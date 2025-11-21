بلجيكا: طلبات لجوء مرتفعة من الكونغو رغم الرفض الكبير

شهدت بلجيكا منذ مطلع عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في طلبات اللجوء المقدمة من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت تؤكد فيه السلطات أن نسبة كبيرة من هذه الطلبات تُرفض لعدم استيفائها الشروط.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2120 طلبا، وهو رقم يتجاوز إجمالي الطلبات المسجلة خلال عام 2024 بأكمله.

ويعكس هذا الرقم منحى تصاعديا بدأ منذ عام 2021 حين لم يتجاوز عدد الطلبات 363 فقط، قبل أن يتضاعف تقريبا كل عام، حسب ما أفادت به إذاعة فرنسا الدولية.

وتحتل الكونغو الديمقراطية حاليا المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تقديما لطلبات اللجوء في بلجيكا، بعد أفغانستان وفلسطين وإريتريا، وقبل تركيا وسوريا وبوروندي.

غير أن نسبة الاعتراف الفعلي باللاجئين القادمين من الكونغو تبقى محدودة، إذ لا تتجاوز المرتبة العاشرة في قائمة الجنسيات التي حصلت على حماية دولية خلال العام الجاري.

من جانبه، اعتبر مدير مكتب الأجانب في بلجيكا، فريدي روزمونت، أن معظم الطلبات المقدمة من مواطني الكونغو "تقوم على إفادات غير صحيحة"، في إشارة إلى ما يصفه بتضخيم أسباب اللجوء أو تلفيقها.

ولكن هذا التفسير ترفضه المعارضة الكونغولية التي ترى أن بروكسل تتجاهل حقيقة الوضع السياسي والأمني المتّسم بقمع المعارضين في البلاد.