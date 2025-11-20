اغتيال كينيدي.. أكسيوس: تقرير سري يكشف خداع عملاء بالسي آي إيه للكونغرس

كشف مُبلّغ من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أنه اطلع على وثيقة سرية يتفاخر فيها أحد مسؤولي الوكالة بتضليل لجنة الكونغرس التي حققت في تحركات لي هارفي أوزوالد القاتل المفترض للرئيس جون كينيدي عام 1963 في المكسيك قبل تنفيذه العملية.

وقال المؤرخ السابق في الـوكالة ووزارة الخارجية، توماس بيرسي، لموقع "أكسيوس"، إن تقرير المفتش العام للوكالة يُظهر كيف قدّم بعض المسؤولين إلى فريق لجنة التحقيق الذي يترأسه روبرت بليكي ملفات منقّحة عن زيارة أوزوالد لمكسيكو سيتي، بعد حذف وثائق لا يرغبون في كشفها.

ويأتي هذا الكشف مع اقتراب الذكرى الـ62 لاغتيال كينيدي التي تحل يوم السبت القادم، وفي ظل تعهّد الرئيس دونالد ترامب بنشر جميع سجلات الاغتيال، وهو تعهّد لم يُنفذ بالكامل حتى الآن.

وأوضح بيرسي، الذي يكشف هويته لأول مرة وهو الآن خبير في شؤون أميركا اللاتينية وأستاذ تاريخ في جامعة سليبري روك في بنسلفانيا، أنه عثر على الوثيقة عام 2009 داخل غرفة آمنة بالوكالة أثناء بحثه في ملفات أميركا اللاتينية. وذكر أن تقريرًا من 50 صفحة تضمن مذكرة مؤرخة في أغسطس/آب 1978، يفاخر فيها مسؤول في سي آي إيه بأنه وزميلين له خدعوا رئيس فريق التحقيق روبرت بلاكي، بعدما سلّموه نسخًا “منظّفة” من 3 مجلدات حول أوزوالد.

ولفت المبلّغ إلى أن بلاكي طلب الاطلاع على سلسلة الملفات التحقيقية المكونة من 3 مجلدات أعدتها الوكالة بمحطتها في مكسيكو سيتي والتي زارها أوزوالد قبل أن يقتل جون كينيدي.

ووفق المذكرة، لم يطرح بلاكي أي أسئلة بعد الاطلاع على النسخ، مما دفع أحد ضباط الوكالة إلى وصفه بأنه "غير مهتم".

تقارير منقحة

وفي سياق أوسع، يقول أكيسيوس إن لجنة مجلس النواب كانت ثاني لجنة تعيد التحقيق في الاغتيال بعد لجنة وارن، وإن كلا التحقيقين وُصف من قبل باحثين بـ"التقارير المنقحة"، ويضيف أن ثمة تقارير جديدة ظهرت خلال الإدارة الحالية للرئيس دونالد ترامب، منها اعتراف ضمني بدور ضابط الـسي آي إيه جورج يوهانيدس في مراقبة أوزوالد قبل الاغتيال، وأنه ضلل اللجنة أيضا.

وفي السياق نفسه يقول بيرسي: "كمؤرخ، ما أزعجني حقًا هو أن المسؤولين يتفاخرون بإخفاء الحقائق وتضليل الشعب الأميركي".

وقال بيرسي إنه أثناء وجوده في مبنى وكالة المخابرات المركزية عام 2009، دخل لفترة وجيزة إلى غرفة صغيرة مخصصة بشكل كبير لسجلات جون كينيدي، ورأى وثيقة كتب عليها: إما "أوزوالد في المكسيك" أو "أوزوالد في مدينة مكسيكو".

وأضاف أن تقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية تضمن أيضًا إشارة إلى 4 كاميرات هاسلبلاد و2300 صورة التقطت في مدينة مكسيكو، وقد أنكرت وكالة المخابرات المركزية وجود أي صور أو أفلام لأوزوالد في المدينة عندما زار السفارتين الكوبية والسوفياتية قبل الاغتيال.

اعتبر مؤرخون مثل جيفرسون مورلي، الذي أسس موقع "حقائق جون كينيدي" المؤثر، تقارير كلتا اللجنتين بمثابة "تبييض"، ويقدم مورلي المشورة للنائبة آنا بولينا لونا (جمهورية من فلوريدا) في سعيها لمزيد من الكشف عن ملابسات وفاة جون كينيدي.

كما ساعد قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992 في تغيير فهم المؤرخين لعمق عمليات التستر التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية بشأن الاغتيال، فقد تطلب القانون الكشف الكامل عن المزيد من السجلات بحلول عام 2017، وهو هدف لم يتحقق.

بالإضافة إلى تلبية متطلبات قانون سجلات جون كينيدي، أخبرت وكالة المخابرات المركزية موقع أكسيوس أن الوكالة "تعمل مع النائب لونا وفريق العمل المعني برفع السرية عن الأسرار الفدرالية وستواصل القيام بذلك بشأن هذه المسألة المهمة".

وتعمل النائبة آنا باولينا لونا على الدفع باتجاه الكشف الكامل عن الوثائق، بالتعاون مع السي آي إيه.

ويرى المؤرخان بيرسي وجيفرسون مورلي أن هذه الوثائق يجب أن تكون متاحة لعامة الناس، بل إن مورلي يرى أنه: "كان يجب إصدار هذا التقرير منذ زمن بعيد".

وردا على هذه المعلومات الجديدة، قال السي آي إيه إنها ملتزمة بالشفافية الكاملة وتبذل جهودا إضافية لإصدار سجلات اغتيال كينيدي.