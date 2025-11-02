تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في العراق

أصدر جهاز الأمن الوطني في العراق تحذيرات إلى المواطنين من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني والتزييف العميق، داعيا الجميع إلى التواصل المباشر مع المصارف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية.

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم إنهم "رصدوا تزايدا في أنشطة الاحتيال التي تمارس عبر صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتحل شخصيات مصارف محلية وأجنبية، وتدعي تقديم قروض أو فرص استثمارية وهمية بهدف استدراج الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم المصرفية".

وأوضح الناطق باسم الجهاز الأمني أن المحتالين يعتمدون أسلوب الاستدراج عبر إعلانات جذابة تتضمن وعودا بقروض سهلة أو منح مالية مجانية أو عروض لبيع الدولار بأسعار مغرية، ثم يوجهون الضحايا إلى مواقع مزيفة يطلبون من خلالها المعلومات الشخصية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، لينتهي الأمر بسرقة الرواتب أو تنفيذ تحويلات مالية دون علم أصحابها.

وفي السياق، طالب جهاز الأمن المواطنين بالتحقق من هوية أي جهة مالية عبر قنواتها الرسمية والتواصل المباشر مع المصرف قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية أو مصرفية، مشددا على أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقا معلومات حساسة عبر الإنترنت.

وأضاف جهاز الأمن -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية- أن مخاطر التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستغل لتغيير الصوت أو الصورة وإنتاج مواد مزيفة تهدف إلى التضليل أو إثارة الفوضى، مؤكدا ضرورة التحقق من المحتوى قبل تداوله وعدم الاعتماد على المنصات المجهولة أو المشبوهة.