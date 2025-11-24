هل تنجح واشنطن هذه المرة في إنشاء ناتو آسيوي مصغر ضد الصين؟

تناول تقرير نشره موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي للكاتب فيديريكو جولياني محاولة واشنطن بعث فكرة "ناتو آسيوي صغير" لاحتواء الصين عبر شبكة تحالفات تضم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين؛ حيث وُلد هذا المشروع من فشل سابق في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين رفضت دول المنطقة الانخراط في جبهة أميركية مباشرة ضد بكين.

وقال الكاتب إن الأشهر الأخيرة من رئاسة بايدن، شهدت محاولات أميركية لتشكيل نوع من "الناتو الآسيوي"، أو بالأحرى توسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي في أقصى الشرق، في محاولة لاحتواء الصين.

وأشار جولياني إلى سعي الرئيس الأميركي السابق -دون جدوى- لإنشاء شبكة كثيفة من الشراكات والتحالفات مع حكومات المنطقة، مستندا إلى ما صوّره كـ "رغبة لدى تلك الدول في الابتعاد عن مدار بكين"، وإلى محاولته سحب الحلفاء الأكثر إستراتيجية مباشرة تحت مظلّة حلف الناتو.

بكين أحبطت عزلها

ويرى الكاتب أن ذلك السعي لبايدن تسبب في قيام شي جين بينغ بتكثيف الدبلوماسية مع دول جنوب شرق آسيا النامية ومع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبالموازاة مع ذلك عزّز الروابط الاقتصادية مع القوى الأكثر نضجا في المنطقة، بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية، مُحبطا بذلك المحاولتين المزدوجتين اللتين دعمَهما بايدن لعزل بلاده.

وأوضح الكاتب أنه بعد مرور بضع سنوات على الفشل الأول، تحاول الولايات المتحدة مجددا بناء قفص حول "التنين" الصيني. وعلى عكس الماضي -حين كان بايدن يتولّى ذلك شخصيا- فإن الإدارة الأميركية الحالية، لا تبدو ميالة إلى تبني إستراتيجية مماثلة.

وأضاف الكاتب أن الجهة الأكثر اهتماما بهذا الخيار، في الواقع، ليست البيت الأبيض، بل البنتاغون وجزء معتبر من الدائرة العسكرية الأميركية.

عدد قليل من الدول

وذكر الكاتب أن فكرة التجمعات الكبيرة مستبعدة، فـ"الناتو الآسيوي" الجديد ذو الدفع الأميركي -إذا كُتب له أن يتشكّل فعليا- سيتكون من عدد قليل من الدول، لكن ذات وزن جيوسياسي كبير.

ومن هذا المنظور، يقول جولياني، ستُشكّل كوريا الجنوبية واليابان والفلبين ما يسميه "مثلثا إستراتيجيًا" لاحتواء الصين.

وأشار الكاتب إلى أن واشنطن تنشر نحو 28 ألفا و500 جندي في كوريا الجنوبية، إضافة إلى مقاتلات وطائرات مسيرة، وفي قائمة الحلفاء الذين تعتمد عليهم الولايات المتحدة نجد، كما ذُكر سابقا، كلّا من الفلبين واليابان؛ حيث إنهما ضروريتان، على التوالي، لكبح نفوذ بكين في بحر جنوب الصين، ولترهيب العملاق الآسيوي من خلال المنظومات الصاروخية الجديدة التي تعمل طوكيو على تطويرها.

شكوك ومخاوف ومخاطر

ووفقا للكاتب، فإن المفارقة هي أن فكرة "ناتو آسيوي مصغر" لا تروق إلا لعدد محدود من الأطراف: الولايات المتحدة، والحكومة اليابانية المحافظة بقيادة ساناي تاكاناشي، وتايوان، أمّا الفلبين، فليست متحمسة إطلاقا لهذه الرؤية؛ وترى أن "التناقضات والتباينات المعقدة في مصالح دول المنطقة" ستجعل أي تحالف عسكري موحّد أمرا ضبابيا وغير عملي.

وكانت مانيلا واضحة تماما عندما قالت "لا مانع من التعاون العسكري والإستراتيجي، لكن على كل دولة أن تبقى صاحبة القرار داخل حدودها"، فضلا عن ذلك، وكما يبرهن المثال الياباني، فإن الوقوف إلى جانب واشنطن في مواجهة بكين يعني عمليا أن الدول الحليفة ستكون في خط المواجهة الأول مع الصين، من دون ضمانات بحصولها على دعم أو مساندة كبيرة من الولايات المتحدة في اللحظة الحاسمة.

وخلص الكاتب إلى أنه عندما قامت ساناي تاكاناشي، بتحريض من الولايات المتحدة، بطرح أفكارها حول تايوان، جاء الرد الصيني عنيفا وحادا، مُطلِقا شرارة أزمة دبلوماسية مقلقة مع طوكيو.

أما سول، التي تُضطر أصلا للتنسيق مع واشنطن لردع كوريا الشمالية، فهي لا تنوي مطلقا المجازفة بعلاقاتها التجارية مع الصين.

وباختصار، يقول جولياني، يبدو أن "الناتو الآسيوي المصغر" لن يرى النور على الأرجح.