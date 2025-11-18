عمّان – في واحد من أكثر الملفات إيلاما داخل السجون الإسرائيلية، تتكشف يوما بعد يوم تفاصيل صادمة حول ما يصفه مختصون وحقوقيون بأنه "محاولة إعدام بطيء" تستهدف الأسير الأردني عبد الله البرغوثي (53 عاما)، أحد أبرز قيادات الحركة الأسيرة، والمحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة.

أمضى الأسير البرغوثي أكثر من عشرين عاما في الأسر، ويواجه اليوم أشد صور التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجن "جلبوع"، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأردنية والفلسطينية لإطلاق تحرك دولي عاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى، والمعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت من مصادر مطلعة، يتعرض الأسير البرغوثي منذ أكثر من عامين لاعتداءات ممنهجة، تبدأ باقتحام زنزانته ليلا ونهارا مصحوبا بكلاب بوليسية، فضلا عن جولات متكررة من الضرب بالهراوات بعد تثبيته على الأرض.

حالة مأساوية

يبلغه السجّانون بسخرية قبل كل اعتداء أنهم "اشتاقوا لضربه"، وعملية الضرب هذه غالبا ما تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحا، في مشهد يعكس حجم التنكيل الممنهج الذي يتعرض له، مخلفا جروحا عميقة ونزْفا متواصلا لا يجد الأسرى من حوله وسيلة لعلاجه سوى ما يتوافر لديهم من ملابس ممزقة ومواد بسيطة.

المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت، كشف ما يشير إلى تدهور خطِر في الوضع الصحي للبرغوثي، إذ يعاني من كسور كبيرة في كوع وكف اليد اليمنى منذ 3 أشهر دون تقديم أي علاج، إضافة إلى كسر في الإصبع الأصغر لليد اليسرى، وكسر في آخر ضلعين بالجهة اليمنى للصدر، وتمزق في أوتار اليد.

ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ فقد نحو 35 كيلوغراما من وزنه بفعل سياسة التجويع وسوء الطعام، إلى جانب تعرضه للصعق الكهربائي وسكب الماء البارد على جسده خلال فترات التعذيب.

ومن أشد التفاصيل قسوة وضع البرغوثي في غرفة موبوءة بالجرب (السكابيوس)، ما تسبب في انتشار دمامل مؤلمة في أنحاء جسده، وأدى إلى صعوبة بالغة في تحريك يديه، مع شلل شبه كامل في إحداهما، ورغم خطورة حالته، تمتنع إدارة السجون عن توفير العلاج الأساسي أو حتى المسكنات، كما تحظر وصول المؤسسات الحقوقية إليه.

رائف البرغوثي، شقيق الأسير، وصف ما يجري بأنه "أذى متعمد يتجاوز مفهوم التعذيب"، ويقول للجزيرة نت، "كل جسمه بقع دم، ما بيقدر ينام لا على بطنه ولا على ظهره، وحتى الحمام ما بيدخله لحاله".

ويضيف أن العائلة تلقت قبل نحو شهر معلومات من محامية عبد الله تصف طريقة التعذيب بأنها "ليست طبيعية"، وأن ما يمارسه سجانوه عليه ليس تعدي سجانين، وإنما تفنن في الأذى وصناعته بطريقة تفوق الوصف، بحيث إنهم يدخلون الكلاب لتنهش جسد الأسير عبد الله البرغوثي بعد كل جولة تعذيب.

تعذيب متواصل

ويكمل رائف بأن الزيارات شبه معدومة، إذ لم يتمكن والداه من رؤيته طوال 19 عاما سوى مرة واحدة، لمدة 20 دقيقة فقط، وحتى الاتصالات، فهي قليلة جدا ومحدودة بأسرته المباشرة، العائلة تقول إنها لا تعلم شيئا عن وضعه منذ أسابيع، وسط خشية حقيقية من أن تكون صحته قد وصلت حد الخطر الشديد.

التصعيد بحق البرغوثي يأتي في سياق أوسع من الإجراءات المشددة ضد الأسرى الفلسطينيين، خصوصا بعد مصادقة الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، مع إمكانية تطبيقه بأثر رجعي.

هذه الخطوة التي أثارت مخاوف حقوقية واسعة من أن يستغل الاحتلال هذا القانون لتصفية رموز المقاومة داخل السجون، ومنهم البرغوثي الذي يُعد من أكثر الملفات حضورا في الوعي الإسرائيلي بسبب دوره في الانتفاضة الثانية.

وفي سياق الضغوط الشعبية والرسمية المتصاعدة داخل الأردن، يؤكد فادي فرح، مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، أن قضية البرغوثي باتت تمثل "سباقا مع الوقت"، ويضيف في حديثه للجزيرة نت، إن المعلومات التي تصلهم "لا تشير فقط إلى انتهاكات، بل إلى عملية تعذيب مركبة تهدد حياة البرغوثي مباشر".

وأوضح أن اللجنة تتابع الوضع منذ أسابيع، داعيا "الحكومة إلى التحرك فورا، ليس فقط عبر القنوات الدبلوماسية، بل بضغط دولي منسق لضمان وقف التعذيب وتوفير علاج عاجل".

لافتا إلى أن ما يمارس على البرغوثي "يمثل انتهاكا صريحا لاتفاقيات جنيف"، وأن "استمرار صمت المجتمع الدولي يفتح الباب لارتكاب جريمة مكتملة الأركان داخل المعتقل".

وأشار فرح إلى حالة أخرى تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال، مستشهدا بقصة الأسير كمال هاني الذي أُصيب برصاصة في الحوض لحظة اعتقاله، مضيفا أن هاني يعيش، اليوم أيضا، ظروفا صحية بالغة الصعوبة، إذ يضطر لاستخدام كيس بول ولديه تهتك في الأعصاب، فضلا عن استقرار عشرات الشظايا في عموده الفقري، ما يزيد من معاناته ويستدعي تدخلا طبيا عاجلا وتحركا رسميا جادا.

اختبار حقوقي

الأوساط الحقوقية الأردنية والفلسطينية ترى أن وضع البرغوثي اليوم هو اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الدولية على التدخل في حالات التعذيب الممنهج، خصوصا في ظل ما تصفه تلك المؤسسات بـ"الحرب المفتوحة على قيادات الحركة الأسيرة"، وبينما تتصاعد التحذيرات، تتزايد المخاوف من أن تتدهور حالة البرغوثي حتى يصعب إنقاذه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عبد الله البرغوثي في الخامس من مارس/آذار 2003 عندما كان ينقل طفلته المريضة إلى أحد الأطباء في مدينة البيرة، ثم حققت معه كونه شخصا يقع على رأس لوائح المطلوبين.

لا يستطيع النوم مستلقيًا، بل ينام جالسًا نتيجة شدة الكسور والألم، وانخفض وزنه إلى 70 كيلوجرامًا، في مشهد يعكس حجم الإهمال والمعاناة — 𓂆 تالا البرغوثي (@talabarghouthi9) April 25, 2025

وخضع للتحقيق 3 أشهر، وذاق صنوفا من التعذيب والهوان، وحكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة، ويوصف بأنه أطول حكم بالسجن في التاريخ، وقضى 10 سنوات في الحبس الانفرادي، ومارس عليه الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الضغوط النفسية والإهانة الجسدية مثل إدخال المختلين عقليا عليه، وتهديد أهالي المقتولين الإسرائيليين بالانتقام منه.

في حين يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا 20 أسيرا أردنيا، منهم من يقضي أحكاما بالسجن المؤبد أو عدة مؤبدات، وآخرون ينتظرون محاكماتهم أو صدور أحكام نهائية بحقهم.