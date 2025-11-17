موقع إيطالي: أميركا تختبر بنجاح إسقاط قنبلة نووية بواسطة "إف-35"

كشف تقرير نشره موقع "شيناري إيكونوميشي" الإيطالي عن إعلان الولايات المتحدة نجاح اختبار حاسم تمثل في إسقاط قنبلة نووية تكتيكية من طراز "ب61-12" (بنموذج غير فعّال) بواسطة المقاتلة الشبحية "إف-35 أي".

وجرى الاختبار في صحراء نيفادا الأميركية، وهو ما يؤكد للمرة الأولى الجاهزية التشغيلية الكاملة لقدرة "الضربة النووية" على مقاتلة من الجيل الخامس.

وأوضح الكاتب فابيو لوغانو في تقريره أن "إف-35 أي" هي المقاتلة الشبحية الوحيدة القادرة على حمل قنبلة ذرية، وتؤكد الاختبارات التي أجريت عليها في نيفادا تميزها بكونها "ثنائية الاستخدام".

قدرات خاصة

وأشار الكاتب إلى أن الاختبارات التي أجريت في صحراء نيفادا بين 19 و21 أغسطس/آب 2025 نسقت مع "الإدارة الوطنية للأمن النووي" ولم تكن مجرد إجراء شكلي، بل شكلت تحققا عمليا حاسما من منظومة السلاح.

فالعنصر الأبرز، والذي يعد سابقة مطلقة، كان "التهيئة الحرارية المسبقة" للذخيرة قبل نقلها على متن "إف-35 أي". وبصياغة تقنية معينة، تحققوا من قدرة القنبلة على تحمّل الظروف البيئية وأداء المهمة على ما يرام.

وأكد الكاتب أن هذا التطوّر جعل "إف-35 إي" منصّة "ثنائية القدرة" أي قادرة على العمل في سيناريوهات حرب تقليدية ونووية على حد سواء.

وهو تفصيل يغير موازين القوى -يتابع الكاتب- إذ إن هذه المقاتلة أول طائرة من الجيل الخامس (شبحية) على الإطلاق تحصل على هذا الامتياز.

وتساءل الكاتب: ماذا عن المنافسين؟ وبيّن أنه في الوقت الذي تُصادق فيه واشنطن وتختبر ميدانيا مزيجها من الشبحية والردع النووي التكتيكي، لم تحصل "جيه-20″ الصينية أو "سو-57″ الروسية، حتى الآن على ترخيص رسمي لتنفيذ عمليات مماثلة، مما يعني أنه تفوّق تكنولوجي وإستراتيجي كبير للأميركيين.

وخلص إلى أن الفارق الجوهري هو الدمج المعتمد رسميا للمهام، فمع أن روسيا (بواسطة "سو-57") والصين ("جيه-20") تمتلكان مقاتلات من الجيل الخامس بقدرات شبحية، فإنّ أيا منهما لم يحصل حتى الآن رسميا على شهادة نقل واستخدام أسلحة نووية تكتيكية.