبرة القرار وسيلة "لإبعاد النساء من مسارات مهنية متقدمة"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم نقص العاملين في القطاعات الصحية والتعليمية.

كما أشار خبراء إلى أن إدراج علم اللاهوت ضمن الدرجات المهنية مقابل استبعاد تخصصات طبية "يعكس حسابات سياسية أكثر من كونه تصنيفا مهنيا حقيقيا".

وخلص التقرير إلى أن التعديلات قد تغيّر بشكل جذري شكل التعليم المهني في الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى حرمان البلاد من أجيال جديدة من العاملين في قطاعات حيوية تمسّ حياة الأميركيين مباشرة.

المصدر: نيوزويك

إعلان