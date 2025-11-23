هجرة العقول تتفاقم في إسرائيل بعد طوفان الأقصى

القدس المحتلة- منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد إسرائيل موجة هجرة غير مسبوقة، لكن ما يميز عام 2024 تحديدا ليس فقط بلوغ عدد المهاجرين نحو 30 ألف يهودي، بل بروز ظاهرة أكثر خطورة، هجرة أصحاب الأدمغة، الأطباء، الباحثون، الأكاديميون والعاملون في المجالات الطبية والتكنولوجية.

تكشف هذه المعطيات جانبا بنيويا أعمق، فالدولة التي خاضت خلال السنوات الأخيرة حربا سياسية وثقافية على نخبها المهنية، تجد نفسها اليوم أمام نتيجة مباشرة لهذا النهج، وهي تآكل القدرات البشرية التي تشكل العمود الفقري لازدهارها.

ووفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء، يغادر إسرائيل شهريا نحو 6 آلاف و16 شخصا منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، أي ضعف المعدل السابق، ليصل إجمالي المهاجرين إلى نحو 200 ألف إسرائيلي، في واحدة من أسرع موجات الهجرة منذ عقود.

وتشير البيانات إلى أن معظم المهاجرين هم من الشباب المتعلمين وحملة الشهادات الجامعية ومختصي التكنولوجيا ورواد الأعمال، مع تسجيل تل أبيب أعلى نسب الهجرة، مما يعكس نزيفا بشريا للفئات الأكثر إنتاجا وتأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي.

وحذرت مصادر في قطاع التكنولوجيا، بحسب صحيفة هآرتس، من أن الهجرة السلبية وصلت لمستويات غير مسبوقة، مع تراجع بيئة العمل والاستثمار وعدم الاستقرار السياسي، مما دفع المزيد من المهنيين إلى الخارج، في حين انخفضت نسبة العاملين في القطاع إلى 9.2% لأول مرة بعد سنوات من النمو المستمر.

هجرة الأدمغة

سجلت إسرائيل بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024، موجة لافتة من هجرة الكفاءات والأدمغة، إذ هاجر من البلاد 875 طبيبا، نحو 481 منهم لا يصنفون ضمن العائدين أو المهاجرين الجدد، بحسب بيانات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست.

إلى جانب ذلك، هاجر من إسرائيل أكثر من 19 ألف جامعي، بينهم قرابة 6600 خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحاسوب، كما غادر أكثر من 3 آلاف مهندس، بينهم 2330 خارج إطار العائدين.

وتظهر البيانات أن 3 من كل 4 مغادرين تقل أعمارهم عن 40 عاما، في مؤشر على تسارع نزيف الكفاءات الشابة والمتخصصة.

استمر منحنى الهجرة الصاعدة من إسرائيل خلال عام 2024، إذ أظهرت المعطيات أن عدد المهاجرين بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب بقي مماثلا تقريبا للأعداد المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2023، مما يعكس ثباتا في وتيرة الهجرة المرتفعة.

هروب الكفاءات

وأظهرت معطيات عرضت خلال جلسة لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست حول الهجرة السلبية للمثقفين، أن إسرائيل أصبحت من أقل الدول جذبا للكفاءات والخبراء بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي المقابل، تتزايد نسبة أصحاب المؤهلات العليا بين المغادرين مقارنة بنسبتهم في المجتمع.

بحسب تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، بالاعتماد على معطيات المكتب المركزي للإحصاء، فإن 15% من السكان في إسرائيل أنهوا 10 سنوات تعليم، إذ لا تتجاوز نسبة من أنهوا 10 سنوات تعليم من بين الذين غادروا البلاد 5%.

لكن الصورة تختلف عند المستويات التعليمية العليا، إذ يحمل 44% من سكان إسرائيل 13 سنة تعليم أو أكثر، ويظهر أن 54% بين المهاجرين يحمل 13 سنة تعليم أو أكثر. وتزداد الفجوة وضوحا لدى أصحاب 16 سنة تعليم فأعلى، حيث تبلغ نسبتهم 19% بالمجتمع الإسرائيلي، فيث حين ترتفع نسبة أصحاب 16 سنة تعليم وأعلى في صفوف من يغادرون إسرائيل إلى 26%.

من بين الحالات التي استعرضت خلال الجلسة، قالت نعام ألون، وهي مهندسة حاسوب تقيم في نيويورك، إنها لم تعد ترى أفقا سياسيا أو شعورا بالأمان الشخصي في إسرائيل، رغم خلفيتها الصهيونية وخدمتها الطويلة كضابطة.

بعد عودتها المؤقتة عام 2019 للعمل في قطاع الهايتك، غادرت مجددا لإكمال الماجستير في هارفارد، وقالت لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية إنها لا تعرف إن كانت ستعود يوما "الواقع أصبح لا يحتمل، ولا أرى ممثلين سياسيين يبنون الدولة التي أريدها لأولادي".

هجرة جماعية

وحيال ذلك، حذر خبراء ومحللون من أن هذا التحول ليس عابرا، بل يمثل نزيفا إستراتيجيا قد يترك أثرا طويل المدى على منظومة الصحة والتعليم والاقتصاد. وفي واقع أكثر مسؤولية، كان من المفترض أن يبادر رئيس الوزراء نتنياهو، إلى نقاشات حكومية عميقة للتعامل مع الأزمة، بدل تجاهلها أو التقليل من خطورتها.

تعكس ظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل، يقول المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نداف إيال "انهيار في الثقة داخل الطبقات المتعلمة والمهنية"، بعد سنوات من التحريض والضغط على الأطباء ورجال الأعمال والباحثين، الذين يعد وجودهم شرطا أساسيا لأي دولة ترغب في الحفاظ على قوتها وقدرتها التنافسية عالميا.

باختصار، تشهد إسرائيل هجرة جماعية متصاعدة يقابلها تراجع واضح في عودة المقيمين في الخارج. ورغم ذلك، يضيف إيال "يوضح مركز الأبحاث أن ميزان الهجرة العام في البلاد ما يزال يظهر نموا بفضل تدفق المهاجرين الجدد، وعمليات التجنيس، ولم شمل العائلات".

غير أن هذا الواقع، بحسب المحلل السياسي، يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية: ما طبيعة هذا الاتجاه المتسارع؟ ومن هم الإسرائيليون الذين يقررون المغادرة اليوم؟

هوية الدولة

وقال البروفيسور إيتاي أتير من كلية الإدارة في جامعة تل أبيب إن الفجوات الكبيرة في توزيع الأعباء، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتركيز الحكومة على مصالح جماعات محددة بدلا من مصالح جميع السكان، تدفع المزيد من الشباب والشابات المتعلمين القادرين على كسب لقمة العيش إلى مغادرة إسرائيل.

وأضاف أتير للموقع الإلكتروني "واي نت" أن هذا الواقع يعزز الاعتقاد بأن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد هوية الدولة ومستقبلها، مشيرا إلى أن السياسي الوحيد من اليمين الإسرائيلي الذي يتناول قضية الهجرة بشكل ملموس هو نفتالي بينيت، في حين يترك الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو القضية على الهامش.

وأوضح أن إسرائيل ليست دولة هجرة مفتوحة، ولا تقدم حوافز كافية للمهندسين أو الأطباء أو الباحثين غير اليهود، أو لمن تربطهم صلات عائلية بمواطنين إسرائيليين. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار هذا الوضع يعرض جاذبية إسرائيل لهذه الفئات المرغوبة والمقيمة أصلا داخل البلاد للخطر.