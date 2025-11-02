نجل نتنياهو يفجر خلافات داخل المؤتمر الصهيوني العالمي

قال إعلام إسرائيلي إن مندوبي المؤتمر الصهيوني العالمي لم يحسموا بعد التصويت قرارا يمنع فعليا تعيين يائير، نجل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، من تولي منصب رفيع ومربح في المنظمة الصهيونية العالمية.

وأوضحت صحيفة هآرتس أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من محاولة أحد المقربين من رئيس الوزراء، في خطوة مفاجئة تأمين منصب رفيع لابن نتنياهو، كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة بين ائتلاف واسع النطاق من الفصائل في المؤسسات الرئيسية للحركة الصهيونية.

وتابعت أنه نتيجة لمطالبة وزير الثقافة ميكي زوهار بتعيين نجل نتنياهو مديرا لإدارة في المنظمة الصهيونية العالمية مسؤولة عن العلاقات مع يهود الشتات، لا سيما الناطقين بالفرنسية، انهارت المفاوضات حول الاتفاقية، التي كانت على وشك التوقيع.

مساعٍ لأجل يائير

وقال زوهار، الذي مثل الليكود العالمي في المفاوضات، إنه لن يتراجع عن مطلبه حتى لو قال نجل نتنياهو نفسه إنه لم يعد مهتما بالمنصب.

ونقلت هآرتس، عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء نتنياهو حث على تأجيل التصويت، لكن ذلك لم يكن ممكنا بموجب لوائح المنظمة الصهيونية العالمية.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، يتطلب المنصب أن يكون ابن نتنياهو عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصهيونية العالمية.

وقالت إن القرار الذي تمت صياغته خلال عطلة نهاية الأسبوع يطلب من المندوبين الموافقة على قائمة تضم حوالي 30 عضوا في المجلس التنفيذي، جميعهم مذكورون بالاسم، واسم ابن نتنياهو غير مدرج في القائمة، على الرغم من أن مقعدين في المجلس التنفيذي قد تم حجزهما لمرشحي الليكود.

راتب كبير

وكان هذا المنصب سيوفر لابن نتنياهو راتب وزير في الحكومة إلى جانب العديد من المزايا.

من جهتها، أكدت صحيفة جيروزاليم بوست أن التصويت على اتفاق جديد للمؤتمر الصهيوني العالمي سيمتد ابتداء من صباح الأحد حتى الثلاثاء، ومن المرجح ألا يرحب بنجل نتنياهو أيضا.

وتابعت أن التصويت على اقتراح المؤتمر الصهيوني العالمي بدأ صباح الأحد، مع اتفاق لم يذكر اسم نجل رئيس الوزراء، لكنه ينص على انتخاب عضوين في السلطة التنفيذية نيابة عن الليكود، وهو بند من شأنه أن يجعل تعيين نجل رئيس الوزراء أمرا غير مرجح.

وذكرت أن التماسا لوقف التصويت قُدم إلى المحكمة الصهيونية العليا التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية من قبل عدة قوائم، لكن تم رفضه جزئيا. وقررت المحكمة أن التصويت سيستمر.

وقال مصدر في المنظمة الصهيونية العالمية -تتابع جيروزاليم بوست- إن هذا الشرط جعل التصويت استفتاء على ضم يائير نتنياهو إلى الهيئة التنفيذية، مع وجود خيار آخر هو العودة للتفاوض مع فصيل الليكود بقيادة وزير الثقافة ميكي زوهار، بدلا من فصيل رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ياكوف هاغويل.

وقالت إن كلا من زوهار وهاغويل دخلا في نزاع داخلي في الليكود حول قيادة الليكود العالمي، حيث طالب زوهار بإجراء انتخابات يوم الجمعة الماضي، بينما رفض معسكر هاغويل إجراء الانتخابات، لأن الإسراع في إجراء الانتخابات قبل مؤتمر الليكود العالمي سيضر بالعملية الديمقراطية، حسب وجهة نظرهم.

واتهمت كل جهة الطرف الآخر بتأخير الانتخابات طوال العام خوفا من الخسارة، لكن مصادر أشارت إلى أن موقف هاغويل قد ضعف داخل الليكود، حسب جيروزاليم بوست.