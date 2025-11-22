سياسة|ترجمات|إسرائيل

غارديان: واشنطن تعمل على إنشاء منطقة خضراء خالية من حماس بغزة

جانب من النشاط العملياتي لقوات لواء "غولاني" في رفح (جميع الصور من تصوير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التي عممها للاستعمال الحر لوسائل الإعلام)
واشنطن تختار المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل لتجميع المدنيين الفلسطينيين بعيدا عن حماس (الجيش الإسرائيلي)
Published On 22/11/2025
|
آخر تحديث: 12:43 (توقيت مكة)

حفظ

قالت صحيفة غارديان إن الولايات المتحدة تعمل على خطة لإنشاء ما تسميها "منطقة خضراء" آمنة داخل الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من غزة، بهدف إبعاد المدنيين عن مناطق سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم دوف ليبر وسامر سعيد- أن مهندسين أميركيين يضعون مخططات لهذه التجمعات الجديدة ويزيلون الأنقاض والذخائر، مع أن البناء لم يبدأ بعد.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورأت الصحيفة أن هذه الخطة تعكس اعترافا ضمنيا أميركيا بأن إزاحة حماس عن السلطة لن تحدث قريبا، ولذلك تجهز ما يسمى المجتمعات الآمنة البديلة التي توفر لها السكن والمدارس والمستشفيات، وتعتبر نموذجا لإعادة الإعمار المستقبلي.

خريطة غزة - الخط الأصفر
الخط الأصفر يقسم غزة إلى نصفين أحدهما تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي والآخر تحت سيطرة حماس (الجزيرة)

وتهدف هذه المجتمعات -حسب الصحيفة- إلى إيواء آلاف الغزيين النازحين بسبب الحرب، وتوفير خدمات أساسية مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية، إلى حين توفر الظروف اللازمة لإعادة إعمار طويلة الأمد.

وتأمل واشنطن أن تشجع هذه الخطوة السكان على الابتعاد عن مناطق سيطرة حماس التي ازدادت شعبيتها منذ وقف إطلاق النار بفضل حملتها ضد الجريمة ودعمها مواجهة إسرائيل، كما تقول الصحيفة.

ومن المقرر بناء أولى هذه التجمعات السكنية في رفح، المدينة الجنوبية التي دمرتها العمليات الإسرائيلية، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة منذ مايو/أيار، لأن المانحين المحتملين لن يمولوا إعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها حماس، وقد لا يمولون العمل في الجانب الإسرائيلي أيضا، حسب الصحيفة.

تقسيم غزة

وذكرت غارديان بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قسم غزة إلى نصفين تقريبا، يعيش معظم الفلسطينيين في النصف الغربي الذي تسيطر عليه حماس، في حين تسيطر إسرائيل على النصف الآخر.

تواجه الخطة الأميركية اعتراضات عربية خاصة من مصر، التي تخشى أن يؤدي تجميع الفلسطينيين في رفح إلى دفعهم نحو سيناء مستقبلا،

وتواجه الخطة الأميركية اعتراضات عربية خاصة من مصر، التي تخشى أن يؤدي تجميع الفلسطينيين في رفح إلى دفعهم نحو سيناء مستقبلا، كما أن مسألة فحص المدنيين قبل دخولهم هذه المجتمعات تطرح تحديات أمنية حساسة، في ظل مخاوف من تسلل عناصر حماس إليها.

إعلان

ورأت الصحيفة أن الأوضاع الأمنية تعقد العملية، إذ تقول إسرائيل وحماس إن نحو 100 مقاتل من الحركة ما زالوا يتحصنون في أنفاق تحت رفح، كما تواصل إسرائيل تحصين "الخط الأصفر" الفاصل بين شطري القطاع، وتمديد بنى تحتية استعدادا لبقاء طويل الأمد.

وفي هذه الأثناء، تسعى الولايات المتحدة لتشكيل قوة أمنية دولية لغزة، لكن خلافات حول طبيعة مهامها تعرقل تقدمها، ولذلك طرحت أيضا فكرة استخدام مليشيات مدعومة من إسرائيل لتأمين التجمعات، إلا أنها بدت مثيرة للجدل وغير مضمونة الفعالية، وسط رفض أميركي رسمي للتعاون معها، حسب الصحيفة.

وتأمل واشنطن أن تنكمش مناطق سيطرة حماس تدريجيا، لتتولى قوة دولية وشرطة فلسطينية إدارة الأمن، في الوقت الذي يشرف فيه مجلس السلام التابع لترامب على إعادة الإعمار، لكن حماس ترفض نزع سلاحها وتعتبر الخطة الأميركية تهديدا للحقوق السياسية الفلسطينية.

المصدر: غارديان

إعلان