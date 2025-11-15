صحيفة إيطالية: هكذا يخطط مادورو لمواجهة هجوم أميركي محتمل

كشف تقرير نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بدأ يلوّح بخطة "مقاومة طويلة الأمد" تستلهم أسلوب حرب العصابات الفيتنامية، ردا على أي هجوم أميركي محتمل ضد البلاد.

وأوضحت سارة غاندولفي، في تقريرها، أن تصاعد التوتر العسكري في الكاريبي بات جليا للعيان إثر تحرك الولايات المتحدة بحاملة طائرات ضخمة.

وتابعت أنه مع وصول حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، شرعت كراكاس في نشر وحدات عسكرية في 280 موقعا استعدادا لـ"مقاومة مطولة".

ساعات حاسمة

ونقلت عن ماريا كورينا ماتشادو -زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام- قولها في تصريح من مخبئها خلال اتصال بالفيديو: "هذه ساعات حاسمة لبلادي، ما يحدث ليس شأنا وطنيا فحسب، بل نقطة تحوّل لكل أميركا اللاتينية".

ولم يتأخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الرد، إذ قام بتعبئة الجيش والمتطوّعين حيث تقول كراكاس إن العدد يتجاوز 200 ألف عنصر، فيما تشير تقديرات المحلّلين إلى أنّ العدد الحقيقي أقل بكثير، بحسب سارة غاندولفي.

ووفقا للتقرير، أعلن وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز -وهو شخصية محورية في النظام ذي البنية شبه العسكرية الذي يحكم البلاد- حالة التأهّب القصوى، وتم تفعيل خطة الدفاع الشاملة لحماية البنى التحتية الحسّاسة مثل الكهرباء والمياه والغاز والمخزونات الغذائية ومحطات الوقود ووسائل النقل والمحاور الحيوية للاتصالات.

ووفق ما بثه التلفزيون الرسمي الفنزويلي، فإن كراكاس جاهزة لـ"مقاومة مطولة" عبر وحدات عسكرية صغيرة تنفذ عمليات.

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن القوات الأميركية تستعد لإصدار أوامر هجوم على فنزويلا

وأضافت الكاتبة أن الأمم المتحدة سبق وأعربت عن "قلق عميق" إزاء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، داعية إلى مبادرة دبلوماسية تفضي إلى خفض التصعيد.

وفي محاولة للبحث عن دعم دولي جديد، وجّه نيكولاس مادورو مؤخرا رسالة مفتوحة إلى رؤساء دول وحكومات مجتمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي المجتمعين في كولومبيا، ندد فيها بالتهديدات لسيادة فنزويلا، ودعا إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن أميركا اللاتينية كمنطقة سلام.

وكتب مادورو في رسالته: "لن نقبل بأي شكل من أشكال الوصاية"، وأضاف: "لا نقبل أن يُستخدم غطاء مصطلحات مثل الأمن أو مكافحة المخدرات لفرض عقيدة مونرو القديمة، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى ساحة غزو وانقلابات بهدف تغيير الأنظمة وسرقة ثرواتنا الهائلة ومواردنا الطبيعية".

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست نقلت اليوم عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن القوات الأميركية تستعد لإصدار أوامر هجوم محتمل على فنزويلا.

وقالت هذه المصادر إن مناقشات رفيعة المستوى تُجرى بشأن ما إذا كان ستُوجه ضربة أميركية لفنزويلا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة أن مجموعة من الخيارات عُرضت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الطيارين المقاتلين على متن حاملة الطائرات الأميركية التي أرسلت إلى المنطقة يدرسون الدفاعات الجوية الفنزويلية.