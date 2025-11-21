أبرز ما نشرته مواقع الدراسات والأبحاث في أسبوع

نشرت مواقع الدراسات والأبحاث في الفترة ما بين 14 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، عدة دراسات أهمها:

مركز الجزيرة للدراسات

1- الانتخابات العراقية.. نتائج بانتظار التوافقات وفي ظل سياق خارجي متوتر

تشير الدراسة إلى أن الانتخابات العراقية الأخيرة أفرزت خريطة سياسية حافظت فيها القوى التقليدية على نفوذها رغم بعض التحولات، خاصة صعود الكتل المرتبطة بالفصائل المسلحة.

وتوضح أن المال السياسي لعب دورا مؤثرا في النتائج، وأن تشكيل الحكومة سيعتمد على تحالفات معقدة داخل البرلمان. وتُبرز أن السياق الإقليمي المتوتر قد يزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات سياسية مستقرة.

2- الدين سلاحا للنفوذ.. كيف تعاد هندسة نيجيريا عبر سردية الاضطهاد؟

تتحدث الدراسة عن كيف تُوظِّف الولايات المتحدة سردية "اضطهاد المسيحيين" في نيجيريا لأغراض نفوذ سياسي واقتصادي، وتشير إلى أن هذا الخطاب الديني يُستخدم كذريعة للضغط على الحكومة النيجيرية، خاصة مع تنافس حول موارد الطاقة والمعادن.

كما تحذر الدراسة من مخاطر الاستقطاب الديني والإثني في نيجيريا، والذي قد يُضعف الدولة ويُعزّز مطالب الانفصال.

3- ملاحظات على القرار الأممي 2803 بشأن غزة.. غموض وفرض وقائع

ترى القراءة أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 كرّس أسسا دولية جديدة بعد طوفان الأقصى، مانحا الأولوية لإزالة "التهديد الفلسطيني" وفق الرواية الإسرائيلية، ما يفرض على الفلسطينيين إعادة التكيف معه مرحليا، مع السعي ببطء لتعديل مساره وشروطه مستقبلا.

المجلس الأطلسي

التعمق في تفاصيل الصفقات بين الولايات المتحدة والسعودية

تفيد الدراسة أن الصفقات الجديدة بين واشنطن والرياض تعكس توسعا كبيرا في التعاون الدفاعي والتقني، خصوصا في مجالات التسليح والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي.

وتوضح أن واشنطن منحت السعودية وضع "حليف رئيسي من خارج الناتو"، لكنه لا يرقى إلى ضمانات أمنية كاملة، كما تنبّه إلى المخاوف الأميركية من احتمال انتقال التقنيات المتقدمة إلى الصين عبر الشراكات التكنولوجية السعودية.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

1- "دولة المستوطنين" في الضفة الغربية.. من مشروع استيطاني إلى كيان مواز

تتحدث الورقة العلمية عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحولت من مجرد تجمعات سكانية إلى كيان مؤسّسي متكامل، يتمتع بهياكل اقتصادية وأمنية ومجالس سياسية شبه مستقلة.

وتعتبر "دولة المستوطنين" هذه تهديدا مباشرا لأي تسوية فلسطينية، لأنها تفرض حقيقة ميدانية دائمة وتقلّص فرص إقامة دولة فلسطينية.

وتدعو الدراسة إلى تبني إستراتيجية مواجهة متعددة المسارات فلسطينية وعربية ودولية، ليست فقط قانونية، بل عملية لكبح هذا الكيان وتعطيل تمدده.

2- قراءة في كتاب "التقرير الإستراتيجي العربي 2024"

كشف التقرير الإستراتيجي العربي للعام 2024، مركزية طوفان الأقصى، وارتداداته على الساحة الدولية والإقليمية، وأنه بات الحدث الأهم من مجمل الأحداث، واقتربت منه في الأهمية الحرب الروسية الأوكرانية، ثم سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وذكر التقرير أن عام 2024، لم يكن كغيره من الأعوام، ذلك أن النظامين العالمي والعربي شهدا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هزة عنيفة في عالم قلق ومضطرب منذ اندلاع الحرب الروسية الأكرانية (فبراير/شباط 2022)، ما مثّل صدمة كبيرة للقوى الإمبريالية الغربية، تُنذر بتحولات جذرية كبيرة، لم يغفل عنها إلا النظام العربي، الذي بقي حبيس تصورات، وتخوفات عتيقة، بالرغم مما استجد من أحداث خارج إطار التوقعات.

3- اليوميات الفلسطينية: أكتوبر/تشرين الأول 2025

وهو تقرير شهري يتناول أبرز الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويُعد مادة توثيقية للأحداث الفلسطينية التاريخية، والسياسية، والقرارات المهمة.

ويتميز التقرير بأنه يتناول الأحداث المهمة، والقرارات والمواقف، التي تعبر عن طبيعة المرحلة، أو تعكس التحولات في المسارات السياسية، وتحديدا مواقف القوى الفاعلة فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا وإسلاميا ودوليا.

