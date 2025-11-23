غزة- من المتوقع أن يصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار استكمال المباحثات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال قيادي في حركة حماس للجزيرة نت إن الوفد الذي يترأسه الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة ومسؤول ملف المفاوضات فيها، سيبحث مع القيادة المصرية الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي كان آخرها العدوان الذي شنته إسرائيل يوم أمس السبت وأدى لاستشهاد 24 فلسطينيا في قطاع غزة.

وبحسب القيادي، فإن الوفد سيناقش متطلبات المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقّع بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية ومصرية وتركية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لا سيما في ظل عدم التزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى.

وشدد القيادي في حماس على أن لدى الوفد أولوية للوصول إلى سبل منع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بعد تسجيل 497 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أدت لاستشهاد 342 فلسطينيا.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بفتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع، ولم تدخل المساعدات الإغاثية بالشكل الكافي كما ينص عليه البروتوكول الإنساني من الاتفاق، كما أن الجيش الإسرائيلي يواصل تجاوز الخط الأصفر، ويستمر في عمليات النسف والتدمير للمباني السكنية في المناطق التي يسيطر عليها.

وأوضح القيادي في حماس أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أقر في الـ17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولفت القيادي في حماس إلى أن لقاءات القاهرة ستتطرق إلى تطورات ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، لا سيما في ظل عدم تعاطي قيادة السلطة الفلسطينية مع المقترحات المصرية في هذا السياق.

ومن الجدير بالذكر أن القاهرة طرحت في وقت مبكر من العام الماضي تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة تتكون من شخصيات تكنوقراط فلسطينية متخصصة لإدارة شؤون قطاع غزة.