القدس المحتلة- تتقاطع التحليلات الإسرائيلية حول مشروع القرار الأميركي الجديد بشأن غزة عند خلاصة واحدة بأن إسرائيل لم تعد صاحبة الكلمة الفصل في مسار الحرب أو القضايا الساخنة في الشرق الأوسط.

وينص مشروع القرار الأميركي، الذي يصوت عليه مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم الاثنين، على تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

ومن المقرر أن تتولى هذه القوة أيضا "حماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية" إضافة إلى "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية".

كما يسمح المشروع بإنشاء "مجلس السلام" وهو هيئة حكم انتقالية لغزة يفترض أن يترأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظريا حتى نهاية 2027، مما يشير إلى إمكانية وجود مسار سياسي يقود نحو دولة فلسطينية مستقبلية.

تباين مع واشنطن

ووجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- نفسه أمام ضغوط من البيت الأبيض، لا سيما مع اندفاع الرئيس ترامب نحو فرض خطة شاملة لوقف الحرب وتأسيس ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في القطاع.

وقال نتنياهو في اجتماع "الكابينت" إن موقف حكومته الرافض لإقامة دولة فلسطينية "لم يتغير قيد أنملة" مشددا على وجوب نزع سلاح غزة وحركة حماس "بالطريقة السهلة أو الصعبة".

وأضاف أنه لا يحتاج إلى "تأكيدات أو محاضرات من أحد" في إشارة واضحة إلى التباين مع واشنطن بشأن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لوقف الحرب.

وجاء انعقاد "الكابينت" وتصريحات نتنياهو عشية جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، والذي تدعمه واشنطن ودول عربية وإسلامية، وبات يعرف بـ"خطة ترامب".

لا لدولة فلسطينية

وبينما يُصرّ نتنياهو على رفض إقامة دولة فلسطينية ويدفع نحو حرب طويلة، تبدو واشنطن عازمة على إمساك زمام الملف، فارضة على إسرائيل معادلات جديدة تضع حدودا لقدرتها على المناورة.

ويتجلى هذا التباين في قراءة بنود المشروع الأميركي، الذي يحمل في طياته ما تعتبره التحليلات الإسرائيلية "تنازلات قسرية" ويثير مخاوف داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل من مرحلة ما بعد الحرب.

وأشارت التحليلات الإسرائيلية إلى وجود بنود "غير مريحة" لإسرائيل، أبرزها:

المسار الواضح نحو إقامة دولة فلسطينية.

الفترة الطويلة للهدنة التي يريد نتنياهو حصرها في ترتيبات مؤقتة بينما يُصرّ ترامب على أن تكون دائمة.

إضافة للبند الذي يمنع إسرائيل من الاعتراض على الدول المشاركة في "قوة الاستقرار الدولية".

ولفتت التحليلات الإسرائيلية إلى أن المشروع الأميركي يعكس تراجع قدرة حكومة نتنياهو على فرض رؤيتها فيما يتعلق بغزة، وأن البيت الأبيض بات يحدد خطوط المرحلة المقبلة بما فيها ترتيبات الحكم والأمن.

ارتهان وضغوط

ويرى محللون أن إسرائيل باتت أكثر ارتهانا لضغوط وإملاءات واشنطن التي "لم تعد تتسامح" مع النهج الإسرائيلي الرافض لأي مسار سياسي ما بعد الحرب.

ويرى رئيس ضباط الاحتياط السابق بالجيش الإسرائيلي، داني فان بيرن الباحث بمركز "إستراتيجيات إسرائيل" أن خطة ترامب للشرق الأوسط، رغم ما تبدو عليه من توافق مع المصالح الإسرائيلية في بدايتها، تحمل في طياتها مخاطر إستراتيجية جسيمة لإسرائيل.

وفي مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" يقول بيرن إن الخطط الأميركية الجديدة تسهل إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر تتجنبه إسرائيل منذ عقود، ويُمثّل تحولا كبيرا عن نهج الإدارة الأميركية السابقة التي كانت تحمي مصالح إسرائيل في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).

وأشار إلى أن الصياغة الجديدة للقرار الأميركي، المكوّنة من 20 نقطة، لا تقتصر على ملف الهجرة الطوعية أو إعادة بناء غزة، بل تفتح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة "مما يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل على المدى المتوسط والطويل".

ويحدد فان بيرن خطرين رئيسيين، هما:

انخراط تركيا المتزايد في الشرق الأوسط بما قد يخلف محورا سنّيا موازيا يواجه المحور الشيعي.

خارطة الطريق الأميركية لإقامة دولة فلسطينية، والتي قد تُغير قواعد اللعبة الإستراتيجية لإسرائيل.

وحذّر من فقدان إسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة إذا سلمت إدارة القطاع لجهات أجنبية، مؤكدا ضرورة موازنة المصالح الأمنية والسيادة مع الضغوط الأميركية المتزايدة.

وخلص فان بيرن إلى أن إسرائيل تواجه مسارا محفوفا بالمخاطر قد يثير صراعات مستقبلية مع واشنطن، ويضع أمنها تحت ضغوط خارجية غير مسبوقة.

إشكاليات وتحديات

وفي تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن، استعرض اللواء المتقاعد عيران ليرمان مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، مؤكدا أن المسودة تطرح عدة نقاط غامضة أو إشكالية من منظور إسرائيلي:

لم يعالج المشروع بشكل حاسم ما يسمّيه "مسألة نزع التطرف" وهو جانب نادرا ما تتطرق له إدارة ترامب التي تقلل من الاهتمام بالقضايا الأيديولوجية. فبخلاف "قوة الاستقرار" لا تملك إسرائيل أي آلية للتأثير المباشر على الأذرع المدنية التي سيتم إنشاؤها ضمن خطة الإدارة الأميركية.

يثير المشروع قلقا إسرائيليا بشأن "اللجنة الفلسطينية المحلية" التي يفترض أنها "غير سياسية" إذ قد يمنح تشكيلها، بمشاركة المصريين، أنصار حماس تأثيرا ضمن هذه الهيئة، حتى لو لم يكن واضحا رسميا. كما أن العلاقة بين السلطة الانتقالية متعددة الجنسيات واللجنة غير محددة بشكل دقيق، مما يتيح للجنة مجالا واسعا للسيطرة الفعلية.

ومن المفارقات -حسب ليرمان- أن إسرائيل غير مدرجة رسميا في "مجلس الإدارة" وبالتالي لا يمكنها التأثير على قراراته إلا بشكل غير مباشر، سواء على المستوى الميداني عبر الجهاز العسكري ومجلس التنسيق الأمني المركزي، أو على المستوى السياسي الأعلى.