مجموعة الأزمات الدولية

1- بعد الفاشر.. إنهاء الحرب الفظيعة في السودان

تتحدث الدراسة عن توسّع الحرب في السودان بعد سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع، وما ترتّب على ذلك من فظائع واسعة وتهجير ومعاناة إنسانية حادة، وتشير إلى خطر تفكك البلاد إذا استمر الصراع دون حل.

وتدعو الأطراف الدولية للضغط من أجل وقف إطلاق نار فعلي، وضمان وصول المساعدات، وبدء مسار سياسي يمنع تقسيم السودان وينهي الانتهاكات المستمرة.

2- ما تجب مراقبته مع وصول خطة سلام غزة إلى مجلس الأمن

تستعرض الدراسة النقاش الدائر في مجلس الأمن الدولي حول خطة سلام مقترحة لقطاع غزة، موضحة أن نجاحها يعتمد على توافق الدول الكبرى واستعدادها لدعم قوة دولية تشرف على الأمن والمساعدات.

وتوضح أن الخطة تثير جدلا حول دور "مجلس السلام" المقترح، ومدى شرعيته، وكيف سيؤثر على مستقبل الحكم في غزة، مؤكدة أن أي قرار لن ينجح ما لم يَحظ بقبول سياسي واسع وقدرة فعلية على التنفيذ.

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

1- الولايات المتحدة والمعارضة الإيرانية

تؤكد الدراسة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تشديد إجراءاتها ضد ما تصفه بـ"القمع العابر للحدود" الذي تمارسه إيران ضد المعارضين داخل وخارج البلاد، ولا سيما بعد صدور أحكام قاسية ضد ناشطة مثل ماسيه ألينجاد.

وتُوصي الدراسة بعدة تدابير منها:

تبني تعريف قانوني واضح للقمع العابر للحدود.

فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بهذا القمع.

تفعيل برامج حماية لإعادة توطين المعارضين المهددين.

تنسيق دولي واسع وبذل جهود من قبل وكالات إنفاذ القانون.

2- تعليقات على زيارة الشرع لواشنطن

تستعرض الدراسة الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، وتحليل العلاقات الأميركية السورية والموقف من إسرائيل، وتشمل آراء خبراء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حول المخاطر الأمنية المحتملة، مثل وجود عناصر عسكرية غير خاضعة للسيطرة، وضرورة وضع اتفاق أمني لنزع السلاح في جنوب سوريا.

وتشير الآراء إلى إمكانية إزالة تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع التأكيد على أهمية ضمانات مكتوبة من دمشق، وترى أن الزيارة فرصة لواشنطن لتعزيز نفوذها في سوريا وتقليص النفوذ الروسي.

3- التهديدات البحرية "الحوثية" وهدنة غزة.. لماذا يعد تعطيل سلاسل الإمدادات أمرا لا غنى عنه؟

يتحدث التقرير عما يصفه بتهديدات الحوثيين البحرية المستمرة التي تستهدف الممرات المائية الإستراتيجية، وكيف أن هدنة غزة وحدها لا تكفي لوقف هذه الهجمات أو ضمان أمن البحر الأحمر، وضرورة تعطيل شبكات الإمداد البحري التابعة للحوثيين كخيار إستراتيجي حاسم.

وتشير التحليلات إلى أن الضغط على سلاسل الإمدادات "الحوثية" يجب أن يكون طويل الأمد، وليس فقط باستخدام عقوبات على السفن أو ضربات عسكرية، بل عبر مراقبة الشبكات اللوجستية وربطها بتمويل الجماعة، ومن ثم تفكيكها تدريجيا.

مركز كارنيغي الشرق الأوسط

مسار نحو نزع سلاح حزب الله

تبين الدراسة أن نزع سلاح حزب الله بالقوة غير واقعي، وتقترح بدلا من ذلك "مقايضة سياسية"، أي تقديم تنازلات دستورية للطائفة الشيعية -مثل تنفيذ اتفاق الطائف بإلغاء المحاصصة الطائفية وإعادة توزيع السلطة- مقابل تفكيك السلاح.

لكن هذا التفاهم يحتاج أولا إلى تسليم الأسلحة من قبل حزب الله قبل أي إصلاح دستوري، ويتطلب موافقة إيران أيضا، لأن سلاح الحزب يظل مرتبطا بدورها في محور المقاومة.

كما تحذر من أن النظام الطائفي اللبناني الحالي هش جدا، وأن استكمال بنود اتفاق الطائف قد يؤدي إلى نموذج اتحادي أو أقاليمي قد يعزز زعامات طائفية صغيرة بدلا من تقليصها.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

فشل المفاوضات الباكستانية الأفغانية.. التحول من مأزق الجوار إلى مأزق التفاوض

تتناول الدراسة ما تعتبره "فشل المفاوضات" بين باكستان وأفغانستان بعد جولة مفاوضات ثانية في إسطنبول، محوّلة أزمة الجوار إلى مأزق تفاوضي.

وتشير إلى أن انعدام الثقة المتبادل، وتعقيد الملفات الأمنية، وأوضاع اللاجئين والتجارة الحدودية كلها عوامل عطّلت التوصل إلى اتفاق مكتوب.