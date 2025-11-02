أنقرة – يستمر صعود أنقرة كلاعب مؤثر في سوق السلاح العالمية، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية موافقتها على شراء 45 طائرة تدريب متقدم وهجوم خفيف من طراز "حرجيت" التي طوّرتها الصناعات الجوية التركية.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بين تركيا ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يمنح الصناعات الدفاعية التركية موطئ قدم غير مسبوق داخل المنظومة الغربية، ويشكل اختراقا تصديريا لقطاع الدفاع التركي إلى دولة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

فما حيثيات هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية؟ وما الذي يجعل طائرة "حرجيت" رمزا لتحول تركيا من مستورد تقليدي للسلاح إلى مورد موثوق للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة؟

ثقة في المنتج

ووافقت الحكومة الإسبانية، عقب اجتماع مجلس وزرائها في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الصفقة التي تأتي ضمن برنامج متكامل لتحديث منظومة تدريب الطيارين المقاتلين في سلاح الجو الإسباني، يشمل إنشاء نظام تدريب قتالي متكامل بديلا من أسطول طائرات التدريب القديمة من طراز "إف 5" التي خدمت عقودا عدة.

وبموجب العقد البالغة قيمته 3.12 مليارات يورو (نحو 3.6 مليارات دولار) والممتد حتى 2035، ستحصل مدريد على 45 طائرة من طراز "حرجيت" تُنتج في منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، على أن تُنقل لاحقا إلى إسبانيا لتركيب أنظمة إلكترونيات الطيران والحواسيب القتالية المحلية بإشراف شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" التي تتولى تنسيق المشروع الصناعي.

ويشارك في تنفيذ البرنامج 15 شركة إسبانية متخصصة، من أبرزها "إندرا" و"آيرنوفا" و"سيلكس إيسترونيكا"، بهدف دمج التكنولوجيا الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية المحلية. كما خصصت وزارة الصناعة الإسبانية تمويلا ائتمانيا بقيمة 1.04 مليار يورو (1 يورو= 1.16 دولار) لدعم المشروع خلال 5 سنوات.

وتبدأ عمليات التسليم عام 2028 لتدخل الطائرات الخدمة الفعلية في برامج التدريب بين عامي 2029 و2030، بينما يُتوقع أن تظل في الخدمة 30 عاما على الأقل، في مؤشر إلى الثقة الكبيرة بالمنصة التركية.

ولا تقتصر أهمية الصفقة على بعدها الاقتصادي، بل تحمل أيضا دلالات إستراتيجية تعكس تحول تركيا من مستورد للسلاح الغربي إلى شريك مصدّر يساهم في أمن أوروبا، في حين اعتبرتها وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية إنجازا نوعيا للصناعات الدفاعية التركية، وخطوة جديدة نحو توسيع تعاونها العسكري داخل حلف الناتو.

مواصفات "حرجيت"

تعد "حرجيت" ثمرة مشروع طموح أطلقته شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية عام 2017 لتصميم أول طائرة تدريب نفاثة محلية متقدمة قادرة أيضا على أداء مهام هجومية خفيفة.

وانطلقت أولى النماذج التجريبية للطائرة عام 2023، لتُسجّل بذلك أول تحليق لطائرة نفاثة تُصنع بالكامل داخل تركيا بمحرك محلي التطوير، قبل أن تحقق في أكتوبر/تشرين الأول 2024 رحلتها الأسرع من الصوت من مطار مُرتد العسكري في أنقرة، متجاوزة سرعة ماخ 1 في إنجاز نوعي يؤكد كفاءة التصميم وأداء المحرك التوربيني النفاث "إف 404" من فئة "جنرال إلكتريك".

تجمع "حرجيت" بين خصائص الطائرات التدريبية والمقاتلة، فهي ثنائية المقعد ومزودة بأنظمة إلكترونيات طيران متقدمة، وشاشات قيادة رقمية، ونظام تحكم رقمي بالطيران يمنحها قدرة عالية.

