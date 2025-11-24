روسيا تكشف عن مسيرة استطلاعية لا يمكن تدميرها

قالت صحيفة لوباريزيان إن شركة "أنماند سيستمز" الروسية، المنخرطة بقوة في الحرب الأوكرانية، كشفت خلال معرض دبي للطيران عن طائرة مسيرة جديدة للاستطلاع قادرة -حسب وصفها- على الصمود أمام الطائرات المسيّرة المعادية.

وأوضحت الصحيفة أن المسيرة "سوبركام إس 180" التي قدمت بشكل أولي في وسائل الإعلام الروسية، أصبحت الآن معروفة عالميا، وقالت المتحدثة الرسمية باسم مجموعة "أنماند سيستمز"، إيكاترينا زغيروفسكايا، في وقت سابق لوكالة تاس الروسية "في معرض دبي سنعرض لأول مرة طائرة الاستطلاع الجديدة عالية السرعة "سوبركام إس 180″، التي تكمل سلسلة سوبركام".

وبالفعل تم تقديم المسيرة بوصفها ثورة في طريقة التفكير حول طائرات الاستطلاع، التي تكون عادة أجهزة زهيدة الثمن، لأنها سهلة الرصد والتدمير على الجبهة، كما تقول الصحيفة.

أما "سوبركام إس 180″، فهي مصممة -خلافا لذلك- لتعزيز قدرة بقاء مهام الاستطلاع الروسية في الخطوط الأمامية -كما تقول الصحيفة- وتؤكد زغيروفسكايا أن هذه المسيرة "تقوم باستطلاع جوي مع قدرة تسارع قصيرة، متفوقة بذلك على أداء مسيرات إف بي في".

وبسرعة قصوى معلنة تتجاوز 150 كم/ساعة، يفترض أن تتفادى هذه المسيرة عددا من طائرات "إف بي في"، مما يجعل تدميرها "شبه مستحيل"، وفق وسائل الإعلام الروسية، إلا أن تلك القدرة محدودة -حسب الصحيفة- لأن الدفاعات الأوكرانية أسقطتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة "أنماند سيستمز" المصنعة للمسيرة "سوبركام إس 180″، تعد إحدى أبرز الشركات الدفاعية الروسية في مجال الطائرات المسيرة، وتقول زغيروفسكايا إن "سوبركام 350، أيضا أحد الأنظمة الرئيسية للاستطلاع لدى قوات الدفاع الجوي".

كما كشفت الشركة في دبي عن المسيرة الرباعية "سوبركام إيكس4″، وقالت "هذه المسيرة غير مقيدة بالطرق، وتنقل حمولتها بخط مستقيم، متجنبة الازدحام والعوائق، وتستخدم للنقل وإلقاء المتفجرات، وقد تم اختبارها بالفعل على الجبهة الأوكرانية.