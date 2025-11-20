مؤرخ تركي: أسرة هابسبورغ زرعت جذور الإسلاموفوبيا في أوروبا

تناول الكاتب والمؤرخ التركي غوكهان غوكتشك في مقال نشرته صحيفة يني شفق التركية الجذور التاريخية للعداء الأوروبي للمسلمين، معتبرا أن أسرة هابسبورغ هي التي رسخت هذا العداء خلال صراعها مع الإمبراطورية العثمانية.

ويذكر الكاتب أن سلالة هابسبورغ نشأت في سويسرا وحكمت جزءا واسعا من أوروبا دون اللجوء إلى الحرب، بفضل الزيجات القائمة على القرابة.

وتابع أن توسع آل هابسبورغ بدأ مع رودولف الأول عام 1240 للميلاد، واستطاعت العائلة أن تحكم ألمانيا وإسبانيا والنمسا والإمبراطورية الرومانية، قبل أن تنخرط في صراع مع الإمبراطورية العثمانية.

التهديد الأكبر

وفي خضم هذا الصراع، تشكلت صورة العثمانيين الأتراك بوصفهم التهديد الأكبر في المخيال الأوروبي، وهو الإطار التاريخي الذي شكل جذور ظاهرتي الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا في أوروبا المعاصرة، وفقا للكاتب.

ويرى غوكتشك أن جذور العداء لتركيا لا تقتصر على المعارك التاريخية الكبرى مثل ملاذكرد وفتح القسطنطينية، بل تتبلور بشكل أكثر وضوحا في إطار الصراع بين العثمانيين وأسرة هابسبورغ الحاكمة في أوروبا.

وأوضح الكاتب أن نشأة البروتستانتية في أوروبا تزامنت مع ذروة صعود الإمبراطورية العثمانية وصراعها المحتدم مع أسرة هابسبورغ، وقد عملت هذه الأسرة -التي اعتبرت نفسها حامية حمى الكاثوليكية- على ترسيخ صورة العثمانيين الذين كانوا يدعمون البروتستانت ونشاطهم في أوروبا على أنهم "الكفار القادمون من الشرق".

ونقل الكاتب ما تذكره المراجع التاريخية عن أوجيه دي بوسبيك -سفير آل هابسبورغ إلى الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني– حين وصف العثمانيين قائلا: "التركي يزأر حول حدودنا كالأسد الضاري، ويحاول تارة من هنا وتارة من هناك الدخول إلى أراضينا".

"الخطر التركي"

وحين تجاوزت القوات العثمانية منطقة قانيجة عام 1591 للميلاد، عم الذعر ودقت أجراس الكنائس وطلب من المسيحيين الدعاء طلبا للعون الإلهي من أجل صد "الأتراك المتوحشين".

وقد قدمت أسرة هابسبورغ نفسها حامية للكاثوليكية والمسيحية في جميع أنحاء أوروبا -وفقا للكاتب- وروَّجت في دعايتها السياسية أنه إذا تخطى "الخطر التركي" حدودها، فلن يكتفي العثمانيون بمهاجمة الكاثوليك، بل سيقضون أيضا على البروتستانت، مما جعل من المواجهة مع العثمانيين حربا مصيرية للمسيحيين في كل أوروبا.

ويقول الكاتب إن "الخطر التركي" تحوّل إلى أداة سياسية في يد أسرة هابسبورغ، وارتبط بمشاريعها التوسعية نحو المجر وطموح السيطرة على إرث روما في العالم المسيحي.

ويضيف أنه مع حلول القرن الـ18، لم يعد المخيال الأوروبي يرى المواجهة مع العثمانيين مجرد صراع بين إمبراطوريتين، بل حربا بين هويتين: الشرق المسلم والغرب المسيحي.

الخوف من الأتراك

ويرى الكاتب أن الحروب النمساوية العثمانية الممتدة من البلقان إلى أوروبا أسهمت بشكل كبير في تشكل الإسلاموفوبيا والخوف من الأتراك على المستوى الثقافي، وهو ما يتجلى في المقولة السلوفينية الشهيرة "لا حروب، لا أتراك، لا طاعون"، أي أن الهوية التركية كانت مرتبطة في أذهانهم بالموت والدمار.

ويوضح الكاتب أن هذا الوعي الجمعي المعادي للأتراك، والذي يصورهم على أنهم قوم غير متحضرين وأعداء للمسيحية، انتشر في جميع أنحاء أوروبا، وعملت على ترسيخه الأعمال الأدبية والتاريخية.

ويؤكد الكاتب أن ترسيخ العداء للعثمانيين مهّد لنجاح أسرة هابسبورغ في مشروع التوسع والهيمنة، والذي امتد من وسط أوروبا إلى البلقان.

والمفارقة التاريخية -وفقا للكاتب- هو أن هذه العائلة التي نشرت الخوف من العثمانيين، هي ذاتها التي كانت وراء الاستغلال الغربي لموارد أفريقيا والهند والأميركتين، واستعباد شعوبها على مدى قرون.

ويختم الكاتب بأن الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا اللتين بدأتا في تلك الحقبة مستمرتان حتى اليوم في العالم الغربي، ولا تزالان تغذيان طموحاته التوسعية.