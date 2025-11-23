سياسة|جنوب أفريقيا

مواجهة بين جنوب أفريقيا وواشنطن بشأن رئاسة قمة الـ20

epa12542051 (1st row L-R): Australia's Prime Minister Anthony Albanese, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, South Africa's President Cyril Ramaphosa, President of Angola and Chairperson of the African Union Joao Lourenco and Canada’s Prime Minister Mark Carney react as they attend a family photo during the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg, South Africa, 22 November 2025. World leaders are gathering in South Africa, the host of this year's G20 Leaders' Summit on 22 and 23 November 2025, to discuss the global economy, development and financing. EPA/GIANLUIGI GUERCIA / POOL
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يتوسط الصورة بين رئيس أنغولا ورئيس الاتحاد الأفريقي جواو لورينسو، الرئيس البرازيلي (الأوروبية)
Published On 23/11/2025
آخر تحديث: 10:09 (توقيت مكة)

انطلقت قمة قادة مجموعة الـ20 في جوهانسبورغ أمس السبت وسط غياب ملحوظ للممثلين الأميركيين، حيث توصل القادة إلى إعلان مشترك بعد مفاوضات صعبة حول قضايا المساواة بين الجنسين والتغير المناخي وقضايا السلام في غزة والسودان وأوكرانيا والكونغو الديمقراطية.

وقد رفضت جنوب أفريقيا طلباً أميركياً متأخراً لاعتماد 8 موظفين من السفارة لحضور ختام القمة يوم الأحد، حيث من المقرر أن تنتقل رئاسة مجموعة الـ20 إلى الولايات المتحدة.

epa12542014 South African President Cyril Ramaphosa attends a plenary session on the opening day of the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg, South Africa, 22 November 2025. World leaders are gathering in South Africa, the host of this year's G20 Leaders' Summit on 22 and 23 November 2025, to discuss the global economy, development and financing. EPA/THOMAS MUKOYA / POOL
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يحضر جلسة عامة في اليوم الافتتاحي لقمة قادة مجموعة الـ20 بجوهانسبورغ (الأوروبية)

التوتر تصاعد قبل القمة، إذ كرر وزير العلاقات الدولية رونالد لامولا تصريحات سابقة اتهم فيها واشنطن باتباع "أجندة تفوق البيض"، وهي تصريحات أدت سابقاً إلى طرد سفير بلاده من العاصمة الأميركية.

المتحدث باسم الرئاسة فينسنت ماغوينيا أكد أن الرئيس سيريل رامافوزا لن يسلم رئاسة المجموعة إلى "مسؤول صغير"، في حين يحضر القمة قادة عالميون بينهم إيمانويل ماكرون وناريندرا مودي ولي تشيانغ ولولا دا سيلفا ورجب طيب أردوغان وكير ستارمر وفريدريش ميرتس، إضافة إلى قادة عرب وأفارقة.

مقعد فارغ للولايات المتحدة

رامافوزا كان قد صرح سابقاً أنه سيسلم الرئاسة إلى المقعد الفارغ المخصص لجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، الذي انسحب من المشاركة قبل أسبوعين من القمة.

epa12542075 (L-R): Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan, Japan's Prime Minister Sanae Takaichi, Indonesia's Vice President Gibran Rakabuming Raka, European Commission President Ursula Von der Leyen, European Council President Antonio Costa, China’s Premier Li Qiang, Australia's Prime Minister Anthony Albanese, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, South Africa's President Cyril Ramaphosa, President of Angola and Chairperson of the African Union Joao Lourenco, Canada’s Prime Minister Mark Carney, France’s President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, India's Prime Minister Narendra Modi, South Korea's President Lee Jae Myung, Britain's Prime Minister Keir Starmer, Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud hold hands as they pose for a family picture during the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg, South Africa, 22 November 2025. World leaders are gathering in South Africa, the host of this year's G20 Leaders' Summit on 22 and 23 November 2025, to discuss the global economy, development and financing. EPA/GIANLUIGI GUERCIA / POOL
قادة مجموعة الـ20 في صورة جماعية في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا (الأوروبية)

مسؤولو جنوب أفريقيا قالوا إن المطالب الأمنية التي قدمتها السفارة الأميركية كانت صعبة التنفيذ، مثل طلب مرافقة شرطية خاصة وفحص سيارات الموكب في مواقع بديلة.

إدارة ترامب أعلنت المقاطعة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، بزعم "اضطهاد الأقلية البيضاء"، رغم أن فرقاً أميركية كانت قد أنهت تقريباً التحضيرات لزيارة فانس.

إعلان مشترك رغم العقبات

في تطور اعتُبر نصراً دبلوماسياً لرامافوزا، توصل ممثلو الدول الـ19 المشاركة إلى مسودة إعلان مشترك. المفاوضات استمرت 5 أيام متواصلة، وشملت جلسة ليلية، وتركزت الخلافات على قضايا المناخ والطاقة المتجددة والمساواة بين الجنسين.

ماغوينيا قال إن الإعلان يعكس نجاح جنوب أفريقيا في "توسيع صوت أفريقيا" على أجندة التنمية العالمية، مشيراً إلى أن القارة ذُكرت عدة مرات في النص.

إرث ما بعد القمة

أوضح المتحدث باسم الرئاسة فينسنت ماغوينيا أن تنفيذ التوصيات قد يشهد تباطؤاً تحت رئاسة أميركية، لكن بلاده استعانت بمؤسسات متعددة الأطراف لمتابعة قضايا عدم المساواة واستدامة الديون، مؤكداً أن هذه الملفات ستستمر بعد انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا.

epaselect epa12541796 Members of Oxfam wearing world leaders masks take part in a demonstration in Soweto, Johannesburg, South Africa, 22 November 2025. Referencing Brazilian President Lula da Silva, US President Trump, Italian Prime Minister Meloni, Mexican President Sheinbaum, French President Macron, South African President Ramaphosa, Canada’s Prime Minister Carney, German Chancellor Merz and British Prime Minister Starmer, the demonstration urges world leaders to unite in demanding higher taxes on the super-rich. It comes ahead of the 22–23 November 2025 G20 summit, which will gather 42 participating countries including G20 members (minus the U.S.), guest nations and representatives of regional economic blocs. EPA/KIM LUDBROOK
أعضاء منظمة أوكسفام يرتدون أقنعة تمثل قادة عالميين خلال مظاهرة في جوهانسبورغ (الأوروبية)

ورغم غياب السياسيين الأميركيين، شارك ممثلون عن قطاع الأعمال في قمة الأعمال، في حين تعهدت واشنطن عبر اتصال مرئي بتقديم 4.6 مليارات دولار لصندوق الصحة العالمي، وهو أقل من تعهد سابق لكنه مؤشر على استمرار الالتزام بالجهود الصحية الدولية.

الباحث في العلاقات الدولية جون سترملو اعتبر أن نهج ترامب يقوم على "التنمر" ضد جنوب أفريقيا، لكن قادة البلاد المتمسكين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، والمستفيدين من حضور واسع لرؤساء الدول، وجدوا دعماً دولياً كبيراً في القمة.

المصدر: أفريكا ريبورت

