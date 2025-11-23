تايمز: مشكلة ترامب الكبرى ليست إبستين بل فقاعة الذكاء الاصطناعي

بينما يجلس الأميركيون للاحتفال بعيد الشكر، يأمل الرئيس دونالد ترامب أن يكونوا شاكرين له على خفض تكاليف المعيشة، خصوصا بعد إعلان انخفاض سعر سلة عيد الشكر في متاجر ولمارت من 55 دولارا إلى 40 دولارا.

ورد ذلك في تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، أوضحت فيه أن هذا السعر المنخفض لسلة عيد الشكر، لم يكن إلا بسبب تصغير حجم السلة وتقليل عدد المواد الموجودة بها، في حين يستمر التضخم في أسعار المواد الغذائية عند نحو 3%، حتى بعض زبائن ماكدونالدز من ذوي الدخل المنخفض بدؤوا الابتعاد عن السلسلة بسبب ارتفاع الأسعار.

وترى تايمز أن المشكلة الكبرى تكمن في الاقتصاد الأميركي المرتبط ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

فالاستثمارات في هذا المجال، تؤكد الصحيفة، ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، متجاوزة الإنفاق الاستهلاكي لأول مرة. ويشير الخبراء إلى أن إزالة تأثير الذكاء الاصطناعي ستكشف عن قصة ركود اقتصادي شبه كامل، إذ يقتصر النمو الفعلي على 0.1 % فقط.

وقالت إن أسواق الأسهم الأميركية تعكس المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذ إن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى تتجاوز بكثير أرباحها الحقيقية، في حين يخشى المستثمرون أن تكون قيمة الأسهم مضخمة عن عمد.

وأشارت إلى أن أرباح شركة إنفيديا نفسها لم يخفف القلق، ونسبت إلى بعض المحللين القول إن شركات مثل "أوبن إيه آي" تعتمد على توقعات غير واقعية لتحقيق تقييمات عالية.

مخاطر سياسية

وذهب التقرير إلى أن الرهان على الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر سياسية أيضا للرئيس ترامب. فالأسهم المرتفعة تسهم في شعور الأميركيين بالثراء، لكن جزءا كبيرا من الناخبين لا يمتلك أسهما، مما يزيد الفجوة بين الأغنياء ومتوسطي ومنخفضي الدخل.

وعلاوة على ذلك، تهدد الثورة الصناعية الرابعة -الذكاء الاصطناعي- وظائف العمال، مما يثير مخاوف الشباب وخريجي الجامعات على مستقبلهم الوظيفي، ويقوي دعم الديمقراطيين في المدن الكبرى.

وتستمر الصحيفة لتقول إن تكلفة الذكاء الاصطناعي على الأمد القصير كبيرة أيضا إذ يتطلب تشغيل مراكز البيانات كميات هائلة من الكهرباء، مما رفع فواتير الأسر الأميركية بنحو 30 % خلال 4 سنوات، خاصة في المناطق التي تتركز فيها هذه المراكز.

تحديات كبيرة

عموما تلخص تايمز ما تريد قوله بأن ترامب يراهن على الذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد وتحسين صورته أمام الناخبين، لكنه يواجه تحديات كبيرة: فقاعة محتملة في السوق، وزيادة تكاليف المعيشة، ومخاوف فقدان الوظائف بين الطبقة العاملة الجديدة.

وتختم بأن كل هذه العوامل تجعل مستقبل ترامب السياسي مرتبطا بمقامرة تقنية عالية المخاطر، قد تحدد مصير مشروعه الانتخابي أكثر من أي قضية أخرى، بما في ذلك الملفات المثيرة للجدل مثل قضية إبستين.