جون أفريك: مشروع نفق جبل طارق حلم لا يزال حاضرا

في تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، يعرض الكاتب بلال مسجد خلفية تاريخية وطموحا متجددا لمشروع نفق جبل طارق الذي يهدف إلى ربط المغرب بإسبانيا عبر نفق للسكك الحديدية.

ويشير الكاتب إلى أن هذا المشروع، الذي يعود إلى عام 1979 حين اتفق ملك المغرب الراحل الحسن الثاني والملك خوان كارلوس، ملك إسبانيا على إطلاقه، كان يُنظر إليه منذ البداية باعتباره خطوة إستراتيجية لربط أفريقيا بأوروبا وتعزيز المبادلات التجارية بين ضفتي البحر المتوسط.

لا يزال حاضرا

وعلى الرغم من التحديات الجيولوجية الهائلة التي واجهت المشروع منذ العقود الأولى، فقد ظل حاضرا في النقاشات السياسية والهندسية لدى البلدين.

وذكر التقرير أن الدراسة التقنية الجديدة التي أنجزتها شركة "هيرنكنيشت" الألمانية لصالح الحكومة الإسبانية أعادت إحياء النقاش، إذ أكدت للمرة الأولى إمكانية تنفيذ النفق من الناحية التقنية، على الرغم من التعقيدات المرتبطة بالعمق الكبير لمضيق جبل طارق وطبيعة تربته غير المستقرة.

ووفق ما نشرته صحيفة "فوز بوبولي" الإسبانية، فإن مرحلة التنفيذ الفعلية قد تبدأ في حدود عام 2030، بالتزامن مع استضافة المغرب وإسبانيا لكأس العالم.

قيمة إستراتيجية

ونقل الكاتب عن جيلالي شفيق، أحد أبرز مهندسي المشروع والمستشار السابق للديوان الملكي، تأكيده منذ عقود أن النفق سيكون ذا قيمة إستراتيجية كبرى، إذ يجعل إسبانيا بوابة أوروبا والمغرب امتدادا طبيعيا للقارة الأفريقية.

ومع ذلك، يقر شفيق بأن المشروع واجه صعوبات تقنية غير مسبوقة، أبرزها التشققات الجيولوجية وغياب أرضية صخرية صلبة، على عكس ما كان عليه الوضع في نفق المانش بين بريطانيا وفرنسا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يقول التقرير: يصر مطورو المشروع على الاستمرار، معتبرين أن الحل يكمن في إنشاء نفق استطلاع استكشافي قد تبلغ تكلفته مليار دولار للتحقق من صلاحية المنطقة.

الحاجة لدراسات معمقة

غير أن ارتفاع التكلفة يمثل العقبة الأكبر، إذ تُقدّر الكلفة الإجمالية للنفق بـ8.5 مليارات دولار، ما يستدعي دراسات مالية معمّقة لتحديد جدوى المشروع الاقتصادية وجاذبيته للمستثمرين.

وعلى الرغم من التحديات التقنية والمالية، يبقى المشروع من وجهة نظر داعميه فرصة إستراتيجية فريدة قد تغيّر مستقبل الربط بين أفريقيا وأوروبا، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المغربي الإسباني إذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل الكافي.