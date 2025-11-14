صحف عالمية: الخلاف بشأن مصير مقاتلي رفح يهدد خطة ترامب

تناولت صحف عالمية ملفات متشابكة تتعلق بآخر التطورات الميدانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قضايا دولية تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مصير نحو 200 مقاتل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عالقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بات يشكّل عقبة أمام جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام.

وتقول الصحيفة إن واشنطن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح لهم بالمرور الآمن، وسط انقسام داخل المؤسسات الإسرائيلية بشأن الخطوة، مما يكشف عن "خلافات أعمق بشأن نزع سلاح حماس وحدود التدخل الأميركي في الملف الأمني الإسرائيلي".

وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها من أن عنف المستوطنين لم يعد حوادث فردية، بل أصبح جزءا من منظومة عمل تحظى بدعم حكومي وأمني إسرائيلي.

وتستند الصحيفة إلى بيانات الجيش الإسرائيلي التي تشير إلى تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم يوميا، معتبرة أن هذا المسار بلغ ذروته في ظل الحكومة الحالية.

أما صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فشدّدت على أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يزداد تعقيدا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهره الثاني، مرجحة أن "فصائل معادية لإسرائيل قد تسعى لاستغلال الوضع لفتح جبهة جديدة هناك".

وفي ليبيا، كشفت صحيفة غارديان البريطانية عن تقرير لمنظمة "سنتريا" الاستقصائية يفيد بأن تهريب الوقود كلّف البلاد 20 مليار دولار خلال 3 سنوات، محذرة من أن الشبكات المتورطة تعمل بدعم خارجي يهدّد مصالح الليبيين الذين يعتمد اقتصادهم أساسا على النفط.

أما صحيفة تايمز البريطانية فسلّطت الضوء على غضب شعبي في أوكرانيا عقب الكشف عن فضيحة اختلاس في قطاع الطاقة يُشتبه بتورّط حليف للرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.

إعلان

ودعت منظمات مكافحة الفساد الرئيس الأوكراني إلى تبني إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة داخليا ومع الشركاء الدوليين.

وفي الولايات المتحدة، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن السلطات الأميركية لم تقدّم أدلة كافية على أن الأشخاص الذين قُتلوا في حادثة إطلاق نار على قوارب في الكاريبي كانوا يهربون المخدرات، في عملية وصفها خبراء قانون بأنها غير قانونية.

كما نقل موقع "ذا هيل" عن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي قوله إنه ووزير الخارجية ماركو روبيو غير معنيين حاليا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مركزا على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

اقتصاديا، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الارتياح المؤقت في الأسواق الأميركية بعد انتهاء الإغلاق الحكومي تراجع لصالح مخاوف من بيانات اقتصادية متأخرة قد تربك توقعات خفض أسعار الفائدة.

وفي بريطانيا، ذكرت غارديان أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز تخلّت عن خطتها لرفع ضريبة الدخل عقب خلافات داخل حزب العمال الحاكم.