صحف عالمية: تصاعد حاد لعنف المستوطنين بالضفة والإغاثة بدارفور على وشك الانهيار

تناولت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير أبرز التطورات الإخبارية على الساحة الدولية، وأبرزها اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والمأساة الإنسانية في السودان.

وتطرقت صحيفة غارديان البريطانية إلى التصاعد الحاد لعنف المستوطنين الإسرائيليين الذي تشهده الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل عامين.

ووفق تقارير الأمم المتحدة، فقد استشهد أكثر من ألف فلسطيني على يد المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وشهد أكتوبر/تشرين الأول الماضي 260 هجوما، وهو الشهر الأكثر دموية منذ بدء التوثيق عام 2006.

وحذرت منظمات حقوقية -تضيف الصحيفة- من أن الاعتداءات تجري في ظل بيئة متساهلة وبدعم من مسؤولين إسرائيليين رئيسيين، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تقف متفرجة على أعمال عنف المستوطنين ولا تتدخل إلا إذا رد الفلسطينيون.

وفي الشأن السوداني، أشار تقرير بصحيفة غارديان إلى أن عملية الإغاثة في شمال دارفور على وشك الانهيار، وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من قرب نفاد تخزين المساعدات مع تزايد الأخطار الأمنية على قوافل الإغاثة.

كما نبهت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن سوء التغذية في مخيمات النازحين بلغ مستوى خطيرا، وتقدّر أن أكثر من 70% من الأطفال دون سن الخامسة في مخيم طويلة يعانون من سوء تغذية حاد، تضيف "غارديان".

وبشأن الانتخابات البرلمانية العراقية، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى تصدّر تحالف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نتائج الانتخابات وفقا للإحصائيات الأولية.

وأشارت إلى أنه "مع عدم ظهور فائز واضح في الانتخابات سيستغرق الأمر شهورا من المساومات السياسية حتى تتمكن بعض القوائم البرلمانية الفائزة من تأليف كتلة كبيرة تسمح بتشكيل الحكومة".

وتقول الصحيفة إن مسؤولين عراقيين يشيرون إلى" معضلة تتمثل في موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لن تقبل قادة في الحكومة المقبلة مقربين من إيران".

ويقول خبراء إن السوداني سيواجه صعوبة أمام منافسيه الساعين إلى حرمانه من ولاية ثانية.

وفي موضوع إسرائيل، تناولت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهم الفساد.

وقالت الصحيفة إن "ترامب -الذي يحظى بشعبية في إسرائيل- يلقي بثقله في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل إسرائيل، ولا سيما أن لائحة اتهام نتنياهو أدت إلى ابتعاد العديد من حلفائه السياسيين عنه"، كما أن اتهامات الفساد وضعته في مواجهة مع النظام القضائي في إسرائيل.