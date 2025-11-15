صحافة عالمية: تحذيرات من توسع حرب دارفور وبريطانيا تلغي اللجوء الدائم

تناولت صحف عالمية موضوعات متنوعة شملت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى تحذيرات من امتداد حرب دارفور وتغييرات جذرية في نظام اللجوء البريطاني.

ودعا المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز في مقال بصحيفة واشنطن بوست إلى تبني مجلس الأمن الدولي خطة الرئيس ترامب للسلام لإنهاء المعاناة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن السلامة في غزة أمام مفترق طرق، وأن هناك فرصة لواشنطن وشركائها لاتخاذ إجراءات ملموسة وتجديد التزامهم بمشروع السلام.

وأوضح والتز أن مجلس السلام سيكون حجر الزاوية في جهود إعادة إعمار غزة بصفته إدارة انتقالية بقيادة الرئيس ترامب، حيث سيحكم الشعب الفلسطيني غزة، وأكد على أن مجلس الأمن لديه فرصة سانحة عليه اغتنامها بروح مبادئه التأسيسية.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على أن أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان شهرا داميا في الضفة الغربية.

وكشفت الصحيفة أن الفلسطينيين يرون عنف المستوطنين وتسامح المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين معه جزءا من حملة أوسع لمضايقتهم وجعل حياتهم لا تطاق لدرجة تدفعهم إلى هجر قراهم.

وأبرزت الصحيفة أن المستوطنات الإسرائيلية تزايدت بسرعة قياسية على قمم التلال المطلة على القرى في أنحاء الضفة الغربية، مما يعكس تصعيدا ملموسا للاستيطان في المنطقة.

إنهاء مقاطعة نتنياهو

وعلى صعيد الوضع السياسي الداخلي، طالب مقال في صحيفة جيروزاليم بوست أحزاب المعارضة في إسرائيل بإنهاء نهج مقاطعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد الانتخابات المقبلة.

وأشار المقال إلى أن إسرائيل تدخل واحدة من أكثر الفترات غموضا في تاريخها وتواجه تهديدات من الخارج وتشرذما في الداخل.

ورأى المقال أن هناك أغلبية صامتة ساحقة في إسرائيل براغماتية ووطنية معتدلة، وحان الوقت لاستعادة هذه الأغلبية صوتها وهدفها لتشكيل حكومة بأغلبية ساحقة لمعالجة المشكلات الملحة دون أن تكون رهينة لمصالح دينية ضيقة.

وعلى المستوى الأميركي، حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت من أن الكثيرين في إسرائيل يأملون أن يتلاشى العداء الطلابي الأميركي لإسرائيل بعد وقف الحرب في غزة.

وأضافت أن التلقين المناهض لإسرائيل الذي استمر عقدا من الزمن وبدأ في المدارس الإعدادية لا يزال راسخا، وعلى إسرائيل أن تتحرك بحزم في هذا المجال قبل فوات الأوان.

وكشفت الصحيفة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على اليسار الأميركي، فالشباب اليمينيون يمرون بتجارب مماثلة، وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة هارفارد هاريس في أغسطس/آب الماضي أن 40% فقط من المشاركين من جيل زد يدعمون إسرائيل، في حين أيد 60% حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

تمدد حرب دارفور

وفي إطار الأزمات الإقليمية، أشار مقال في صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن تشاد مهددة بامتداد حرب دارفور إلى أراضيها، ووفقا للأمم المتحدة، وصل 100 ألف لاجئ منذ أبريل/نيسان الماضي إلى تشاد.

ورأى المقال أن تشاد طرف فاعل في الصراع السوداني، وأنها تدعم الجماعات المسلحة وفقا لمصالحها الخاصة وعلاقاتها مع الأطراف المتنازعة في الدولة المجاورة.

ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب يزيد الضغط على فنزويلا، لكن النهاية لا تزال غامضة، وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن إذا ما كان ترامب قد اتخذ بالفعل قرارا يتعلق بالإجراء الذي سيتخذه.

وأشارت إلى أن مساعدي الرئيس ترامب يقدمون روايات متضاربة بشأن ما يسعون إلى تحقيقه تحديدا في فنزويلا، ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يعتمد ترامب على إيصال قدر هائل من القوة النارية إلى الكاريبي لترهيب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

أزمة أوكرانيا

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن للتغلب على اعتراضات بلجيكا على خطة لتمويل دفاع أوكرانيا.

ووفق الخطة، سيتم تمويل أوكرانيا بنحو 213 مليار دولار مدعومة بأصول مالية روسية مجمدة في بلجيكا، وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعترفون بوجود مخاطر، لكنهم يعتقدون أنها منخفضة وقابلة للاحتواء.

في المقابل، يرى المسؤولون البلجيكيون أن الخطة تنطوي على مخاطر كبيرة قد تعرض البلاد لالتزامات تصل إلى ما يعادل ثلث ناتجها الاقتصادي الوطني.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الغارديان أن روسيا أصبحت تستهدف بشكل متزايد شبكة السكك الحديدية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل الأوكراني قوله إنه تم تسجيل أكثر من 800 هجوم منذ بداية العام، مع سعي موسكو لتدمير أحد أهم أنظمة البنية اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن الهجمات على الشبكة منذ بداية عام 2025 تسببت في أضرار بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار، مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الحيوية.

وعلى المستوى الأوروبي، كشفت صحيفة الإندبندنت أن وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ستعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات جذرية في نظام اللجوء بالمملكة المتحدة.

ومن المقرر إلغاء اللجوء الدائم في بريطانيا، مع منح معظم المهاجرين إقامات مؤقتة فقط حتى تصبح بلدانهم الأصلية آمنة للعودة إليها.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أيضا فرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين الذين يجلبون أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، ما يمثل تحولا كبيرا في السياسة البريطانية تجاه طالبي اللجوء.