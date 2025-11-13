مجلة إيطالية: لقاء الشرع وترامب تدشين لعهد جديد بين البلدين

تناول تقرير نشرته مجلة إنترناسيونالي الإيطالية التغيّر الجذري في الموقف الأميركي من الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تحوّل من مطلوب في "القائمة السوداء"، إلى ضيف على الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقالت المجلة إن زيارة الشرع إلى واشنطن مؤخرا، هي الأولى من نوعها لرئيس سوري، وقد كرّست وضعه الجديد كشريك في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ترامب بعد لقائه بالرئيس السوري: "الشرع يعجبني كثيرا"، مضيفا: "لديه ماض صعب، لكن بصراحة، أعتقد أنه من دون ماض صعب، لا يمكننا أن نحظى بفرصة في الحياة"، توضح المجلة.

كما أكد الرئيس الأميركي على هامش الزيارة أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها حتى تنجح سوريا في المرحلة القادمة.

التحالف الدولي

وذكرت المجلة أن الزيارة شكلت فرصة للإعلان عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي المناهض للحركات المسلحة، وهو تحالف تقوده الولايات المتحدة ويستهدف بشكل أساسي محاربة تنظيم الدولة.

وتتابع إنترناسيونالي أن مسؤولا أميركيا طلب عدم الكشف عن هويته قال "ستصبح سوريا العضو 90 في التحالف"، مشيرا إلى أن "دمشق ستقضي على آخر جيوب تنظيم الدولة، وستعمل على مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب".

وكان الشرع قد أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" قبيل الإعلان عن انضمام سوريا للتحالف، أن المسألة ما زالت بحاجة إلى مزيد من النقاش.

وفقا للمجلة الإيطالية، الشرع شدد في حديثه على أن الهدف الأساسي من زيارته إلى واشنطن هو بناء علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة بعد 100 عام من التوتر وسوء الفهم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق جديد للعقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، في انتظار أن يقوم الكونغرس بإلغائها بشكل نهائي. وكانت العقوبات التي فُرضت قبل سنوات على نظام بشار الأسد قد عُلّقت لأول مرة في مايو/أيار الماضي.

ونقلت المجلة عن المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة سمحت لسوريا باستئناف نشاط سفارتها في واشنطن.

كما أكد مصدر دبلوماسي سوري أنه من المتوقع أن تفتح واشنطن قاعدة عسكرية قرب دمشق "لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سوريا وإسرائيل".

وقالت المجلة إن الشرع فتح منذ وصوله إلى السلطة قنوات تواصل عديدة مع الغرب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، رغم حالة التوتر بين البلدين.

وأوضح أنه لمس من إدارة ترامب إمكانية "وضع أسس لمصالح مشتركة"، خصوصا في الجوانب الأمنية والاقتصادية.

واعتبر الشرع أن استقرار سوريا شرط لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن العقوبات المفروضة عليها تعرقل الإنعاش الاقتصادي، واصفا رفع العقوبات التي تشل اقتصاد بلاده وتعطل مشاريع إعادة الإعمار، بأنه خطوة جوهرية في هذا المسار.