ويبلغ طولها نحو 13 مترا وباع جناحها 9.8 أمتار، ويمكنها التحليق على ارتفاع 45 ألف قدم بسرعة تصل إلى ماخ 1.4، مع مدى تشغيلي يتجاوز 2200 كيلومتر. وتمتلك القدرة على حمل ما يصل إلى 3 أطنان من الذخائر المتنوعة على نقاط تعليق خارجية، مما يمكنها من أداء مهام هجومية خفيفة ودعم جوي قريب بكفاءة عالية.

التحول الأوروبي

ويحمل قرار إسبانيا شراء طائرة "حرجيت" التركية أبعادا تتجاوز الجانب التقني أو الاقتصادي، إذ يمثل تحولا نوعيا في النظرة الأوروبية للصناعات الدفاعية التركية، فعلى مدى عقود، ارتبطت أسواق التدريب والمقاتلات في أوروبا بالولايات المتحدة أو بشركات غربية تقليدية، في وقت ظلت تركيا في موقع المستورد للتكنولوجيا العسكرية.

في السياق، يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن قرار إسبانيا شراء طائرة "حرجيت" التركية يعكس تحولا نوعيا في النظرة الأوروبية إلى أنقرة، ويُمثّل اعترافا صريحا بأن الصناعات الدفاعية التركية بلغت مستوى معايير الناتو التقنية.

وأوضح تورال للجزيرة نت، أن اختيار مدريد طائرة تركية متقدمة على منافسات أوروبية وكورية يعبّر عن تراجع الحاجز السياسي والنفسي بين الطرفين، وتحول أوروبا من التعامل مع تركيا كدولة مثيرة للجدل إلى شريك أمني واقتصادي موثوق.

وأضاف أن الصفقة تدلل عن واقعية جديدة في السياسات الأوروبية، إذ لم تعد الخلافات السياسية تعيق التعاون الدفاعي، بل جعلت المصلحة الإستراتيجية هي المحرك الأساس.

وعن الخطوة يرى المحلل السياسي، أنها تشكل بداية مسار جديد في العلاقات بين أنقرة وأوروبا، تتأسس على التعاون الصناعي والأمني، وتُكرّس مكانة تركيا كقوة دفاعية قائمة بذاتها داخل الناتو وشريك لا يمكن تجاوزه في منظومة الأمن الأوروبي.

مرحلة جديدة

من جانبه، يرى الخبير العسكري لطفي أكار، أن الصفقة تُمثل دليلا على نضج الصناعات الدفاعية التركية ودخولها مرحلة جديدة من القدرة التنافسية داخل الناتو، مؤكدا أنها تشكل منصة انطلاق عملية تتيح لأنقرة التحول إلى أحد مصدري التكنولوجيا العسكرية عالية الكفاءة في أوروبا.

لكن أكار يشدد على أن ترسيخ هذا التموضع سيعتمد على إدارة دقيقة لعوامل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد الحساسة، كالمحرك والإلكترونيات، إضافة إلى القدرة الإنتاجية والحفاظ على الاعتمادات الأوروبية المتقدمة خلال دورة حياة المشروع.

وأوضح الخبير للجزيرة نت، أن أهمية الصفقة تكمن في كونها اجتازت عتبة الاعتماد الأوروبي والأطلسي، إذ إن إدخال طائرة تركية إلى منظومة تدريب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعني نجاحها في تلبية معايير الناتو الصارمة من حيث أنظمة الاتصال والتشفير والصلاحية الجوية العسكرية الأوروبية.

ويرى أن الصفقة قد تكون نقطة انطلاق لمرحلة تصديرية جديدة داخل الناتو، بشرط أن تنجح تركيا في توطين المكونات الحساسة الخاضعة لتراخيص دولية، وتنويع مصادرها في مجالات المحركات والرادارات والإلكترونيات، إلى جانب توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلبات المستقبلية وتخصيصها حسب متطلبات العملاء الأوروبيين.