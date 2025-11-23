سفيرة يهودية متقاعدة: لا يمكن تجاهل العداء المتصاعد لإسرائيل بأميركا

حذرت دبلوماسية إسرائيلية سابقة من أن هناك مستوى متصاعدا من العداء لإسرائيل داخل اليمين السياسي الأميركي يجري تجاهله على نحو خطير، في وقت ينشغل فيه الرأي العام الإسرائيلي بفوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك.

وفي مقال رأي لها بصحيفة جيروزاليم بوست، أشارت توفا هرتزل -وهي أول سفيرة لبلادها لدى دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي- إلى أن الأحداث الأخيرة داخل أروقة الحزب الجمهوري الأميركي تكشف توجها أعمق وأكثر إثارة للقلق قد يقوّض عقودا من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وتوقفت الكاتبة -التي عملت أيضا سفيرة في جنوب أفريقيا- عند تصريحات جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي التي أدلى بها أمام حشد من الطلاب في ولاية ميسيسيبي أواخر الشهر الماضي قبل أيام من انتخاب ممداني، حين سُئل عما إذا كانت إسرائيل ومؤيدوها يحددون فعليا سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، فأجاب "ليس مع هذا الرئيس".

ولاء مزدوج

واعتبرت هرتزل أن هذا الرد يعطي مسوغا للكثيرين لتوجيه اتهامات لليهود الأميركيين بازدواجية الولاء للولايات المتحدة وإسرائيل في آن واحد، واصفة ذلك بأنه من أخطر الصور النمطية المعادية للسامية.

وأضافت السفيرة المتقاعدة أن فانس تقاعس أيضا عن التصدي لسؤال آخر يربط بين اليهود واضطهاد المسيحيين، متعاملا مع المسألة على أنها خلاف لاهوتي (ديني) عابر بدلا من اعتباره خطابا خطيرا.

ورغم انتقادات المنظمات اليهودية له، لم يُصدر فانس أي توضيح أو اعتذار، بينما التزم القادة الإسرائيليون الصمت، كما تقول الكاتبة.

وأشارت هرتزل إلى أن الإعلامي الأميركي ذا التوجه المحافظ تاكر كارلسون استضاف في برنامجه الحواري في البودكاست الخاص به الناشط اليميني المتطرف نيك فوينتس، الذي يجاهر بتفوّق البيض وإنكار محرقة اليهود (الهولوكوست) وتمجيد الزعيم النازي أدولف هتلر، مما منح أفكاره انتشارا واسعا، في وقت يُنظر فيه إلى كارلسون على أنه حليف مقرب من فانس.

تحذر هرتزل من أن تلك النظرة التي روّج لها نتنياهو بدأت تُضعِف قدرة إسرائيل على المناورة السياسية مما ينذر بعواقب دبلوماسية وأمنية خطيرة

كما تناول مقال الكاتبة حلّ فرع الجمهوريين الشباب في نيويورك بعد تسريب رسائل معادية للسامية، أعقبها تعليق لفانس يهون من الأمر.

وتخلص هرتزل إلى أن رسوخ العداء لليهود ولإسرائيل في مستويات عليا من السياسة اليمينية يهدّد الأساس الحزبي المشترك الذي اعتمدت عليه إسرائيل لعقود.

وانتقدت نظرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية المستقيل رون ديرمر للديمقراطيين الأميركيين كخصوم والجمهوريين كأصدقاء وحيدين لإسرائيل.

وتحذر هرتزل من أن تلك النظرة التي روّج لها نتنياهو بدأت تُضعِف قدرة إسرائيل على المناورة السياسية، مما ينذر بعواقب دبلوماسية وأمنية خطيرة إن لم يُتدارك الوضع.

يذكر أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.