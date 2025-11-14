قال مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز إنّ الهند وباكستان تتجهان نحو سباق تسلّح خطير تغذّيه القوى الكبرى، في وقت تحتاجان فيه لوساطة دولية تمنع انفجار صراع نووي جديد.

وأشار طارق مير، الصحفي المقيم في سريناغار بالهند، إلى مفارقة خطيرة تتشكل مجددا في جنوب آسيا: فبعد مرور 6 أشهر فقط على الحرب القصيرة بين الهند وباكستان في مايو/أيار الماضي، يعود الخصمان النوويان إلى سباق محموم لشراء الأسلحة، بدلا من السعي إلى أي مسار حقيقي للتهدئة أو الوساطة.

والأسوأ -كما يقول الكاتب- أن الدول التي لعبت دورا أساسيا في وقف إطلاق النار السابق، مثل الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة والصين وتركيا، أصبحت اليوم من أبرز موردي الأسلحة للطرفين بدافع الربح.

وأكد مير أن الهدوء الظاهري على الحدود يخفي حقيقة الوضع المتفجر في كشمير، مشيرا إلى أن الإقليم يشهد أقصى درجات القمع من الحكومة القومية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأن عددا كبيرا من الشباب ما زالوا على استعداد لحمل السلاح.

ومع استمرار المناوشات بين المقاتلين المدعومين -كما تزعم الهند- من باكستان وبين الجيش الهندي، فإن احتمال اندلاع جولة جديدة من الصراع بات مسألة وقت لا أكثر، خصوصا بعد التفجيرات الدموية الأخيرة في نيودلهي وإسلام آباد، برأي الكاتب.

صفقات الأسلحة

واتجهت الهند إلى فرنسا لشراء أكثر من 100 طائرة رافال جديدة من شركة داسو، بعد صفقة سابقة شملت 36 طائرة بقيمة 8.7 مليارات دولار، حسب المقال.

كما يبحث سلاح الجو الهندي حاليا عن طائرات مقاتلة، إما الروسية سوخوي-57 أو الأميركية إف-35، إلا أن التوتر بين واشنطن ونيودلهي قد يدفع الأخيرة للاعتماد أكثر على روسيا، التي تُعد تاريخيا أكبر مورّد لها وتمثل اليوم 36% من وارداتها، تليها فرنسا بـ33%.

وفي المقابل -يتابع المقال- تعتمد باكستان بشكل أساسي على الصين التي زودتها خلال الحرب الأخيرة بطائرات جي-10 سي (التنين القوي)، والتي أثبتت تفوقها بإسقاط عدة مقاتلات هندية.

وقد وافقت بكين على تسريع تسليم 40 طائرة شبحية من طراز جي-35 لباكستان، إضافة إلى مروحيات زد-10 إم إي الهجومية التي وصلت بعد أقل من أسبوعين من حصول الهند على مروحيات أباتشي الأميركية، وفق المقال.

ويرى الكاتب أن هذا السباق نحو التسلح، بدعم من قوى كبرى تبحث عن المكاسب الاقتصادية لا عن الاستقرار الإقليمي، يضع العالم أمام خطر كارثي.