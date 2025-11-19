سياسة|ترجمات|فنزويلا

صحيفة إيطالية: 4 خيارات على طاولة ترامب للتخلص من مادورو

This handout from the US Department of Defense shows the Arleigh Burke-class guided-missile destroyers USS Mahan (DDG 72), left, and USS Bainbridge (DDG 96) sailing in formation as an F/A-18 Super Hornet, assigned to Carrier Air Wing Eight embarked aboard USS Gerald R. Ford (CVN 78), descends on final approach to land on the aircraft carrier on November 13, 2025 at an undisclosed location in the Atlantic Ocean. The USS Gerald R. Ford, the world's largest aircraft carrier, entered an area under control of the US Naval Forces Southern Command, which encompasses Latin America and the Caribbean, the command said in a statement on November 11. (Photo by Triniti Lersch / DoD / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DOD / PETTY OFFICER 2ND CLASS TRINITI LERSCH" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
مدمرتان صاروخيتان أميركيتان وطائرة هورنيت في حالة هبوط بمنطقة تخضع للسيطرة الأميركية بالكاريبي في 11 من الشهر الجاري (وزارة الدفاع الأميركية)
Published On 19/11/2025
|
آخر تحديث: 20:26 (توقيت مكة)

تدخل الضغوط الأميركية على فنزويلا مرحلة حاسمة بعد أشهر من الحشد العسكري في بحر الكاريبي، حيث يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام نيكولاس مادورو.

وتناول تقرير نشره موقع "شيناري إيكونوميشي" الإيطالي للكاتب فابيو لوغانو 4 سيناريوهات مطروحة من قبل القيادات العسكرية الأميركية على الرئيس ترامب في إدارة الأزمة مع فنزويلا.

وذكر الموقع الإيطالي أن هذه السيناريوهات تتراوح بين العمل العسكري المباشر والضغط السياسي والاقتصادي، والتفاوض.

الخيار الأول:

وهو الأكثر خطورة، يقوم على تنفيذ عمليات دقيقة لاعتقال مادورو أو تصفيته، باستخدام وحدات النخبة مثل "دلتا فورس"، مع إمكانية استهداف قياداته المباشرة أو السيطرة على مناطق حساسة مثل جزيرة مارغريتا.

وقال لوغانو إن واشنطن "تستند في هذا الخيار إلى اتهام مادورو بتهريب المخدرات" ووصف فنزويلا بأنها "دولة مخدرات"، وذلك ما يبرر التدخل تحت مبدأ "الدفاع الذاتي الجماعي".

الخيار الثاني:

يعتمد على ضربات محدودة ودقيقة داخل الأراضي الفنزويلية من دون تدخل بري، تستهدف منشآت عسكرية ومواقع مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

والهدف من هذا السيناريو هو إضعاف تماسك النظام ودفع بعض الانشقاقات دون الانخراط في حرب شاملة، مع إمكانية تنفيذ عمليات سرية عبر الاستخبارات الأميركية والقوات الخاصة.

فابيو لوغانو:
الهدف من السيناريو الثاني هو إضعاف تماسك النظام ودفع بعض الانشقاقات دون الانخراط في حرب شاملة

الخيار الثالث:

يعيد إنتاج إستراتيجية "الحصار البحري والجوي" المتواصلة منذ أشهر، ولكن بحدة أكبر.

وتشمل هذه الإستراتيجية إغراق الزوارق المرتبطة بتهريب المخدرات في الكاريبي، وهي عمليات أسفرت عن 80 قتيلا منذ سبتمبر/أيلول المنصرم، إضافة إلى دوريات قاذفات ومناورات مع دول حليفة وانتشار عسكري ضخم يضم 15 ألف جندي وحاملة طائرات.

وتراهن واشنطن على أن يؤدي هذا الضغط المتواصل إلى انقسامات داخل النظام أو إجباره على التفاوض من موقع ضعف.

Members of the Venezuelan Coast Guard conduct an increased security patrol on Lake Maracaibo amid rising tensions between Venezuela and U.S., in Maracaibo, Venezuela, October 26, 2025. REUTERS/Isaac Urrutia
دوريات أمن فنزويلية في بحيرة ماراكايبو وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (رويترز)

الخيار الرابع:

وهو الأقل احتمالا، ويقوم على التفاوض لترتيب خروج مادورو إلى المنفى في دولة مستعدة لاستقباله.

ورغم وجود وساطات من داخل النظام، فإن إدارة ترامب ترفض مقايضة مادورو بشخصيات أخرى من القيادة الفنزويلية، معتبرة أن نهج التنازلات الذي اتبعته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فشل في إحداث أي تغيير.

وقال لوغانو إن واشنطن ترى أن غاية هذه الإستراتيجيات هي دفع النظام إلى الانهيار أو الاستسلام السياسي مع تجنّب حرب شاملة، بينما يسعى ترامب إلى حسم الأزمة دون إشراك الديمقراطيين، وإلى تسجيل "انتصار" محتمل على النظام الفنزويلي لحسابه ولحساب الجمهوريين.

المصدر: شيناري ايكونومتشي

