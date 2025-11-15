أفريقيا تبحث مقاربة موحّدة للهجرة وسط تعقيدات الأزمة بالقارة

اختتمت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين أعمال دورتها الخامسة في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بدعوات لتبنّي مقاربة قارية موحّدة لمواجهة التحديات المتصاعدة في ملف النزوح.

وشدّد المشاركون على أن الهجرة يمكن أن تتحول إلى رافعة للتنمية إذا أُديرت بسياسات شاملة ومنسّقة تنسجم مع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، داعين إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء وتكثيف التنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية لضمان استجابة مستدامة لملايين النازحين.

وتطرقت المناقشات إلى ضرورة تحديث آليات الحماية، وإصلاح الهياكل الإنسانية، وتوفير حلول طويلة الأمد لأوضاع اللجوء والنزوح، إلى جانب تطوير إرشادات العودة وإعادة الإدماج، وخطط مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز دور الوكالة الإنسانية الأفريقية في قيادة الاستجابة للأزمات الطارئة.

وفي سياق متصل، سلّط الوزراء والخبراء الضوء على تعقيدات الأزمة السودانية، التي وُصفت بأنها من أعقد الأزمات الإنسانية في القارة، مشيرين إلى أن غياب الوصول الإنساني وصعوبة إيصال المساعدات يجعل المهمة تحديا كبيرا أمام الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية.

وأوضح المشاركون أن سيطرة طرفين متحاربين على مناطق مختلفة تعرقل أي تدخل فعّال، في وقت تُدار فيه الجهود السياسية لإنهاء الحرب خارج القارة، مما يعمّق الأزمة ويؤخر الوصول إلى حلول.

وحذّر المتحدثون من حجم الانتهاكات في غرب السودان، مؤكدين أن الجرائم المرتكبة تستدعي تحركا دوليا عاجلا ومساءلة عبر مؤسسات قضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية، بدلا من الاكتفاء بالتصريحات.

يذكر أن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور شهدت عمليات قتل جماعي نفذتها قوات الدعم السريع التي سيطرت على المدينة بعد عام ونصف من الحصار وهو ما قوبل بإدانات عالمية واسعة النطاق.

واختتمت اللجنة أعمالها بالدعوة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال، وتسريع الخطوات العملية لوقف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي على الاستجابة للأزمات الإنسانية المتزايدة التي تهدد استقرار القارة ومستقبلها.